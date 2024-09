Opskrift: Pastadej

Forberedelse: 10 minutter

I alt: 40 minutter

Ingredienser

til pastaen:

500 gram tipo 00-mel, plus næsten lige så meget til at drysse på bordet

5 store æg

Vejledning

Hæld melet ud i en bunke på et stort skærebræt. Lav en fordybning i midten af melet og tilføj æggene, så de danner en lille sø. Pisk æggene forsigtigt sammen med melet med en gaffel, og arbejd dig langsomt udad. Sørg for at presse melet sammen på alle sider, efterhånden som fordybningen vokser, så søen ikke går over sine bredder. Når først dejen er samlet, skal den æltes forsigtigt med begge hænder i omkring fem minutter. Måske er det nødvendigt at tilføje vand for at dejen bliver elastisk og lidt klistret, men kun en skefuld af gangen. Pak dejen ind i folie og lad den hvile ved stuetemperatur i en halv time, før du kører den gennem pastamaskinen og former den, som du vil.