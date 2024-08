Velkommen til Noisey

I dag lancerer vi Noisey i Danmark – på dansk. Vi kommer til at udforske alt fra historier om nichegenrer, man ikke hører om andre steder, til journalistik, der går bag om musikken, til nye vinkler på nogle af tidens største stjerner. For os er musik ikke bare musik. Musik er en afspejling af kultur i en bredere forstand og et filter, vi ser verden og hinanden igennem.

Vi vil både have dybdegående og humoristiske historier om ny musik. Nærværende artikler, der ikke er dikteret af, hvad der bliver streamet mest lige nu, men hvad der vækker vores (og forhåbentlig jeres) nysgerrighed og interesse.

I dag kan du for eksempel se gruppen BFL besvare YouTube-kommentarer på deres “Det’ Brian”-video, læse en feature om danske rapperes nye forkærlighed for nervepiller og dykke ned i en analyse af Natasjas nu 10 år gamle album I Danmark er jeg født.

Noisey har redaktioner over hele verden – fra USA til Storbritannien, Tyskland, Holland og Australien – og og udover de historier vi skriver her i Danmark, vil vi håndplukke det bedste fortællinger fra vores udenlandske kolleger og præsentere dem for jer.

Kort sagt vil vi overraske, fascinere og give vores læsere indblik i dele af musikken, de ellers ikke ville have kendt til.