Q&A med ​Evie Evangelou

Fashion 4 Developments grundlægger Evie Evangelou lancerer i denne måned det nye initiativ, Sustainia Living, for at opfordre til mere miljøbevidst forbrug.

VICE: Hvorfor spiller mode så fremtrædende en rolle i dag?

Evie Evangelou: Mode kan være noget så enkelt som at have noget på, der giver dig selvtillid, og får dig til at føle dig pæn, eller det kan være et ekstremt dynamisk udtryk for kultur, tiden og evolution. Mode har altid spillet en fremtrædende rolle i verden, både i fortiden, nutiden og fremtiden.

Hvorfor mener du, modeindustrien skal prioritere bæredygtighed?

Tekstilindustrien står for 10% af den globale udledning af drivhusgasser og er stadig den størst industrielle forurener næstefter olieindustrien. Der bliver produceret 80 milliarder stykker tøj hvert år. Det er 400% mere end for bare 20 år siden.

Hvordan bidrager du til at lave om på det?

Jeg hjælper forbrugere og firmaer med at forstå det nye, værdibårne marked gennem Sustania Living. Det er et modemæssigt livsstilsvalg udviklet af Sustania og Fashion 4 Development, der informerer folk og vækker deres interessere i fordelene og mulighederne i bæredygtighed. Sustania Living er en innovativ platform, der dokumenterer, demonstrerer og kommunikerer fordelene ved at leve bæredygtigt. Det er vejen frem mod et sundere jeg i en sundere verden, der starter med grundlaget i vor tids livsstil: Mad, mode og velvære. Gennem vores valg i forhold til, hvad vi spiser, hvad vi har på og hvordan vi tager os af os selv, påvirker vi ikke bare vores eget liv, men også planeten og dem, vi deler den med.

Hvilken slags forandringer håber du at være en del af gennem dit liv og dit arbejde i branchen?

Jeg håber, at jeg kan være med til at skabe en bredere, global bevidsthed og lære forbrugerne at træffe klogere valh.

Hvilke råd vil du give til dem, der først lige er begyndt at tænke på den påvirkning, modeindustrien har på miljøet?

Vi er i gang med en positiv udvikling, og hvis vi alle gør vores, ser fremtiden lys ud.