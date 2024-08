Αυτές οι Ειλικρινείς Εικόνες Τραβήχτηκαν από Γυναίκες για Γυναίκες

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο i-D.

Πριν από 18 μήνες, μια σελίδα στο Instagram με τίτλο Girlgaze Projects εμφανίστηκε ξαφνικά στο Ίντερνετ και φιλοξενούσε πραγματικές φωτογραφίες ακατέργαστης ομορφιάς, οι οποίες υπόσχονταν μια διαφορετική, εναλλακτική άποψη του κόσμου, από μια γυναικεία οπτική γωνία. Το project ιδρύθηκε από τη Βρετανίδα φωτογράφο Amanda de Cadenet, μαζί με τα μέλη της επιτροπής Inez Van Lamsweerde, τη φωτορεπόρτερ Lynsey Addario, τη σκηνοθέτη Sam Taylor-Johnson, τη fashion photographer Collier Schorr και το μοντέλο Amber Valletta. Ο αρχικός σκοπός του Girlgaze ήταν να λειτουργήσει ως μια έκκληση για δράση, ως ένας τρόπος να καταδειχτεί η απουσία της γυναίκας στη δημιουργική βιομηχανία της φωτογραφίας. Καθώς, όμως, η σελίδα αποκτούσε όλο και μεγαλύτερη δυναμική, το ίδιο συνέβαινε και με την επιθυμία της Amanda να αλλάξει αυτό που η ίδια εκλάμβανε ως ένα διαβρωμένο σύστημα, χτισμένο πάνω σε χρόνια κοινωνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων λόγω φύλου. Το Girlgaze δεν περιορίζεται στο να υπερτονίζει τη γυναικεία προοπτική – είναι μια multi-media πλατφόρμα που έχει ως στόχο να στηρίξει, να καλλιεργήσει και να δημιουργήσει έναν χώρο για τις μελλοντικές γενιές των γυναικών φωτογράφων.

H Amanda κίνησε τις διαδικασίες, δημιουργώντας έναν διαγωνισμό στον οποίο μπορούσαν να υποβάλουν τα έργα τους οι φωτογράφοι που αυτοπροσδιορίζονταν ως γυναίκες και η νικήτρια επιλέχτηκε ως φωτογράφος του editorial για το Teen Vogue. Μετά τον καταιγισμό από αιτήσεις που ακολούθησε, όμως, το Girlgaze κατέληξε να επιμελείται ολόκληρο το τεύχος. Από κορίτσια, για κορίτσια – η πρώτη απόπειρα του Condé Nast.

Sophie Green, Bangers and Smash

Ακολούθησε η έκθεση #Girlgaze: A Frame of Mind, η οποία ξεκίνησε πέρυσι τον Οκτώβρη στο Annenberg Space of Photography, στο Λος Άντζελες. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα Ambassador και, τέλος, τον ερχόμενο Οκτώβριο θα εγκαινιαστεί το #Girlgaze: How Girls See The World, μια συλλογή εικόνων με εξαιρετική επιμέλεια, η οποία φιλοξενεί έργα από ένα ευρύ φάσμα – από οικείες αυτοπροσωπογραφίες και φωτογραφήσεις μόδας, μέχρι ντοκιμαντερίστικες φωτογραφίες από χώρες ρημαγμένες από τον πόλεμο. Φέρνοντας κοντά τις γυναίκες φωτογράφους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, μιλήσαμε με την ιδρυτή του Girlgaze, Amanda de Cadenet, σχετικά με τον τρόπο που καταπιάνεται με το ζήτημα του χάσματος των φύλων και της σημασίας να χρησιμοποιείς τη φωνή σου.

Melanie Knight, One Size

i-D: Γεια σου Amanda. Ποια είναι η ιστορία πίσω από το Girlgaze;

Amanda de Cadenet: Ξεκινήσαμε για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, χωρίς να θέλουμε απαραίτητα να εστιάσουμε στην απουσία γυναικών στον χώρο της φωτογραφίας –καθώς υπάρχουν πολλές–, αλλά για να επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι λίγες από αυτές προσλαμβάνονται, ενώ βλέπουμε ότι πάρα πολλές δημιουργικές καμπάνιες και editorial παράγονται από άνδρες φωτογράφους. Χρειαζόμαστε περισσότερη ισορροπία. Το Girlgaze ξεκίνησε ως μια έκκληση για δράση και ήξερα ότι έπρεπε να κάνουμε περισσότερα. Δημιουργήσαμε έναν διαγωνισμό στον οποίο μπορούσαν να υποβάλουν τη δουλειά τους γυναίκες φωτογράφοι, χρησιμοποιώντας το hashtag #girlgaze και η νικήτρια θα έκανε τη φωτογράφηση για το editorial του Teen Vogue. Δεν μείναμε μόνο στην ευαισθητοποίηση όμως, καθώς παρείχαμε και μια χειροπιαστή ευκαιρία απασχόλησης. Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πόσες αιτήσεις θα δεχόμασταν – μέσα σε έξι μήνες, μας έστειλαν περισσότερες από ένα εκατομμύριο και τώρα έχουμε φτάσει περίπου στις 2,8 εκατομμύρια εικόνες. Δεν μας έφτανε μόνο ένα αφιέρωμα στο Teen Vogue προκειμένου να αναγνωριστεί αυτή η δουλειά και έτσι καταλήξαμε να επιμελούμαστε ολόκληρο το τεύχος του Σεπτεμβρίου, κάτι που αποτέλεσε την πρώτη φορά που ένα ολόκληρο τεύχος δημιουργήθηκε από κορίτσια για κορίτσια. Στη συνέχεια χρειαζόμασταν κάτι περισσότερο από αυτό – γι’ αυτό και δημιουργήσαμε το βιβλίο #Girlgaze.

Amaal Said, Safia

Γιατί θεωρήσατε ότι ήταν σημαντικό να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση τώρα;

Γίνονταν πολλές συζητήσεις για την ανισότητα και την αδικία την περίοδο που ξεκινήσαμε – είμαι ένας άνθρωπος που πρέπει να δημιουργήσει μια λύση και να κάνει κάτι γι’ αυτό. Το 2017 είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά και μας δίνεται η ευκαιρία να διηγηθούμε την ιστορία αυτής της στιγμής μέσα από τον φακό γυναικών από όλο τον κόσμο.

Τι περιέχει το βιβλίο;

Το #Girlgaze είναι μια ωδή στις νέες γυναίκες και τον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο. Συμπεριλαμβάνει φωτογραφίες τραβηγμένες από γυναίκες της κοινότητας #Girlgaze –κυριολεκτικά από όλο τον κόσμο–, αποτυπώνει διαφορετικές οπτικές γωνίες και περιέχει έργα που ανήκουν σε όλα τα φωτογραφικά είδη. Παρουσιάζει εξαιρετικές δουλειές, έναν συνδυασμό ειλικρινών και επίσημων φωτογραφιών, τραβηγμένων από νεαρές γυναίκες από κάθε στάδιο της ζωής.

Alice Vasconelos, Correspondencia

Πώς κάνατε την επεξεργασία των εικόνων;

Χρειάστηκε η βοήθεια ολόκληρης της ομάδας του Girlgaze για την επιμέλεια του βιβλίου, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν οι διαφορετικές οπτικές και τα διαφορετικά είδη φωτογραφίας. Ήταν σημαντικό για εμένα να μην έχουμε μόνο ένα αντιπροσωπευτικό στιλ από ένα συγκεκριμένο είδος φωτογραφίας, αλλά να συμπεριλάβουμε ρεπορτάζ, πορτρέτα, φωτογραφίες μόδας – τα πάντα.

Τι θέλετε να κρατήσουν οι αναγνώστες από όλο αυτό;

Ειδικά ό,τι αφορά στις νεαρές γυναίκες, θέλουμε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να νιώσουν ότι μπορούν να χτίσουν μια καριέρα και να συντηρηθούν από τη δημιουργικότητά τους. Θέλουμε, επίσης, να τις ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν να δημιουργούν και να συνεχίσουν να υποβάλλουν τη δουλειά τους – ο κόσμος χρειάζεται να δει τη γυναικεία σκοπιά.

Emma Craft, Twilight Twins

Φημίζεσαι για το γεγονός ότι υποστηρίζεις τις γυναίκες με τις προσωπικές σου φωτογραφίες και την έκθεσή σου, The Conversation. Τι θα ακολουθήσει, όμως, μετά το Girlgaze;

Πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα εγκαινιάσουμε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα συμπεριλαμβάνει βίντεο, αυθεντική δουλειά για editorial και project από την κοινότητα του #Girlgaze – θα μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε τη δουλειά του, πράγμα που είναι πολύ συναρπαστικό. Θα κυκλοφορήσουμε ένα ψηφιακό περιοδικό τον Οκτώβριο, το οποίο και πάλι θα παρουσιάζει εικόνες από τις φωτογράφους που έχουν υποβάλει τη δουλειά τους μέσω του hashtag #Girlgaze.

Remi Riordan, Jane and Catherine

