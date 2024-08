«Bear Without Food, Doesn’t Dance» – Μεταφράζοντας Ελληνικές Παροιμίες στο Στιλ του Αλέξη Τσίπρα

Είναι γνωστό πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα μικρό θεματάκι (little issue) με τα αγγλικά και γι’ αυτό έχει γίνει, ουκ ολίγες φορές, αντικείμενο χλευασμού. Μάλιστα, καμιά φορά μπερδεύεται και χρησιμοποιεί αγγλική προφορά ενώ μιλάει ελληνικά και το αντίστροφο. Θα έλεγε κανείς πως όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός έπρεπε να μάθει μια ξένη γλώσσα, ήταν απασχολημένος με την αλλαγή του πλανήτη και δεν είχε χρόνο. Αυτό, βέβαια, το πληρώνει σήμερα κάνοντας συνεχώς γκάφες και έχοντας γίνει παράδειγμα προς αποφυγήν, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν οι γονείς για να πείθουν τα παιδιά τους να διαβάσουν. «Κάτσε να μελετήσεις τα αγγλικά σου γιατί μια μέρα θα γίνεις πρωθυπουργός και θα μιλάς σαν τον Τσίπρα», φαντάζομαι να λέει μια μητέρα στο παιδί της, που βαριέται να «στρωθεί».

Το νέο «χτύπημα» του πρωθυπουργού έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αμερική κι ενώ μιλούσε στο ινστιτούτο Brookings. Έπειτα από ερώτηση που δέχθηκε, απάντησε: «There is an expression in Greece, “we have already eaten the camel and now there is the queue”». Ναι, ήθελε να πει: «φάγαμε τον γάιδαρο, η ουρά μας έμεινε», χρησιμοποιώντας για κάποιο περίεργο λόγο την καμήλα ως παράδειγμα και μπερδεύοντας την ουρά ενός ζώου (που είναι tail) με την ουρά που δημιουργείται, για παράδειγμα, σε μία τράπεζα, ένα ταμείο κτλ. Με αφορμή αυτήν την υπέροχη, φιλοσοφικού ενδιαφέροντος, στιγμή, αποφάσισα να μεταφράσω κάποιες γνωστές ελληνικές παροιμίες σε περίπτωση που θελήσει στο μέλλον να τις χρησιμοποιήσει σε κάποια ομιλία του.

Bear without food, doesn’t dance = Νηστικό αρκούδι, δεν χορεύει

Δεν νομίζω πως υπάρχει καλύτερη παροιμία για έναν Έλληνα πρωθυπουργό. Είναι αλήθεια πως οι θεσμοί μάς «χορεύουν» μέσω της οικονομικής λιτότητας -εξαθλίωσης, για να είμαστε ακριβείς-, οπότε θα μπορούσε να τους πει τη συγκεκριμένη φράση, κάνοντας συγχρόνως και έναν μικρό χορό.

The devil had no job, so he fucked his children = Δουλειά δεν είχε ο διάολος, πηδούσε τα παιδιά του

Ειλικρινά, πρόκειται για μία από τις πιο άρρωστες ατάκες στην ιστορία. Θα μπορούσε να είναι στίχος από black metal τραγούδι ή κάτι τέτοιο, αλλά ταιριάζει απόλυτα για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Better five in my hand, than ten and carter = Κάλλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρει

Μια παροιμία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο πρωθυπουργός για να εξηγήσει τις αναδρομικές εισφορές στους ξένους. Η συγκεκριμένη έχει μεταφραστεί με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ο ίδιος.

If you have friends like these, you don’t need enemies = Αν έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θες τους εχθρούς;

Τον φαντάζομαι να το λέει σε κάποια Ευρω-συνέλευση γι’ αστείο, αλλά από μέσα του να κλαίει.

Everything about the marriage is hard and the bride is knocked up = Όλα του γάμου δύσκολα και η νύφη γκαστρωμένη

Μια «μάγκικη» εκδοχή της συγκεκριμένης παροιμίας που κάνει ρίμα. Θα μπορούσε να την πει σε κάποια ομιλία ραπάρωντας. Έτσι, θα θύμιζε σε όλους πως έχει εμπειρίες από τον «δρόμο».

Help me to help you to climb the mountain = Βοήθα με να σε βοηθώ ν’ ανεβούμε το βουνό

Όσο προχωράει αυτό το κείμενο, τόσο περισσότερο πιστεύω πως οι ελληνικές παροιμίες έχουν γραφτεί από κάποιον προφήτη με σκοπό να τις χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

You can’t put a sickle in someone else’s field = Σε ξένο χωράφι, δρεπάνι μη βάζεις

Ταιριάζει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και έχει το θετικό, ότι αποτελεί αναφορά σε ένα σύμβολο της εργατικής τάξης, που υποτίθεται πως εκπροσωπούσε ο Τσίπρας. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στις συζητήσεις που έχουν να κάνουν με την εξόρυξη πετρελαίου στο Αιγαίο.

Take him to your wedding to tell you and next year = Πάρ’ τον στον γάμο σου να σου πει και του χρόνου

Την έγραψα επίτηδες λάθος. Αν τη μεταφράσουμε σωστά, θα χάσει τη μαγεία της. Ειλικρινά, αν ήμουν στη θέση του Αλέξη Τσίπρα και με ρωτούσε ένας δημοσιογράφος μπροστά στο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις αρνητικές δηλώσεις που έχω κάνει στο παρελθόν γι’ αυτόν, θα γυρνούσα και θα έλεγα στον Αμερικανό πρόεδρο: «what is this, re? Take him to your wedding to tell you and next year» και θα καθάριζα με αγνό, εφηβικό χαβαλέ.

The smart bird gets caught by it’s nose = Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται

Παροιμία που, αν μεταφραστεί στ’ αγγλικά, μετατρέπεται σε ατάκα άπιαστου φιλοσοφικού επιπέδου. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ομιλία από πόντιουμ πανεπιστημίου.

Whoever walks at night steps on mud and shit = Όποιος νύχτα περπατεί, λάσπες και σκατά πατεί

Η καλύτερη ατάκα που μπορείς να πεις αν είσαι πρωθυπουργός μιας χρεωκοπημένης χώρας και οι διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς διαρκούν πολλή ώρα.

Wherever you hear about many cherries, hold a small basket = Όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα και μικρό καλάθι

Όταν σε συνέντευξη θελήσει να υποβαθμίσει κάποια «βιώσιμη λύση».

The robe doesn’t make the priest = Το ράσο δεν κάνει τον παπά

Τώρα είναι πολύ αργά, όμως θα ταίριαζε γάντι για τα πουκάμισα του Βαρουφάκη, αλλά και για την περίοδο που δεν φόραγαν γραβάτες, κάνοντας την εφηβική τους επανάσταση.

The camel told the rooster “bighead” = Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα

Μην του χαλάσουμε την καμήλα.

He went like the dog at the vineyard = Πήγε σαν το σκυλί στ’ αμπέλι

Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτή η ατάκα, αλλά έχει πλάκα. Ίσως να είναι καλή για να εξηγήσει την καθαίρεση κάποιου υπουργού.

Be afraid of the slow river = Το σιγανό ποτάμι να φοβάσαι

Καλή παροιμία για να χτυπήσει τον Σταύρο Θεοδωράκη στην Ευρώπη, μιας και το «Ποτάμι» είναι ένα αργό κόμμα (μικρά ποσοστά) και γουστάρει Ευρώπη.

Do you want to lose a friend? Lend him money = Θέλεις να χάσεις έναν φίλο; Δάνεισέ του χρήματα

Βασικά, αυτή δεν μας συμφέρει και πολύ.

Eat eyes, fish = Φάτε μάτια ψάρια

Οι παροιμίες θα μπορούσαν να γίνουν το «thing» του Τσίπρα στις παρέες των ηγετών. Τον φαντάζομαι να τις λέει σε κάποιο δείπνο, με τους υπόλοιπους να λένε: «άρχισε πάλι τα δικά του ο Αλέξης».

Bad dog doesn’t have death = Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει

Φανταστείτε τη σκηνή: Αλέξης Τσίπρας, έχει δαμάσει τα μνημόνια, έχει οδηγήσει το καράβι που λέγεται Ελλάδα μέσα από τον τυφώνα της κρίσης και το έχει επιστρέψει ασφαλές στο λιμάνι της ευμάρειας. Έρχεται λοιπόν η μέρα που θα δώσει συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσει το τέλος της οικονομικής κρίσης και κλείνει την ομιλία του με αυτήν την επική ατάκα. Αυτό είναι, άνετα, κάτι που μπορεί να συμβεί.

