Yahoo! er blevet solgt for 34. mia. kroner

Rettelse: Tidligere fremgik det af artiklen, at Yahoo ændrer navn til Altaba. Det er sidenhen blevet præciseret, at Yahoo-navnet består, mens det kun er investeringsdelen af forretningen, der kommer til at hedde Altaba.

Yahoo er en skygge af sig selv. Den kriseramte internetgigant offentliggjorde i mandags, at investeringsdelen af selskabet vil skifte navn til Altaba i kølvandet på salget af kerneforretningen til det gigantiske teleselskab Verizon for 4,8 milliarder dollars (34 mia. kroner).



Yahoo gav ikke en forklaring på, hvad “Altaba” betyder, eller hvorfor det er blevet valgt til selskabets nye navn. Men det er værd at bemærke, at navnet deler en fonetisk lighed med “Alibaba,” den kinesiske internetgigant, som Yahoo er medejer af.

Selskabet udtalte også, at Yahoo’s topchef, Marissa Mayer, den tidligere Google-chef, der prøvede og fejlede i sit forsøg på at vende skuden for internetpioneren, forlader bestyrelsen efter at have stået i spidsen for Yahoo i over fire år. Yahoo-medstifter David Filo træder også ud af selskabets bestyrelse.

Navneskiftet er seneste søm i kisten for selskabet, der siden stiftelsen i 1994 og mange år frem satte et markant præg på internettet. Først som en “guide to the World Wide Web” og senere som søgemaskine. Men selskabet er for længst blevet overhalet af Silicon Valley-rivaler som Google og sidenhen Facebook og Twitter.

