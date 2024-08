Opskrift: Kyllingenuggets

Portioner: Cirka 30 nuggets

Forberedelse: 15 minutter

Samlet tid: 4 timer

Ingredienser

450 g hakket kylling

1 tsk hvidløgssalt

1 tsk løgpulver

salt, til at krydre

180 g hvedemel

5 spsk majsstivelse

1 stort æg, let pisket

60 ml sødmælk

190 ml danskvand

rapsolie, til at fritere

Videos by VICE

Vejledning

1. Smid bagepapir på en bageplade, og stil den til side.

2. Hæld kylling, hvidløgssalt, løgpulver og salt i en foodprocessor og blend, indtil massen er godt lind. Form så mange nuggets, du kan af massen, og smid dem i fryseren i 2 timer.

3. I mellemtiden blander du halvdelen af melet, 4 spsk af majsstivelsen og salt sammen i en mellemstor skål. I en anden skål pisker du æg sammen med sødmælk. Så vender du de frosne nuggets, en ad gangen, i melblandingen. Sørg for, at de er helt dækket til. Derefter vender du dem nænsomt i mælk- og æggeblandingen, hvorefter du vender dem en gang mere i melet. Når du er færdig, blander du det resterende mel og majsstivelse sammen i en skål, og pisker det sammen med danskvand. Så vender du dine nuggets, en ad gangen, i danskvandsblandingen. Placer dine nuggets på bagepladen.

4. Lav et cirka 5 cm dybt oliebad i en stor gryde, og varm olien op til 160°C. Fritér dine nuggets, og vend dem forsigtigt, så de får lidt farve. De skal have cirka 1 1/2 minut i frituren. Tag dem op ad oliebadet med en hulske, sluk for blusset, og stil dine nuggets i køleskabet i 1 time.

5. Varm olien op på ny, denne gang til 190°C. Fritér dine nuggets endnu engang, indtil de er godt gyldenbrune. Det tager cirka 3 minutter. Brug en hulske til at lægge de færdige nuggets på en bageplade dækket med køkkenrulle. Krydr med salt, og server med din favoritsauce.