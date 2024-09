Αυτά τα Τραγούδια θα Γίνουν Καλοκαιρινά Hits Φέτος

Tο άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Thump.

Ποια είναι η συνταγή για ένα καλοκαιρινό χιτάκι; Είναι μια φόρμουλα που οι καλλιτέχνες και οι παραγωγοί επιχειρούν να ανακαλύψουν εδώ και δεκαετίες, πολύ πριν από την εμφάνιση των charts, όπως το «Trending 140» και το playlist «Viral 50» στις υπηρεσίες streaming. Μήπως όλα έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή κάποιου μεγάλου ονόματος; Μήπως πρέπει να παίξεις σε ένα χολιγουντιανό blockbuster; Πώς επηρεάζουν τα viral memes τις προοπτικές που έχει ένα single, για να γίνει #1; Μερικές φορές κυριαρχεί ένα και μόνο τραγούδι στα ραδιοκύματα του Top 40 κατά τους θερινούς μήνες, ενώ άλλες χρονιές, υπάρχουν πολλά κομμάτια που δίνουν μάχη για το ποιο θα είναι το επικρατέστερο soundtrack της παραλίας.

Videos by VICE

Σύμφωνα με το chart «Songs of the Summer» του Billboard (το οποίο βασίζεται στις ραδιοφωνικές αναπαραγωγές, στις πωλήσεις και τα δεδομένα από το streaming), τη ζώνη του πρωταθλητή φόρεσε πέρυσι ο Drake με το «One Dance», ενώ το playlist More Life (σας παρακαλώ, μην το πείτε άλμπουμ, όπως είπε και ο ίδιος) του Καναδού ράπερ του εξασφαλίζει τη διεκδίκηση του τίτλου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το 2017. Στους πιθανούς ανταγωνιστές συμπεριλαμβάνεται ο Kendrick Lamar, ο οποίος κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο άλμπουμ του, DAMN. τον Απρίλιο, και η προσεχής επιστροφή των θαμώνων των φεστιβάλ Haim, Lana Del Rey και Lorde. Όσο για το EDM, οι άναρχοι Chainsmokers και ο Calvin Harris –συνηθισμένοι και οι δύο στις επιτυχίες στα charts– φέρνουν στο φως αναπόδραστες, φεστιβαλικές επιτυχίες.

Όσο αυθαίρετη ή επιπόλαιη και αν μοιάζει αυτή η επιδίωξη, οι κριτικοί μουσικής και οι στοιχηματζήδες της πολυθρόνας την έχουν μετατρέψει σε ετήσια παράδοση και επιχειρούν να προβλέψουν το τραγούδι του καλοκαιριού χρησιμοποιώντας προηγούμενα δεδομένα, το ένστικτο, αστρολογικούς χάρτες, το φλιτζάνι. Με αυτά κατά νου, επικοινωνήσαμε με μερικούς από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένης της Eclair Fifi, του Leonce, του Skratch Bastid και του Zedd, για να μάθουμε ποια κομμάτια παίζουν στο repeat αυτήν τη στιγμή. Αν και οι επιλογές τους κυμαίνονται ανάμεσα σε mainstream και σε όχι και τόσο mainstream, είμαστε σίγουροι ότι θα ανακαλύψετε κάτι για το επόμενό σας ταξίδι.

Donae’o feat. JME & Dizzee Rascal – «Black»

«Το κομμάτι είναι αψεγάδιαστο. Η ενέργεια τέλεια. Έχω κολλήσει για τα καλά με τους αυτοσχεδιασμούς του JME. Το “Black” είναι κομματάρα». – Blay Vision

George Clinton – «Atomic Dog (Special Atomic Mix)»



«Το πρόσφατο απόκτημα της Brainfeeder, ο George Clinton, είχε την ιδέα να κάνει μια δεκάλεπτη βερσιόν του απόλυτου 80s funk ύμνου. Είναι εξαιρετικό, απολαυστικό και δροσερό σαν παγωμένη γρανίτα». – Daedelus



Omar S feat. Nite Jewel – «Confess To U»

«Ηχογραφήθηκε λίγο αφότου γνωρίστηκαν αυτοί οι δύο μέσω εμού, όταν είχε έρθει ο Omar S στο Λος Άντζελες, στις αρχές της περασμένης χρονιάς. Αυτοί οι δύο καλλιτέχνες και φίλοι έχουν καταφέρει να ανεβάσουν τον ήχο τους σε άλλα επίπεδα και έκαναν μια δημιουργικά αυθεντική συνεργασία μέσω αυτού του ηλιόλουστου groove που είναι έτοιμο να παιχτεί σε αυτοκίνητα, παραλίες και, ναι, στις πίστες, φέτος το καλοκαίρι. Σκέτη απόλαυση». – DāM-FunK



DJ NinOo – «Ambientes Leves»

«Αυτό το κομμάτι ανήκει στο στιλ tarraxo. Είναι τρομερά πρωτοποριακό, πικάντικο και γεμάτο σεξουαλικότητα, πράγμα που το κάνει ένα από τα καλύτερα tarraxo τραγούδια στην πόλη της Λισσαβόνας για φέτος το καλοκαίρι». – DJ Marfox

Kendrick Lamar – «HUMBLE. (DJ TiGa Jersey Club Remix)»

«Θα μπορούσα να έχω μπει στο moodτου καλοκαιριού με οποιοδήποτε άλλο κομμάτι, όμως ειλικρινά, αυτό με εκφράζει απόλυτα. Με το που άκουσα το “HUMBLE.”, από την πρώτη νότα με έκανε να νιώσω “το κακό παιδί” που εξακολουθεί να χαμογελάει. Δεν εννοώ ότι το παίζω κάποιος, όμως ξέρουν ότι είμαι απειλή». – DJ TiGa

Lone – «Crush Mood»

«Επέλεξα αυτό το κομμάτι, επειδή θεωρώ ότι συνοψίζει την ενέργεια των καλοκαιρινών φεστιβάλ. Το έχω παίξει μόνο σε καυτά, σκοτεινά κλαμπ γεμάτα ιδρώτα, μέχρι στιγμής και ο κόσμος ανταποκρίνεται με χαμόγελα και πολύ χορό, οπότε ανυπομονώ να το παίξω κάτω από τον καυτό ήλιο το καλοκαίρι». – Eclair Fifi

TRP – «Gunz»

«Το τραγούδι του καλοκαιριού αναμφίβολα θα είναι μια αηδία με τρεις χορηγούς που μανιπουλάρουν τους καταναλωτές, θα έχει τη συμμετοχή ενός ακόμη καλλιτέχνη και ένα remix, όμως το χιτ του καλοκαιριού θα έπρεπε να είναι το “Gunz” του TRP που κυκλοφορεί από την Unknown to the Unknown. Ένα μίνιμαλ techno που σε ξεσηκώνει και δεν παίρνει τον εαυτό του και πολύ στα σοβαρά – και μάλλον αυτός είναι ο λόγος που είναι κομματάρα. Ένα synth, ένα kick, λίγο snare και ένα hi-hat, αυτό είναι όλο». – FaltyDL

Calvin Harris feat. Migos & Frank Ocean – «Slide»



«Καυτό και funky, άπαιχτο. Με κάνει να θέλω να πιώ μέσα στη μέρα και να καπνίσω πούρα». – Harrison

UMFANG – «Weight»

«Ο δίσκος που ανυπομονώ να βγει το καλοκαίρι είναι το άλμπουμ της UMFANG, το Symbolic Use of Light από την Technicolour. Είμαι μεγάλος φαν της μουσικής της και το πρώτο κομμάτι που κυκλοφόρησε, το “Weight”, είναι φανταστικό. Πραγματικά ανυπομονώ να δω πώς θα είναι το υπόλοιπο άλμπουμ. Λατρεύω την ένταση που δημιουργεί και τον τρόπο που παίζει μ’ αυτή, σε μαγεύει τελείως. Νιώθεις συνεχώς ότι θα “σκάσει”, όμως στο τέλος το συγκρατεί. Μ’ αρέσει πολύ η μουσική που δίνει την αίσθηση ότι δεν σου αποκαλύπτεται ολόκληρη και σου αφήνει χώρο να βρεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτή. Αυτό το κομμάτι είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα». – Illum Sphere

French Montana feat. Swae Lee – «Unforgettable»

«Συνήθως δεν μου αρέσει να ευλογώ τα γένια μου, όμως νομίζω ότι το τραγούδι του καλοκαιριού είναι αυτό που λένε όλοι – το κομμάτι των French Montana και Swae Lee στο οποίο έκανα την παραγωγή, με τίτλο “Unforgettable”. Οι στίχοι και η μελωδία στο τραγούδι μπορούν να δημιουργήσουν έντονα συναισθήματα ή να κάνουν το κορμί σου να κινείται στον ρυθμό. Ίσως και τα δύο ταυτόχρονα. Αυτό είναι που το κάνει ξεχωριστό, κατά τη γνώμη μου. Αυτό, και το γεγονός ότι μπορώ και το παίζω ακόμη στο repeat εδώ και πέντε μήνες σερί (και συνεχίζω)». – Jaegen

Blay Vision feat. JME – «Gone Mad»

«Ο Blay Vision είναι ένας από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα φλάουτα που ηχογράφησε με το MIDI στο “Gone Mad” ξεφεύγουν τελείως. To ρεφραίν του κομματιού είναι απίστευτα πιασάρικο. Οι στίχοι του Blay και του JME είναι τόσο καυστικοί και είναι υπέροχο να ακούς κάτι τόσο φρέσκο και πρωτότυπο. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το τραγούδι θα ακουστεί πολύ το καλοκαίρι». – J-Cush

Joris Voorn – «Iran The Zoo (Digital Mix)»

«Με αυτό το κομμάτι άνοιξα το closing set που έκανα στην κεντρική σκηνή του Awakenings Festival, το καλοκαίρι του 2016, όμως από τότε το παίζω σχεδόν σε κάθε συναυλία. Το έχω “πειράξει” με τον καιρό και τώρα ταιριάζει άψογα σε κάθε σετάκι που παίζω. Θα κυκλοφορήσει τον Μάιο, ακριβώς πριν από το καλοκαίρι». – Joris Voorn

Caserta – «Ricky (Thatmanmonkz Remix)»

«Αυτό το κομμάτι με κάνει να θέλω να πάω και να χορέψω σε κλαμπ. Νομίζω ότι είναι κάτι που δεν έχουμε ακούσει ξανά και έχει προοπτικές να γίνει η επιτυχία του καλοκαιριού». – Joris Voorn

Katy Perry feat. Migos – «Bon Appetit»

«Ήμουν προετοιμασμένη να δηλώσω ότι το “Chained To The Rhythm” θα γίνει το τραγούδι του καλοκαιριού, όμως ξαφνικά έσκασε το “Bon Appetit” σαν βόμβα και τώρα δεν είμαι σίγουρη ποιο θα πάει καλύτερα. Θα ποντάρω στο “Bon Appetit” – είναι διασκεδαστικό, έχει ενσωματωμένο meme, σε μια στροφή ραπάρουν οι Migos και κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει τους γονείς να νιώσουν άβολα. Η τέλεια συνταγή». – Kitty

SahBabii – «Pull Up Wit Ah Stick»

«Είμαστε ακόμη στην αρχή της σεζόν, όμως αυτήν τη στιγμή το “Pull Up Wit Ah Stick” του SahBabii είναι ο ξεκάθαρος νικητής, κατ’ εμέ. Η μελωδία σου κολλάει και δεν μπορείς να την ξεχάσεις, ενώ έχει μια ειλικρινά χαρούμενη διάθεση που μας δίνει αρκετή ενέργεια, για να περάσουμε αυτήν την ξέφρενη χρονιά. Το “Mask Off” του Future αξίζει επίσης να αναφερθεί, καθώς μιλάνε συνεχώς γι’ αυτό στο ίντερνετ και έχουν δημιουργηθεί πολλά memes». – Leonce

Mura Masa feat. Charli XCX – «1 Night»

«Ολόκληρο το mixtape Number 1 Angel είναι σκέτη φωτιά και είναι σίγουρα η καλύτερη κυκλοφορία της Charli μέχρι τώρα. Έχουν βγει πολλές κομματάρες, όμως αυτό το τραγούδι έχει κάτι που σε κάνει να μην μπορείς να σταματήσεις να το ακούς. Είναι αρκετά χαλαρό, όμως τα φωνητικά της Charli το εκτοξεύουν. Μου αρέσει αυτή η αντίθεση. Νομίζω ότι αυτό που κάνει τόσο εθιστικό αυτό το τραγούδι είναι το τεράστιο ρεφραίν που χτίζεται σιγά-σιγά και ο τρόπος με τον οποίο τα φωνητικά κατεβαίνουν μια οκτάβα στο τέλος του ρεφραίν». – Nite Jewel

A Boogie Wit da Hoodie – «Drowning»

«Αν και τα auto-tune φωνητικά και το δυνατό beat του επιτρέπουν να ακούγεται μαζί με επιτυχίες, όπως το “Pull Up Wit Ah Stick” [του SahBabii] και το “XO Tour Llif3” του [LilUziVert], η αρμονική μελωδία του A Boogie και η ατμοσφαιρική παραγωγή του No I.D. θυμίζουν περισσότερα κλασικά χιτ του Speaker Knockerz, όπως το “Lonely” και το “Erica Kane” παρά οτιδήποτε άλλο. Το ρεφραίν δεν σε κουράζει ποτέ, ίσα-ίσα που γίνεται όλο και πιο δυνατό μέσω της επανάληψης και το κομμάτι ακούγεται άψογα σε full ένταση στο αυτοκίνητο. Είναι το αγαπημένο μου ραπ κομμάτι εδώ και αρκετό καιρό. RIP Speaker Knockerz». – Ricky Eat Acid

andhim – «Tosch (Roman Flügel Remix)»

«Προτείνω το τελευταίο remix που έκανα για το γερμανικό δίδυμο andhim. Το remix του “Tosch” έχει όλα τα συστατικά που σου φτιάχνουν τη διάθεση τις καυτές μέρες του καλοκαιριού: ανεβαστικά “σύνθια”, πιασάρικη μελωδία και μικρά σκασίματα στο ενδιάμεσο». – Roman Flügel

Kendrick Lamar feat. Rihanna – «LOYALTY.»

«Το άλμπουμ του Kendrick γίνεται όλο και καλύτερο όσο το ακούς. Είναι δύσκολο να βρεις ποιο τραγούδι θα παιχτεί περισσότερο – ερωτεύτηκα το “HUMBLE.” και το “ELEMENT.” από την αρχή – όμως αυτό κομμάτι βγάζει μάτι ότι είναι καλοκαιρινό χιτ. Και όταν βγει και το βίντεο κλιπ, θα το στερεώσει στα charts και θα το ακούς να παίζει σε κάθε καμπριολέ που περνάει – αν δεν το ακούς ήδη». – Skratch Bastid

Calvin Harris feat. Frank Ocean & Migos – «Slide»

«Από εγωιστική άποψη θα έλεγα ότι το τραγούδι πάνω στο οποίο δουλεύω αυτήν τη στιγμή μετατρέπεται σιγά-σιγά σε ύμνο του καλοκαιριού, όμως εκτός από αυτό, θα διάλεγα το “Slide” του Calvin Harris. Νομίζω ότι πρέπει να μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου σε αυτοκίνητο με κατεβασμένα παράθυρα, τον ήλιο να καίει και εσύ να φοράς γυαλιά ηλίου. Αν ένα τραγούδι σε βάζει σε αυτό το mood, τότε είναι επιτυχία του καλοκαιριού». – Zedd

Όλες οι συνεντεύξεις έχουν υποστεί επεξεργασία χάριν συντομίας και σαφήνειας.

Περισσότερα από το VICE



Άνθρωποι που Έχασαν Δεκάδες Κιλά Λένε πώς τα Κατάφεραν



Ιστορίες από τις Χειρότερες Εμπειρίες που Έχουν Συμβεί Ποτέ στο Σεξ



Όσα Έζησα στο Ματωμένο Πανθεσσαλικό Στάδιο: Απόπειρες Δολοφονίας και Λίγο

Ποδόσφαιρο



Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.