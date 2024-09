Θυμάστε την Εποχή που Όταν Τηλεφωνούσαμε σε Κάποιον Ακούγαμε Ένα Τραγούδι;

Η στήλη «Why Is This Still a Thing» εξερευνά τις αναχρονιστικές, φαινομενικά παρωχημένες τεχνολογίες που μας περιβάλλουν.



Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Motherboard.

Videos by VICE

Ο Liam Paris, ένας 21χρονος που ζει στο Μπρούκλιν, ήταν στη Β΄ Γυμνασίου όταν αγόρασε το «Can’t Tell Me Nothing» του Kanye West ως το πρώτο του ringback tone – το τραγούδι που άκουγε κάποιος, όταν του τηλεφωνούσε, μέχρι να του απαντήσει.

Αν ήσουν σχετικά μικρός στις αρχές του 2000 μάλλον θυμάσαι αυτό το φαινόμενο – να παίρνεις κάποιον φίλο στο κινητό και αντί να ακούς το συνηθισμένο κουδούνισμα, να ακούς ένα pοp τραγούδι. Αυτή η μόδα που ονομάστηκε ringback tone επέτρεπε στους ιδιοκτήτες των κινητών να υποβάλλουν όσους τους καλούσαν στις δικές τους μουσικές προτιμήσεις.

Αν και κάτι τέτοιο ήταν φοβερά trendy στις αρχές και τα μέσα της δεκαετίας του 2000, έκτοτε έχει περάσει σχεδόν στη λήθη. Ωστόσο, παρόλο που κανείς δεν αγοράζει πια ringback tones, πολλοί τα έχουν ακόμη από τότε.

Διαβάστε ακόμη: Εκείνο το «S» που Ζωγράφιζαν Όλοι στο Σχολείο

Τα πρώτα ringtones έκαναν το ντεμπούτο τους τη δεκαετία του ’60 στα σταθερά τηλέφωνα (τα θυμάστε;) και οι εταιρείες τηλεφωνίας, παρέα με τη μουσική βιομηχανία, έβγαλαν πολλά χρήματα έτσι.

Τα ringback tones εκμεταλλεύτηκαν αυτήν την ιδέα δεκαετίες μετά και έγιναν και αυτά η κότα με τα χρυσά αυγά. Η πατέντα για τη σύγχρονη τεχνολογία των ringback tones κατατέθηκε στις ΗΠΑ το 2001, αν και ανάλογη τεχνολογία είχε χρησιμοποιηθεί νωρίτερα στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό. Η Verizon Wireless έγινε η πρώτη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας των ΗΠΑ που πρόσφερε ringback tones το 2004 και τα ringtones ήταν μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων τον χρόνο.

Οι πωλήσεις τους ανέβηκαν γρήγορα στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και κρατούσαν καλά ως το 2008, οπότε και έπεσαν δραματικά, καθώς τα κινητά ξεκίνησαν να εκμεταλλεύονται καινούρια προϊόντα, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που στάλθηκε μέσω mail στο Motherboard. Ως το 2014, οι πωλήσεις τους είχαν πέσει τόσο που η AT&T, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας των ΗΠΑ σταμάτησε να τα πουλάει. Η Verizon, η μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα να σχολιάσει, αλλά εξακολουθεί να πουλάει ringback tones με 1,99 δολάρια.



Στην αρχή, ήταν φανερό γιατί άρεσαν τα ringback tones: ήταν άλλος ένας τρόπος να εξατομικεύσεις το τηλέφωνό σου την εποχή πριν από τα smartphones, όταν η τεχνολογία των κινητών άφηνε ελάχιστο περιθώριο να προσαρμόσεις το κινητό στην προσωπικότητά σου. Επίσης, ήταν μια ανανέωση στα ringtones, καθώς επέτρεπαν στους χρήστες να ελέγχουν πώς θα βιώσει την κλήση όποιος τους καλεί.

Σήμερα, αν ψάξεις στο Twitter «ringback tones», πιθανότατα θα βρεις ανθρώπους να παραπονιούνται ότι μόλις άκουσαν ένα, που σημαίνει μόνο ένα πράγμα: ότι υπάρχουν ακόμη. Καθώς έγραφα αυτό το άρθρο, άκουσα διάφορους να λένε ότι κάποιος που ήξεραν είχε ακόμη ringback tone, κυρίως επειδή το είχε χρόνια και δεν ήξερε πώς να το βγάλει.

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.

Ο Paris, ο 21χρονος με το ringback tone του Kanye, είπε πως μερικές φορές του τη λένε για τον παλιομοδίτικο ήχο αναμονής του. «Ο αδερφός μου πήγε στο νοσοκομείο κάποια στιγμή – είχε σπάσει το χέρι του, όχι τίποτα φοβερό», μου είπε ο Paris. «Μια νοσοκόμα πήρε τηλέφωνο για να μου αφήσει ένα μήνυμα και την άκουγα που γελούσε – υποθέτω ότι γελούσε για το ringback tone». Επίσης, λέει ότι μια κοπέλα το ανέφερε στο πρώτο τους ραντεβού, διερωτώμενη γιατί δεν το είχε βγάλει.

Αλλά, όταν τον ρώτησα γιατί δεν το είχε βγάλει, ιδίως τώρα που όλοι το μισούν, είπε: «Πρώτον, επειδή δεν ήξερα πώς να το βγάλω και δεύτερον, έχει κάπως πλάκα».

«Είναι κομμάτι μου, κατά μία έννοια».

Περισσότερα από το VICE



Η Γιορτή των Χρυσαυγιτών στη Θεσσαλονίκη για τα «Γενέθλια» του Μεγάλου Αλεξάνδρου



Το Φετινό Καλοκαίρι Είναι Yγρό, Kαυτό και Γεμάτο Σεξ σε Δημόσιους Χώρους

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.