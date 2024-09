Ένας Απίθανος Κόσμος Όπου Κανείς δεν Φοράει Ρούχα θα Έμοιαζε Κάπως Έτσι

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Creators Project.

Αφού μπει στο σπίτι τους, αλλά προτού τους ζητήσει να γδυθούν, η φωτογράφος Sophia Vogel ζητάει από τους ανθρώπους που φωτογραφίζει να της μιλήσουν για τα χόμπι τους. Μπορεί να μιλήσουν για το μαγείρεμα ή τη μουσική. Η Vogel τούς προτρέπει να ασχοληθούν με αυτό που τους αρέσει, τους φωτογραφίζει και μετά τους ζητάει να βγάλουν τα ρούχα τους και να κάνουν ξανά ακριβώς το ίδιο, ώστε εκείνη να τραβήξει μερικές ακόμη φωτογραφίες.



Το αποτέλεσμα περιλαμβάνεται στη φωτογραφική σειρά With and Without της Vogel, η οποία εξερευνά την έλλειψη ρούχων ως φυσική κατάσταση, χωρίς σεξουαλικό χαρακτηρισμό. «Τα τελευταία χρόνια, το γυμνό έχει πάψει να είναι να είναι ένα τόσο έντονο κοινωνικό ταμπού», εξηγεί η Vogel. Από τη στιγμή, όμως, που οι περισσότεροι από εμάς δεν κυκλοφορούμε χωρίς τα ρούχα μας έξω από το σπίτι, το γυμνό αντιμετωπίζεται ακόμη ως κάτι το οποίο έχει έναν σεξουαλικό χαρακτήρα.



Η θέα απόκρυφων σημείων μάς αποσυντονίζει, αυτό είναι μια αλήθεια. Η Vogel τα καλύπτει με δημιουργικό τρόπο, βάζοντας τα μοντέλα της να σταθούν πίσω από δίσκους, laptop ή ακόμη και τα κατοικίδιά τους. Ελπίζει να κανονικοποιήσει τη γύμνια τους με το να απεικονίζει αυτά τα άτομα γυμνά στον χώρο που αισθάνονται άνετα. «Μου αρέσει να παρουσιάζω το γυμνό με μια αισθητική άποψη και χωρίς σεξουαλικό περιεχόμενο», εξηγεί. «Δεν θα έπρεπε η κάθε γυμνή φωτογραφία να συνδέεται με τη σεξουαλικότητα».



Η Vogel δεν έχει δυσκολευτεί να βρει μοντέλα, μιας και όλα τα άτομα το έκαναν εθελοντικά. Επικοινώνησαν μαζί της μέσω Instagram, μέσω του website της ή μέσω γνωστών. Έχει φωτογραφίσει δασκάλους και δασκάλες, οδοντίατρους και δικηγόρους, αλλά παραδέχεται ότι τα περισσότερα άτομα είναι millennials. «Αυτήν τη στιγμή, καταφέρνω να φωτογραφίζω μόνο νεότερες γενιές. Αλλά θα μου άρεσε πολύ να φωτογραφίσω και άλλες ηλικίες».

Σίγουρα είναι πιο δύσκολο για τη Vogel να κάνει τα μοντέλα της να αισθανθούν άνετα χωρίς ρούχα. Ξεκινά λοιπόν τη διαδικασία με συζήτηση, μιλώντας τους για τα σχέδιά τους και ετοιμάζοντας τις πόζες στις οποίες τα μοντέλα της θα αισθανθούν άνετα, κάνοντάς το έτσι πιο εύκολο να ανοιχτούν. «Θέλω να τονίσω πως το να είσαι γυμνός, θα πρέπει να είναι το ίδιο άνετο με το να φοράς ρούχα», λέει, αναφέροντας μια δήλωση του Γερμανού φιλοσόφου Heinrich Heine: «Αν το σκεφτείς πιο σωστά, όλοι γυμνοί είμαστε κάτω από τα ρούχα μας».

Το γυμνό είναι σίγουρα λιγότερο ταμπού σήμερα από όσο ήταν πριν από μερικές δεκαετίες, αλλά ακόμη και οι προσεκτικά στημένες φωτογραφίες του With and Without έχουν μια αίσθηση ηδονοβλεπτική. «Η πίεση του να είσαι ένα σεξουαλικό όν υπάρχει σε κάθε ανθρώπινο πλάσμα», λέει η Vogel. «Μας παρατηρούν και μας κρίνουν κάθε μέρα, ενώ η βιομηχανία της μόδας μας γεμίζει το κεφάλι με τις ιδεατές μορφές της ομορφιάς. Θέτουμε πολύ υψηλά στάνταρ στον εαυτό μας».

«Θέλω να μιλήσω ενάντια σε αυτά ακριβώς τα στάνταρ», προσθέτει. «Παρουσιάζοντας όλα αυτά τα διαφορετικά σχήματα σώματος και τις φυσικές πόζες, ήθελα να δείξω πως όλοι μας είμαστε όμορφοι με τον δικό μας τρόπο».

Η δουλειά της Vogel είναι λοιπόν ταυτόχρονα μια επανάσταση ενάντια στην πουριτανική στάση απέναντι στη γύμνια, αλλά και μια επίδειξη αποδοχής. Από την οπτική της Vogel, το να είναι κανείς γυμνός είναι ειλικρινές και καθαρό. «Τα ρούχα κρύβουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για να κρύψουν τις ανασφάλειές μας, αλλά κατά τη γνώμη μου, ο κόσμος πρέπει να υποστηρίζει τον εαυτό του και να αντιστέκεται στα ιδεώδη της κοινωνίας για το σώμα. Το γυμνό το κάνει πιο εύκολο να συγκρίνεις έναν άνθρωπο με έναν άλλο. Χωρίς το στημένο της εξωτερικής εμφάνισης, οι άνθρωποι φαίνονται πιο αυθεντικοί».

Δείτε περισσότερα δείγματα της δουλειά της Vogel στο site της και ενισχύστε, αν θέλετε, την crowdfunding καμπάνια για την κυκλοφορία ενός βιβλίου με θέμα το «With and Without», εδώ.



