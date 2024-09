Den her restaurant har bandlyst avocado, fordi det er for kedeligt

Vi lever i en tid, hvor avocadoen ikke er til at komme udenom. Det er umuligt at kaste med en avocadosten uden at ramme et eller andet, der er relateret til verdens mest overeksponerede kilde til sundt fedt. Internettet er fyldt med lister over SYV LÆKRE OPSKRIFTER PÅ AVOCADOTOAST, i Amsterdam er man på nippet til at åbne verdens første avocadorestaurant, og så sent som i går måtte jeg forhindre mig selv i at overfalde en kvinde iført en t-shirt, hvor der stod “Skal vi Avo-kramme?” Det er netop derfor, at spisestedet Firedog i London fortjener ros — hvis ikke status som britisk nationalskat — for dens heroiske anti-avocado indsats.

Firedog er en ny restaurant, der har indført et forbud, der ekskluderer avocado fra restaurantens menu, med mad fra det ægæiske hav. “Vores mål er at puste nyt liv i morgenmads-scenen i London, der efterhånden har dræbt avocadoen. Vi er ærligt talt trætte af at se den på hver eneste morgenmad- og brunchmenu,” lød det fra Firedogs køkkenchef George Notley.

Notley mener det faktisk, og han er ligeglad med, hvor populære avocadoer er. “Folk bliver chokerede, når de først hører om [forbudet], da avocadoen er en meget populær frugt at spise både til morgenmad, brunch og frokost, men det glemmer de hurtigt, når de ser vores unikke menu,” fortalte Firedogs talsperson Hannah Sollosi. “Avocado bør komplimentere retter, og holdet bag restauranten mener, at det er på tide, at avocadoen deler rampelyset med andre kulinariske stjerner.”

Menuen på Firedog byder på allestedsnærværende retter som grillet halloumi, sprød sujuk-pølse og en i sandhed imponerende morgenmads-meze, der kan få bordet til at knække sammen, før du når at spise op. Det er inspireret af restauranten Su’dan, der ligger i den tyrkiske kystby Alaçati, og lyder det ikke bare en smule mere ophidsende end endnu en humpel avocado, der er blevet strukket ud over et stykke toastbrød?

Men Firedog er ikke totalt anti-trend: Restaurantens hjemmeside linker til stedets egen playliste på Spotify, og som Conde Nast Traveler også påpeger, serverer man stadig ting som matcha. Men i det mindste bidrager man ikke til den avocadomani, der har hærget den vestlige verden som en steppebrand de senere år.



Ifølge Agricultural Marketing Resource Center er amerikanernes årlige indtag af avocado steget fra et halvt kilo om året pr. indbygger i 1989 til syv kilo pr. indbygger i 2014. Og forbruget af avocadoer er lige så voldsomt i Storbritannien. Sidste år kunne The Telegraph berette, at briterne for første gang nogensinde købte flere avocadoer end appelsiner.

Sollosi fortalte, at forbudet på Firedog er indført på ubestemt tid. “Det vil fortsætte så længe, Firedogs favoritingredienser er til at få fat i,” lød det. “Længe leve granatæbler og rødbeder.”

Nemlig. Længe leve alt andet end avocado.