Ελληνικές Κυκλοφορίες που Αξίζουν την Προσοχή σου για την Παγκόσμια Ημέρα Δισκοπωλείων

Το Σάββατο γιορτάζεται η Διεθνής Ημέρα Δισκοπωλείων, η οποία είναι γνωστή ως Record Store Day. Πρόκειται για μια ιδέα που ξεκίνησε το 2007 από ένα δισκοπωλείο στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ, το Bull Moose και σιγά-σιγά μετατράπηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο. Η αρχική ιδέα ήταν να οριστεί μια μέρα που θα είναι αφιερωμένη στα ανεξάρτητα δισκοπωλεία και βασίστηκε αρκετά στη Free Comic Day, δηλαδή, την αντίστοιχη ετήσια γιορτή για τα κόμικς.

Εδώ και δέκα χρόνια, η Record Store Day πραγματοποιείται το τρίτο Σάββατο του Απριλίου και οι απανταχού λάτρεις του βινυλίου έχουν για μια μέρα την ευκαιρία να αποκτήσουν τις σπάνιες εκδόσεις που κυκλοφορούν οι αγαπημένοι τους καλλιτέχνες. Τα τελευταία χρόνια η εν λόγω γιορτή έχει εμπορευματοποιηθεί αρκετά, με τις κολοσσιαίες δισκογραφικές εταιρείες και τις μεγάλες αλυσίδες δισκοπωλείων να μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι. Δεν είναι λίγες οι ανεξάρτητες δισκογραφικές που είχαν πρόβλημα στην παραγωγή των κυκλοφοριών τους, καθώς τα εργοστάσια έδιναν προτεραιότητα στις τεράστιες παραγγελίες των πολυεθνικών. Επίσης, έχει παρατηρηθεί και το φαινόμενο της αισχροκέρδειας, μιας και δεν είναι λίγοι αυτοί που αγοράζουν τις συγκεκριμένες εκδόσεις με σκοπό να τις πουλήσουν αργότερα για εκατοντάδες ευρώ. Όπως μου αναφέρει σε κουβέντα που είχαμε ο Δημήτρης Μπούρας από την Inner Ear Records, «αυτό είναι ένα θέμα με τη Record Store Day, βγαίνει κάτι και μετά το βλέπεις στο eΒay σε εξωφρενικές τιμές και αυτός είναι ένας λόγος που πάρα πολλά labels και καλλιτέχνες έχουν πρόβλημα με αυτήν τη μέρα. Αυτό είναι εκμετάλλευση και διώχνει τον κόσμο. Γι’ αυτό και εμείς φέτος βάλαμε αρκετά χαμηλές τιμές, για να το αντιμετωπίσουμε».



Αυτά είναι κάποια από τα αρνητικά της συγκεκριμένης μέρας. Προτιμώ όμως να δω σήμερα τα πράγματα από τη θετική τους πλευρά και να επικεντρωθώ στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα ελληνικά labels βγάζουν ειδικές εκδόσεις, για να γιορτάσουν τη Record Store Day. Όπως με πληροφορεί ο Δημήτρης, φέτος είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η Inner Ear κυκλοφορεί κάτι με αφορμή την εν λόγω περίσταση. «Η βασική μας κυκλοφορία για φέτος είναι ο δίσκος του Prins Obi, των Baby Guru, o οποίος θα κυκλοφορήσει μόνο στα δισκάδικα, σε 100 περιορισμένα αντίτυπα κόκκινου βινυλίου. Επίσης, θα έχουμε τρεις επανακυκλοφορίες -πάλι σε περιορισμένα αντίτυπα- δίσκων που έχουν κυκλοφορήσει μέσω του label στο παρελθόν».

A Man out of Α Man

Μπορεί η Inner Ear να είναι το μεγαλύτερο εν ενεργεία εγχώριο δισκογραφικό label ανεξάρτητης μουσικής, όμως υπάρχουν εξίσου ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες και από μικρότερες δισκογραφικές, όπως για παράδειγμα η A Man out of Α Man του συγγραφέα και αρθρογράφου Στυλιανού Τζιρίτα. «Ξεκίνησα το label, για να κυκλοφορήσω μια δική μου δουλειά, με δικούς μου όρους, όμως στην πορεία ανακάλυψα ότι ελάχιστα με ενδιαφέρει να κυκλοφορώ δικές μου δουλειές, αλλά αντιθέτως με συναρπάζει να κυκλοφορώ albums από άλλους Έλληνες συνθέτες/μουσικούς/καλλιτέχνες. Η Record Store Day έχει ενδιαφέρον για τα μικρά label, τους δίνεται περισσότερος χώρος στα έντυπα και το κοινό, ακόμη και το ειδικό, διότι, αν μη τι άλλο, οι έχοντες μια συναίσθηση αλληλεγγύης, τα ενισχύουν». Η προσφορά της Α Man out of Α Man στη συγκεκριμένη μέρα είναι η συλλογή ΔΕΜ… που κυκλοφορεί σε λίγα αντίτυπα και περιέχει κομμάτια από καλλιτέχνες που κινούνται σε πειραματικούς δρόμους του ηλεκτρονικού ήχου.

<a href=”https://numbcapsule.bandcamp.com/album/fragments”>Fragments by V/A</a>

Fragments

Αξίζει να αναφέρω και μια ακόμη συλλογή που επίσης αναμένεται να κυκλοφορήσει το Σάββατο και μου τράβηξε την προσοχή. Ονομάζεται Fragments και θα βγει από τη Numb Capsule Records. Το συγκεκριμένο label τρέχει ο Γιώργος Κοντογιαννίδης, με τον οποίο επικοινώνησα για μέσω τηλεφώνου, για να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες. «Στα πλαίσια της Record Store Day 2017, κυκλοφορούμε σε συνεργασία με τον Τάσο και τον Βαγγέλη από το Ride Cycle Culture Cafe στα Χανιά τη συγκεκριμένη συλλογή που εστιάζει στη σύγχρονη αστική ηλεκτρονική μουσική. Εννιά εξαιρετικά τραγούδια με μουσικούς, κατά βάση, από Ελλάδα και Κύπρο -Bagaski, Marcel Dune, Echo Canyon, Bill Anagnos, Pera Sta Ori, Spivak, Turbo Teeth, emdy- και φυσικά τη συμμετοχή του Βρετανού Pita -Peter Rehberg-, ιδιοκτήτη της Editions Mego».

Πάντως, βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα περισσότερα labels που δραστηριοποιούνται τη συγκεκριμένη μέρα στη χώρα μας είναι αποκλειστικά -αν δεν κάνω τραγικό λάθος- από τον χώρο του underground. Ένα ακόμη παράδειγμα είναι και αυτό της Lower Parts, που επέλεξε τη Record Store Day, για να κυκλοφορήσει τη 13η της κυκλοφορία. «Πρώτη φορά καταφέραμε να έχουμε την κυκλοφορία πριν από τη συγκεκριμένη μέρα. Γίνεται σφαγή στα εργοστάσια αυτό το διάστημα», αναφέρει ο Παναγώτης Βαξεβανάκης, ένας εκ των δύο ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι του label.

H Βιομηχανία της Ραπ στην Ελλάδα – Νέγρος του Μοριά:

Πέραν των labels πάντως, στον εορτασμό συμμετέχουν και κάποιοι καλλιτέχνες που κυκλοφορούν τη μουσική τους μόνοι τους, ως ανεξάρτητες παραγωγές. Ένας από αυτούς είναι ο Μάνος Μυλωνάκης που πρόκειται να επανακυκλοφορήσει μια ειδική εκδοχή του S ó lfar, ενός ΕΡ που ηχογράφησε στην Ισλανδία και κυκλοφόρησε πέρσι. Αυτή τη φορά, όμως, τα κομμάτια θα έχουν διασκευαστεί από φίλους του μουσικούς, οι οποίοι ανέλαβαν να δώσουν μια άλλη οπτική στο υλικό.

Ενα pop up δισκάδικο από το μηδέν

Τέλος, υπάρχουν και πολλά μπαρ που διοργανώνουν events αφιερωμένα στη Record Store Day. Ένα από αυτά είναι και το six d.o.g.s. που για τρίτη χρονιά διοργανώνει ένα ολοήμερο πάρτι στον χώρο του. Το Σάββατο, λοιπόν, οι θαμώνες του μαγαζιού θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν δίσκους, CD, merchandise και κασέτες, ενώ, την ίδια στιγμή θα τρέχουν αρκετά παράλληλα δρώμενα. «Στην ουσία στήνουμε ένα pop up δισκάδικο από το μηδέν. Κάνουμε ένα κάλεσμα σε ανεξάρτητους καλλιτέχνες και labels και μας φέρνουν υλικό το οποίο πωλείται σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Μάλιστα, φέτος συμμετέχουν στο event μας και δύο δισκάδικα, που αντί να στήσουν ξεχωριστές εκδηλώσεις στον χώρο τους, συμμετέχουν στη δική μας», λέει η υπεύθυνη επικοινωνίας του μαγαζιού, Νατάσα Πανδή. Αξίζει να αναφέρω πως πρόκειται για έναν χώρο που μέχρι πριν από λίγο καιρό είχε το δικό του δισκογραφικό label.

Μπορεί λοιπόν να ζούμε σε μια εποχή που το online streaming έχει κερδίσει κατά κράτος το φυσικό format, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ακόμη κόσμος που ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα άλμπουμ σε μορφή που θα του δίνει τη δυνατότητα να το κρατήσει στα χέρια του και να το περιεργαστεί. Μπορεί να μην είναι πλέον απαραίτητο να αγοράσεις ένα δίσκο, για να τον ακούσεις, αλλά το βινύλιο έχει την πλάκα του, ακόμη και αν το δεις ως φετίχ. Προσωπικά, θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να ρίξεις μια ματιά στις παραπάνω εγχώριες κυκλοφορίες -αλλά και στις υπόλοιπες που διέφυγαν της προσοχής μου- και αν έχεις την οικονομική δυνατότητα να αγοράσεις κάποια από αυτές, στηρίζοντας τους δημιουργούς και τα μικρά labels, να το πράξεις. Όπως λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, «support your local scene».

