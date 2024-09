USA’s hjemmelavede våben

Helt præcis hvornår bliver et skydevåben til et skydevåben? Forskellen mellem et skydevåben og et ubrugeligt stykke aluminium er blot et spørgsmål om et par huller boret ind i en ufærdig låseramme af metal.

For Dimitri Karras, som producerer råmaterialet, der bruges til AR15-rifler, er den forskel altafgørende. Det er nemlig lovligt for folk at fremstille et våben i deres eget hjem på hobbybasis – og dermed omgå baggrundstjekket og registreringen – og derfor er det blevet Karrass’ passion at forhandle om, hvor grænsen går mellem et våben og et ikke-våben. I dette afsnit af California Soul går vi på opdagelse i verdenen af hjemmelavede våben for at se, hvordan fremtiden for våbenkontrol ser ud i USA.