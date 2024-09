Η 10χρονη Γιαπωνέζα Tattoo Artist που Αφήνει το Σημάδι της στον Χώρο του Τατουάζ

Στη Noko Nishikagi αρέσει να ακούει K-pop με τους φίλους της. Επίσης, της αρέσει το σχολείο και να παίζει με τους συμμαθητές της. Η Noko έχει καταγωγή από την Ιαπωνία και της αρέσει το σούσι, ιδίως με σολομό. Της αρέσει η τέχνη και να ζωγραφίζει αλεπούδες, λύκους και άλλα ζώα.



Ενώ μοιάζει με ένα τυπικό δεκάχρονο, η Noko διαφέρει από τους συνομήλικούς της με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο – είναι ανερχόμενη tattoo artist.

Videos by VICE

«Θέλω να συνεχίσω να κάνω τατουάζ μέχρι να μεγαλώσω», είπε στο VICE.

Τo VICE μίλησε με τη Noko μέσω Skype, ένα πρωί Κυριακής. Είχε αφέλειες που πλαισίωναν το πρόσωπό της και τα υπόλοιπα μαλλιά της, πιασμένα ένα χαλαρό κότσο. Φορούσε μια φόρμα με prints και μεγάλα σκουλαρίκια, είναι ασυνήθιστα στιλάτη για την ηλικία της.

Η πρώιμη έκθεση στη δουλειά του πατέρα της και ένα ισχυρό φυσικό ενδιαφέρον στην τέχνη, άνοιξε τον δρόμο για να εξερευνήσει τα τατουάζ. «Δεν θυμάμαι πότε είδα τον μπαμπά μου να κάνει τατουάζ, αλλά μάλλον όταν ήμουν μωρό», λέει γελώντας.

Η τέχνη της είναι ιδιαίτερα συναρπαστική αν τη δούμε στο πλαίσιο της Ιαπωνίας, όπου τα τατουάζ ακόμα φέρουν στίγμα και συσχετίζονται με τη γιακούζα ή ιαπωνικές συμμορίες. Ακόμη και οι tattoo artist έχουν μικρή προστασία και κάποιοι αντιμετωπίζουν συλλήψεις επειδή κάνουν τατουάζ χωρίς ιατρικές άδειες. Όσοι έχουν τατουάζ, επίσης, συχνά διώχνονται από δημόσια μέρη όπως θερμές πηγές και παραλίες.

Τίποτα από αυτά δεν εμπόδισε τους γονείς της να στηρίξουν το πάθος της. Ο ίδιος ο Gakkin αδιαφορεί για τις αρνητικές απόψεις σχετικά με τα τατουάζ και την επιλογή της κόρης του. Προτιμάει να αφήνει τη Noko να εξερευνήσει ελεύθερα τα ενδιαφέροντά της. Ως μαθητευόμενή του, η Noko άρχισε να δοκιμάζει τα σχέδιά της σε χαρτιά κι ύστερα σε δέρμα σιλικόνης και κούκλες.

Έκανε το πρώτο της τατουάζ στα έξι.

«Ζωγράφιζα μόνο πουλιά και γάτες. Είχαμε έναν σπίνο της Ιάβας που λεγόταν Komajiro, όταν ζούσαμε στην Ιαπωνία και έτσι άρχισα να τον ζωγραφίζω. Ήταν το πρώτο μου τατουάζ».

Και σε ποιον τυχερό το έκανε; «Στον μπαμπά μου», είπε. «Έτσι, δεν αγχώθηκα καθόλου». Αυτό και τα επόμενα έγιναν, όπως ήταν φυσικό, τα αγαπημένα του Gakkin.

Αλλά όταν άρχισαν να την πληρώνουν, ξεκίνησε και να αγχώνεται – τουλάχιστον στην αρχή.

«Όταν έκανα τατουάζ σε έναν πελάτη πρώτη φορά φοβόμουν και είχα άγχος. Είμαι αργή στις γραμμές και το χέρι μου τρέμει μερικές φορές λιγάκι», είπε στο VICE. «Καταλαβαίνω ότι τα τατουάζ μένουν για πάντα έτσι δεν γίνεται να κάνω λάθη. Αυτό με αγχώνει».

Από τότε έμαθε να κάνει σκιές και λέει ότι ο χρωματισμός είναι λιγότερο αγχωτικός. «Μπορώ να το περάσω από πάνω, ακόμη κι αν κάνω ένα λαθάκι, οπότε είναι πιο εύκολο».

Συνεχίζει να ζωγραφίζει πουλιά, βρίσκει έμπνευση στο βιβλίο Masterpieces: 150 Prints from the Birds of America του John Hames Audubon, το οποίο της έκανε δώρο ένας άλλος tattoo artist. Οι διάφορες πόζες και τα είδη πουλιών ενεργοποιούν τη φαντασία της για νέες δημιουργίες, όπως λέει. Πέρα από τα πουλιά, της αρέσει να ζωγραφίζει γάτες, που έχουν γίνει το σήμα κατατεθέν της.

«Δεν έχω γάτες, αλλά είναι πολύ γλυκούλες και μου είναι εύκολο να τις ζωγραφίσω», είπε. «Όταν άρχισα να ζωγραφίζω γάτες, κάποιος ρώτησε αν μπορούσα να κάνω τατουάζ το σχέδιο. Έπειτα, άρχισαν να θέλουν τις γάτες μου και τότε άρχισε και για μένα να γίνεται διασκέδαση το να τις ζωγραφίζω».

Αρχικά, της άρεσε να ζωγραφίζει μοβ, ροζ και ανοιχτά κίτρινα που έβλεπε στο Pretty Cure, μια σειρά anime με κορίτσια με μαγικές ιδιότητες. Σήμερα της αρέσουν τα μαύρα – μάλλον το στιλ τατουάζ του πατέρα της με το μαύρο μελάνι περνάει στη δουλειά της.

«Είναι ένα μίγμα επιρροών της μαμάς και του μπαμπά μου. Με βοηθάει πολύ και η μαμά μου».

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.

Εκτός από τον μπαμπά της, της αρέσει η δουλειά της Sasha Unisex, μιας Ρωσίδας tattoo artist λόγω των ονειρικών χρωμάτων και τα σχέδια ζώων και του Nissaco, που όπως και ο πατέρας της, είναι γνωστός τεχνίτης του blackwork, και του οποίου θαυμάζει τις λεπτομερείς γραμμές.

Αλλά ο πατέρας της παραμένει ο αγαπημένος της. «Το βρίσκω εκπληκτικό πώς κάνει μεγάλα τατουάζ σε μια πλάτη. Εγώ κουράζομαι και με ένα μικρό».

Και η Noko γίνεται γνωστή. Έχει πελάτες απ’ όλη την Ευρώπη και ήταν κλεισμένη πλήρως στο πρώτο της συνέδριο τατουάζ στη Σιγκαπούρη. Την ώρα που δημοσιεύεται το άρθρο είχε τελειώσει το 35ο τατουάζ της εκεί, ένα όμορφο κοκκινόμαυρο μανιτάρι που υπέγραψε με το όνομά της.

Τα σχόλια στον λογαριασμό της στο Instagram, που τον διαχειρίζεται η μητέρα της, δείχνουν φανατικούς followers. Είναι πάνω από 50.000 και την ενθαρρύνουν, σχολιάζοντας πώς έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και κάποιο ζητάνε ραντεβού.

«Πότε θα έρθεις στην Ισπανία; Θα ήθελα πολύ να σε γνωρίσω», είπε μια follower της. Άλλος ένας χρήστης, ο @inconsistenseas, σχολίασε: «Είναι εκπληκτικό να μπορείς να τη βλέπεις να εξελίσσεται καλλιτεχνικά». «Είναι τόσο όμορφο, μ’ αρέσει πολύ η δουλειά της Noko και είναι εντυπωσιακό ότι μπορεί ήδη να κάνει customised δουλειά», είπε η @alineleal13_.

Η Noko δουλεύει στο στούντιο του Gakkin τα Σάββατα.

Παρόλο που της αρέσει η δουλειά της, η Noko ξέρει ότι στη χώρα καταγωγής της τα τατουάζ είναι ακόμα ταμπού – κάτι που ελπίζει να αλλάξει με τα χρόνια.

«Στην Ιαπωνία οι άνθρωποι με τατουάζ θεωρούνται κακοί, αλλά εδώ δεν είναι κάτι παράξενο. Δάσκαλοι και γιατροί έχουν τατουάζ», είπε.

«Εγώ δεν έχω, αλλά θέλω. Όχι και πάρα πολλά όμως, γιατί μ’ αρέσει να πηγαίνω σε θερμές πηγές και στην πισίνα – και στην Ιαπωνία, αν έχεις τατουάζ απαγορεύεται. Αναρωτιέμαι γιατί. Ελπίζω όταν μεγαλώσω οι άνθρωποι με τατουάζ να μπορούν να απολαμβάνουν αυτά τα πράγματα και στην Ιαπωνία».

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE ASIA.

Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.

Περισσότερα από το VICE



Τα Smoking Areas του Τόκιο Είναι μια Δυστοπική Εικόνα Από το Άμεσο Μέλλον



Μηδενιστής: «Τα Έζησα Όλα σε Ακραίο Βαθμό και Από Μικρή Ηλικία – Είμαι Χορτάτος»



Η Τρελή Ιστορία Ενός Ερασιτέχνη Ποδοσφαιριστή που Κορόιδεψε Τέσσερις Ομάδες

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.