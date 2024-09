Hverdagen som moderne eksorcist

Gennem tiden er dæmoniske besættelser blevet brugt til at forklare psykiske og fysiske sygdomme såvel som længerevarende perioder med uheld. Men selvom videnskabsfolk for længst har afskrevet det som overtro, trives den ældgamle tradition med at uddrive onde ånder stadig i USA, hvor 20 procent af verdens eksorcister bor.

I den første del af vores nye serie om dette religiøse og overnaturlige ritual taler vi med Fader Vincent Lampert, som er medlem af International Association of Exorcists, og Michael Shermer, der er stifteren af magasinet Skeptic, for at finde ud af, hvorfor moderne eksorcisme stadig er udbredt i Vesten.

