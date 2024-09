Drivhus-bitter

“Jeg ville egentlig have lavet en version af en gammeldags bitter med Sichuanpeber, men da jeg kom ud i taghaven på toppen VICE’s hovedkontor og så hvor mange forskellige slags urter der var, fik jeg lyst til at lave noget der var meget mindre lineært.”

Ingredienser

2 l neutral spiritus såsom vodka

Skallen fra 6 appelsiner

Skallen fra 2 grapefrugter

1 bundt mynte

1 bundt ananassalvie

2 bundter citrongræs

2 bundter tallerkensmækker

2 kopper sichuan peberkorn

1,25 dl kardemommefrø

1,25 dl korianderfrø

2 hele skiveskårne appelsiner

2 bundter vilde (spiselige) blomster

Vejledning

Kokkens Note: Jeg brugte friske urter fra MUNCHIES’ taghave, men byt dem bare ud med de af dine favoriturter du kan få fingrene i.

1. Del alle urter og frugter op i to syltetøjsglas og fyld dem op med den neutrale spiritus. Forsegl, ryst og lad den trække i 3 uger ved stuetemperatur.

2. Start med at filtrere væsken med et osteklæde. Filtrer den derefter med et kaffefilter. Hæld væsken på nye flasker og nyd din bitter.