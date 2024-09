Den her fyr har opfundet verdens første drypfri vinflaske

Findes der en lyd, der er så tilfredstillende som det skarpe pop, der efterfølges af en behagelig symfoni af glug, glug, glug, når man åbner en god flaske vin og skænker den op? Mindre tilfredstillende er den uundgåelige vindråbe, der på insisterende vis vælger at løbe ned ad flasken efterfølgende blot for at efterlade afslørende pletter på dit bord eller din dug.

Førsteverdensproblemer, vi ved det.

Videos by VICE

Men uanset hvor ubetydelige den slags afhoppene vindråber er, kan de snart være fortid. Daniel Perlman, der er biofysiker ved Brandeis University i Massachusetts, påstår nemlig, at han har skabt en drypfri vinflaske.

Efter at have studeret slowmotion-videoer af vin, der bliver skænket, brugte Perlman en diamantskærer til at lave en en cirkulær rille rundt om halsen på en vinflaske, lige under flaskens top. Når man skænker med en sådan flaske, vil vindråber, der ellers ville have taget turen ned langs flasken, glide ned i rillerne og blive ledt direkte ned i glasset.

For at en dråbe skulle lykkedes med at undslippe rillerne, ville den skulle bevæge sig opad, imod tyngdekraften — og den bedrift er vi ret sikre på, at selv den bedste flaske Bourgogne ikke er i stand til at udføre.



LÆS MERE: Mød den uprætentiøse sommelier troll, der tager pis på vinbranchen

Selvom der er mange vin-gadgets på markedet, der påstår, at de kan fange de vildtfarende dråber (målrettet dem der ikke lader sig nøje med at slynge en serviet rundt om halsen på flasken), så ville Perlman altså helt undgå vinspild ved at gå direkte efter selve flaskens konstruktion. Perlman fortalte til universitetets hjemmeside: “Jeg ville ændre selve flasken. Jeg synes ikke det skal koste ekstra, eller at man skal investere i et eller andet tilbehør.”

Hvem var det lige, der sagde, at fysik ikke kan bruges til noget i det virkelig liv?