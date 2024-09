De amerikanske militsgrupper, der tager loven i egen hånd

Over hele verden er militsstyrker og neo-nationalister blevet mere frygtløse, mere populære og mere farlige. Men efter det livsfarlige opgør, der blev afslutningen på Oregon-militsens besættelse af et fredet, statsejet naturreservat i februar, er der flere, der er bekymrede for, at disse bevæbnede, civile styrker i virkeligheden er en trussel mod befolkningen frem for dens beskyttere.

VICEs Ben Makuch ser nærmere på disse amerikanske militsgruppers oprindelse, og udforsker drivkraften bag militsbevægelsen i dag. For at forstå tiltrækningen rejser han til stedet, hvor det hele startede: staten Michigan.