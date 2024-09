„Epiphany“ von Vonda7 lässt dich an lange Nächte in dunklen Clubs denken

Hat es in den letzten Monaten Anomalien im Raum-Zeit-Kontinuum gegeben? Werden nicht eigentlich nur Künstler bei Labels unter Vertrag genommen, die schon sechstellige Facebook-Fanzahlen sammeln konnten und radiotauglich sind?

Ach so, vergessen—in der elektronischen Musik läuft das ja ein bisschen anders. Da machen Labelchefs noch selbst Musik und holen neue Leute dazu, wenn sie musikalisch und charakterlich in die Familie passen. Die ersten Tracks dieser großartigen Newcomer stellen sie dann in einer Compilation zusammen und premieren sie bei Thump. Solomun hat das mit Four To The Floor gemacht und jetzt tut es Guy Gerbers Label Rumors mit der Compilation Chinese Whispers.

Deshalb lieben wir elektronische Musik so sehr; und wegen Songs wie diesem hier: „Epiphany” von Vonda7 ist einer der acht Tracks aus der Compilation Chinese Whispers lässt uns an lange Nächte in dunklen Clubs denken, die unspektakulär anfingen und uns euphorisch, dreckig und desorientiert wieder ausgespuckt haben.

