FUEL: Riff Raffs fedekur

Rapperen Riff Raff er på turné – og han er fast besluttet på at give sin krop den helt rigtige næring. Efter et par kostmæssige fejltrin beslutter Riff Raff sig for, at det er på tide at forsøge noget nyt, hvis han skal gøre sig forhåbninger om at blive veltrænet. Han krydrer derfor sin turné med et meget seriøst træningsprogram, og han er fast besluttet på at træne både kroppen og sin egen psyke i håb om at blive 108 kilo ren muskel. (Kort efter vi havde filmet programmet, kunne Riff Raff meddele, at han var gået i træningslejr med Hulk Hogan for at blive professionel wrestler.)

Skal han ende med oprigtigt at kunne leve op til postulatet “Neon Icon“, så skal han både bruge vægtstænger og rigeligt med hummer. Men lad dig ikke narre – han er fast besluttet på at blive både større, hurtigere og stærkere.