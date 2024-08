Velkommen til Broadly

Kære læser,



I dag lancerer vi Broadly i Danmark – på dansk. Broadly er VICE’s kvindeunivers, som udforsker politik, kultur, identitet, krop, sex og alt andet, der betyder noget for kvinder.

Det eneste, der er mere stenet end at skrive en lang leder, er at læse den. Derfor kan jeg lige så godt sige det, som det er: På Broadly er vi feminister, og Broadly handler om, at der mangler et ordentligt medie til unge kvinder i Danmark. Så det laver vi.

Vi vil gerne være et alternativ til mange af de andre danske medier, der henvender sig til kvinder. Vi vil gerne tilbyde en modvægt til det ensformige og ofte blankpolerede glansbillede af det at være kvinde. Jeg har selv savnet et medie, der tager kvinder alvorligt og behandler alle aspekter af det at være kvinde – og tør behandle dem ærligt. Det gør vi, og det tør vi, på Broadly.

Kvinder, kvinders kroppe, og hvad vi kvinder gør med vores kroppe, er stadig under pres, og jeg så gerne, at vi holder op med at skamme os, når vi ikke lever op til alle andres forventninger. Det kræver, at vi kan snakke ærligt sammen om de udfordringer, vi møder, om vores kroppe og vores kinks.

I dag kan du læse en samtale mellem to kvinder, der begge er blevet voldtaget, og som ikke føler, at de levede op til samfundets forventninger til et offer i tiden efter. De havde stadig lyst til sex, de ville stadig gerne i byen og på Tinder, og de følte, at det var forkert, for forventningen var, at de ikke kunne røres, at de var ødelagte kroppe.

På Broadly vil du kunne læse historier som den, men du kan også læse om kvinden, der forsøgte at onanere med en fidget-spinner, og en undersøgelse af, om det er cool nok at have sex med menstruation på første date.

Broadly skal være et sted, hvor du møder mange forskellige kvinder. Og nu har jeg skrevet rigtig meget om kvinder, men vi anerkender, at køn er et flydende begreb, og derfor vil Broadly også prioritere historier med LGBTQ-personer af alle køn. Selvom du hverken identificerer dig som mand eller kvinde, har du en stemme, og vi vil gerne høre den.

Derfor kan du i dag også læse historien om, at Sexologisk Kliniks monopol på at behandle transpersoner er blevet brudt, og hvorfor behandlingen alligevel lader rigtig meget tilbage at ønske. Vi arbejder på Broadly ud fra, at alle har ret til at definere eget køn og bestemme over egen krop, og derfor følger vi tæt med i blandt andet behandlingsmulighederne for transpersoner.

Nu er vi i gang, og jeg håber, du vil følge med, for jeg glæder mig til, at vi skal møde en masse kvinder, som er vanvittigt dygtige til det, de gør. Kvinder, som kæmper indædt for en sag, og kvinder, der kan lære os en masse om os selv og vores måde at se verden på. Kvinder fra hele verden. Broadly har redaktioner i både USA, Storbritannien, Tyskland, Holland og Spanien, og udover de historier vi skriver her i Danmark, vil vi håndplukke det bedste fortællinger fra vores udenlandske kolleger og præsentere dem for jer.

Husk at følge os på Facebook og Instagram. Og kom til vores store fest på fredag, hvor vi fejrer lanceringen af Broadly og udgivelsen af det nyeste VICE Magazine, som vi har dedikeret til Broadly.

God fornøjelse!