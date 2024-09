H Danni Daniels Κυριαρχεί στη Βιομηχανία του Πορνό με το 23 Εκατοστών Πέος της

To άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE UK.

Για την Danni Daniels, το να είσαι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εναλλακτικές trans πορνοστάρ έχει τα καλά του και τα κακά του. «Μια φορά με πλησίασε ένας fan στην Ντίσνεϊλαντ, με τα παιδιά του στην αγκαλιά και μου είπε ότι λάτρευε τη δουλειά μου», είπε. «Μου πήρε λίγο καιρό μέχρι να ξεκινήσω να γίνομαι κακιά με κάποιους από τους fan μου. Εκεί που υπέγραφα αυτόγραφα και ήμουν πολύ καλή με όλους, ξαφνικά κάποιος θα μου έλεγε, “Δεν πεταγόμαστε δυο λεπτά στην τουαλέτα να μου δείξεις τα κόλπα σου;”. Εσύ είσαι σε φάση, “Όχι! Όμως έχεις 5.000 δολάρια στην τσέπη σου; Τότε, φύγαμε”».



Videos by VICE

Αν και πολλές trans πορνοστάρ είναι περισσότερο ετεροκανονιστικές όσον αφορά την εκπροσώπηση των δύο φύλων, η Danni -με ύψος πάνω από 1,82- έχει ένα ανδρόγυνο look, με ξυρισμένο το κεφάλι στα πλάγια και είναι γεμάτη με τατουάζ. Το 2013, συνεργάστηκε με την Peaches. Η Danni έπαιζε τον ρόλο μιας νοσοκόμας, η οποία έσπρωχνε τη μουσικό προς τη σκηνή πάνω σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, στην αισθησιακή rock όπερα, Peaches Does Herself.

Μέσω της επιθυμίας της να δημιουργήσει μια εικόνα που έρχεται σε αντίθεση με τα κυρίαρχα πρότυπα της πορνογραφίας, η Danni έχει καταφέρει να χτίσει μια καριέρα τα τελευταία έξι χρόνια, την οποία ελέγχει απόλυτα. Αυτό είναι κάτι σπάνιο σε μια βιομηχανία όπου οι trans γυναίκες κακοπληρώνονται και τους ασκείται πίεση να συμμετέχουν σε έντονες και βίαιες σεξουαλικές πράξεις, ώστε να απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό. Γυρίζοντας την πλάτη στην επικρατούσα τάση, η Danni δεν έχει κάνει ποτέ παθητικό σεξ επί της οθόνης και έχει δημιουργήσει δύο επιτυχημένες ιστοσελίδες (και οι δύο NSFW), όπου σκηνοθετεί η ίδια και επιλέγει τους ανθρώπους ή -όπως στην περίπτωση μιας αξιομνημόνευτης σκηνής που ονομάζεται «Pumpkin Fucker» («Κολοκυθοβάτης», κατά το κτηνοβάτης)- τα λαχανικά με τα οποία θα συνεργαστεί.

Τον περασμένο μήνα μίλησα με τη Danni τηλεφωνικώς για το πώς η δουλειά της στη βιομηχανία του πορνό τη βοήθησε να κατανοήσει τη σεξουαλικότητά της και την έμφυλη ταυτότητά της. Ήθελα να μιλήσω με τη Danni, επειδή αντλώ δύναμη –ακόμη και ως cis γυναίκα– όταν βλέπω μια γυναίκα με στήθος και ένα πουλί 23 εκατοστών να διεισδύει σε όλους αυτούς τους υποταγμένους άνδρες. Η δουλειά της είναι ανατρεπτική και επικίνδυνη σε μια βιομηχανία η οποία φαινομενικά μας έχουν γίνει και έχουν προβληθεί τα πάντα.

«Αν με πάρει κάποιος τηλέφωνο και μου πει, “Θα σου δώσω 50 χιλιάρικα, για να σε καταστρέψω μπροστά στην κάμερα”, θα του πω, “Πού υπογράφω;”»

VICE: Πώς ξεκίνησες στη βιομηχανία του πορνό;

Danni Daniels: Όταν ήμουν 16-17 ετών, ξεκίνησα να κάνω editorial μόδας και μόντελινγκ. Ήμουν στη Vogue και σε πολλά μεγάλα περιοδικά μόδας, όμως μετά ξεκίνησα να κάνω τατουάζ και μετάβαση στο άλλο φύλο και αυτά τα δύο δεν συμβάδιζαν με το πρακτορείο μοντέλων που ανήκα. Έβαζα κιλά και το πρακτορείο μου έλεγε, «Έχεις γίνει χοντρός, γίνεσαι πολύ εναλλακτικός, δεν μπορούμε να σε “κλείσουμε” γι’ αυτήν τη δουλειά». Όταν κάνεις ορμονική θεραπεία αλλαγής φύλου, παίρνεις τόσες ορμόνες που θα αντιστοιχούσαν σε μια έγκυο γυναίκα με δίδυμα. Λόγω αυτού, συνεχώς λιμοκτονούσα, οπότε «την έκανα». Όταν κάποιος μου έλεγε να σταματήσω να τρώω τόσο, εγώ ήμουν σε φάση, «Αν μπεις ανάμεσα σε εμένα και το φαγητό μου, θα σε σκοτώσω». Οπότε, έφυγα.

Ξεκίνησα να δουλεύω στα παρασκήνια, στο θέατρο. Όταν οι παραστάσεις στο θεατρικό του Μπρόντγουεϊ στο οποίο δούλευα έφταναν στο τέλος τους, άρχισα να παθαίνω κρίσεις πανικού. Η μέντοράς μου έπασχε επίσης από αγχώδη διαταραχή και με βοήθησε να μάθω πώς να διαχειρίζομαι το άγχος. Απ’ την άλλη βέβαια, όταν τελείωσαν οι παραστάσεις, πήρε την τσάντα μου χωρίς να με ρωτήσει, έκλεψε τα ηρεμηστικά χάπια μου, κατέβασε όλο το κουτί και αυτοκτόνησε. Έτσι, λοιπόν, το πρόσωπο που με είχε βοηθήσει να βρω τη θέση μου, χάθηκε.

Είχα δεχθεί προτάσεις να μπω στη βιομηχανία του πορνό, όμως σε εκείνη τη φάση ήθελα απλώς να κάνω κάτι που θα με απελευθέρωνε και θα με βοηθούσε να φύγω από τη Νέα Υόρκη. Επίσης, είχα μεγάλο φόβο για τα αεροπλάνα και τα ταξίδια. Όταν νιώθω έτσι, πάντα θέλω να κάνω αυτό το οποίο με τρομάζει. Τελικά, όλο αυτό κατέληξε σε μια ένδοξη, εξάχρονη περιπέτεια, κατά την οποία βρέθηκα άστεγη.

Διαβάστε : Μια Ημέρα και μια Νύχτα με το πιο Διάσημο Ζευγάρι Πορνοστάρ της Ελλάδας

Στις πιο πρόσφατες δουλειές σου, «καβαλάς» cis άνδρες. Πάντα έτσι ήταν τα πράγματα; Έκανες ποτέ σεξ με cis γυναίκες ή trans άνδρες και γυναίκες μπροστά στην κάμερα;

Χρησιμοποίησα το πορνό ως έναν τρόπο να ανακαλύψω τη σεξουαλικότητά μου και να κατανοήσω πού βρισκόμουν πάνω στο σεξουαλικό φάσμα. Πάντα ήμουν σεξουαλικός άνθρωπος, όμως η βιομηχανία του πορνό με βοήθησε να ξεκαθαρίσω τι θέλω στη ζωή μου. Ήρθα σε επαφή με όσο περισσότερα πράγματα μπορούσα –όλα τα φύλα, όλες τις σεξουαλικότητες- και κάθε φορά που προέκυπτε κάτι καινούργιο, ενθουσιαζόμουν. Όμως τώρα, ξέρω ότι είμαι μια straight, trans γυναίκα. Χρειάζομαι το πουλί στη ζωή μου.

Όπως και πολλοί άνθρωποι.

Όταν, όμως, ξεφεύγεις από τη σεξουαλικότητά σου στη βιομηχανία του πορνό, χρειάζεται να εκπαιδεύσεις το σώμα σου, ώστε να λειτουργεί ως εργαλείο. Θα έλεγα ότι το πορνό με βοήθησε να ισορροπήσω και να δουλέψω πάνω σε προβλήματα που δεν σχετίζονταν με όλα αυτά, μόνο και μόνο επειδή κατάφερα να ελέγχω σε τέτοιο βαθμό το μυαλό και το σώμα μου. Επίσης, καθώς βρισκόμουν σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον όπου είχα τη δυνατότητα να είμαι κοντά σε ανθρώπους με την ίδια νοοτροπία και οι οποίοι το έβλεπαν όλο αυτό ως δουλειά, ήμουν σε έναν χώρο όπου μπορούσα να εκφράσω τη σεξουαλικότητά μου χωρίς επικρίσεις.

Όμως, η σεξουαλικότητά μου είναι τελείως διαφορετική από τη σεξουαλικότητα που δείχνω στην κάμερα – σχεδόν έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που δείχνουν οι ταινίες. Η σεξουαλικότητά μου είναι κάτι πολύ προσωπικό για εμένα. Λέω στον κόσμο ότι αυτό που βλέπουν στην κάμερα είναι ένας ρόλος – μπορούν να τον απολαύσουν, αλλά δεν είμαι εγώ. Θα ήταν σαν να πλησιάζεις τον Robert Downey Jr. και να του λες, «Καλά, δεν το πιστεύω, είσαι ο Iron Man». Δεν πάει έτσι.

Όταν δουλεύεις με άτομα που δεν σε ενδιαφέρουν, πώς διατηρείς τη στύση σου; Παίρνεις Viagra;

Όταν γύριζα μια σκηνή που ήμουν μόνο εγώ και μια άλλη γυναίκα, χωρίς να συμμετέχει κάποιος άνδρας, δεν μπορούσα με τίποτα να έχω στύση, χωρίς βοήθεια. Όμως, τα πρώτα τρία χρόνια στη βιομηχανία, αρνούμουν να πάρω φάρμακα για τη στύση. Έβλεπα άνδρες που ξεκινούσαν με Viagra, πήγαιναν στο Cialis, στη συνέχεια έπαιρναν και τα δυο μαζί και κατέληγαν να κάνουν ενέσεις στο μόριό τους, μιας και το σώμα τους είχε συνηθίσει τις λιγότερο δραστικές ουσίες.

Διαβάστε: Πώς οι Φαρμακοβιομηχανίες μάς Κάνουν να Πιστεύουμε ότι Έχουμε Σεξουαλικά Προβλήματα

Ένιωθες ότι το γεγονός πως έχεις πέος είναι κάτι που έρχεται σε σύγκρουση ή κάτι που ταιριάζει με την ταυτότητα φύλου σου;

Το να ξεκινάω καριέρα στη βιομηχανία του πορνό διαθέτοντας ένα πουλί 23 εκατοστών ήταν ανεκτίμητο. Μου ανέβασε την αυτοπεποίθηση και δεν χρειάστηκε να δουλέψω πολύ σκληρά. Το μόνο που έπρεπε να κάνω ήταν να εμφανιστώ, να γδυθώ και ακολουθούσαν επευφημίες. Είχα βυζιά και πουλί, είχα τατουάζ και ήμουν εναλλακτική και μπορούσα να χύσω άπειρες φορές μπροστά στην κάμερα. Οπότε, ήμουν ό,τι πιο «ψαγμένο» μέσα στα «ψαγμένα των ψαγμένων» και αυτό μου επέτρεψε να είμαι πιο δημιουργική και πιο επιλεκτική, όσον αφορά το τι θα κάνω και με ποιους θα συνεργαστώ.

Είδες cis γυναίκες και trans γυναίκες με αιδοίο να αντιμετωπίζονται διαφορετικά;

Ναι. Αν είσαι μια υποτακτική cis γυναίκα ή μια υποτακτική trans, σου συμπεριφέρονται άθλια. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσα χρήματα μου έχουν προσφέρει, για να γίνω παθητική. Μου έλεγαν, «Θα σου δώσουμε 10.000 δολάρια, για να γίνεις παθητική». Θα το έκανα για 50.000 – και τώρα το κάνω για τόσα. Αν με πάρει κάποιος τηλέφωνο και μου πει, «Θα σου δώσω 50 χιλιάρικα, για να σε καταστρέψω μπροστά στην κάμερα», θα του πω, «Πού υπογράφω;».

«Πολλοί από τους άνδρες που κάνουν σχέση με trans γυναίκες είναι κρυφά ομοφυλόφιλοι που πιστεύουν ότι αυτή είναι μια ασφαλής οδός, για να εξερευνήσουν τη σεξουαλικότητά τους»

Δηλαδή, αν κάποτε γίνεις υποτακτική, έστω και για μια φορά, θα πέσουν οι μετοχές σου στη βιομηχανία;

Ναι, θα ήταν το τέλος της καριέρας μου. Μετά από αυτό θα είχα διαφορετική αντιμετώπιση. Θα μου έλεγαν ότι μπορούν να μου δώσουν μόνο τα μισά από αυτά που ζήτησα. Όταν είσαι υποτακτική στην κάμερα, η παραγωγή σε αντιμετωπίζει και ως υποτακτική στη ζωή. Σκέφτονται, «Μια τρύπα είσαι μόνο και θα πάρεις ό,τι σου δώσουμε».

Το ίδιο ισχύει και για τους υποτακτικούς άνδρες;

Με τους υποτακτικούς άνδρες μιλάμε για άλλη φάση και θα δεις ουρές ολόκληρες από άνδρες έξω από την πόρτα, οι οποίοι θέλουν να κάνουν αίτηση, για να γίνουν υποτακτικοί. Εγώ βγάζω εκατοντάδες δολάρια κάθε μέρα. Εκείνοι παίρνουν ψίχουλα, μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν τόσοι άνδρες που θέλουν να το κάνουν.

VICE Video: Ανακαλύπτουμε τις Πρώτες Αρσενικές Κούκλες του Σεξ

Πώς διαχωρίζεις τη σεξουαλικότητά σου ως πορνοστάρ από την ιδιωτική σου σεξουαλικότητα;

Αυτοπροσδιορίζομαι ως trans γυναίκα και ο σύντροφός μου με αποδέχεται και με αντιμετωπίζει ως trans γυναίκα. Όμως, υπάρχουν πάρα πολλοί άνδρες που κάνουν σχέση με trans γυναίκες υποκρινόμενοι ότι θέλουν να τους συμπεριφέρονται ως γυναίκες. Αργότερα όμως, θα προσπαθήσουν ύπουλα να γίνουν υποτακτικοί τους. Δεν μπορώ καν να μετρήσω πόσες φορές έχω ζήσει αυτό το σενάριο. Αλλά και πολλές trans γυναίκες δεν ξέρουν τι θέλουν, μέχρι να τους συμβεί. Συχνά, μπερδεύονται από όλο αυτό και σκέφτονται, «Τι είμαι και τι σημαίνει αυτό για τη ζωή μου και τη σεξουαλικότητά μου;».

Αυτό συνέβαινε και σ’ εμένα, κυρίως επειδή όλοι οι σύντροφοί μου ανακάλυπταν σε κάποια στιγμή τα βίντεό μου και ήθελαν [η κυριαρχία και η διείσδυση από μέρους μου] να ενσωματωθούν στη σεξουαλική μας ζωή. Αλλά αυτό δεν ήταν κάτι που ήθελα. Ήταν πολύ δύσκολο να το διαχωρίσω και να βεβαιωθώ ότι δεν πρόκειται να γίνει ένα στοιχείο των σχέσεών μου.

Πολλοί [από τους άνδρες που κάνουν σχέση με trans γυναίκες] είναι κρυφά ομοφυλόφιλοι που πιστεύουν ότι αυτή είναι μια ασφαλής οδός, για να εξερευνήσουν τη σεξουαλικότητά τους, χωρίς να είναι ομοφυλόφιλοι. Εμείς οι trans γυναίκες έχουμε μετατραπεί σε αντικείμενα και έχουμε πληγωθεί τόσο πολύ στις σχέσεις μας που έχουμε γίνει επικριτικές και επιφυλακτικές.

Διαβάστε ακόμη :Μιλήσαμε με την Ίλια, την πιο Όμορφη Ελληνίδα Trans

Όμως, ήξερα τι θα σήμαινε για εμένα συναισθηματικά το να βρω τον κατάλληλο άνδρα – και είναι εδώ αυτήν τη στιγμή και μου χαμογελάει. Παρατηρούσα πολλές ετεροφυλόφιλες σχέσεις και κρατούσα σημειώσεις, ενώ ήξερα και κάποιες μεγαλύτερες trans γυναίκες που είχαν πολύ καλές σχέσεις και ήταν ευτυχισμένες. Ήξερα ότι δεν μπορούσα να προβλέψω πότε θα μου συνέβαινε. Όμως μου συνέβη και είναι καταπληκτικά. Όλα αυτά που λέει ο κόσμος για τον έρωτα –όλα αυτά τα κλισέ και τα τραγούδια στο ραδιόφωνο– έχουν αποκτήσει νόημα τώρα. Λατρεύω τη ζωή μου και δεν θα την άλλαζα για τίποτα στον κόσμο.

Πώς έχει αλλάξει η βιομηχανία από τότε που ξεκίνησες να δουλεύεις;

Έχουν γίνει πολύ περίπλοκα τα πράγμα και έχουν περιοριστεί πολλές ελευθερίες που σε έκαναν να νιώθεις άνετα. Τώρα, πρέπει να συμπληρώνεις ένα σωρό χαρτιά και τα πάντα φορολογούνται, οπότε δεν πληρώνεσαι πια με μετρητά και πρέπει να δηλώνεις τα πάντα.

Εκτός από αυτό όμως, παλιά στα γυρίσματα μιας ταινίας πορνό υπήρχε πάντα Viagra στο στούντιο. Γίνονταν τεράστιες παραγγελίες από το Μεξικό και τα έβρισκες εκεί. Όχι πια, όμως, επειδή έχει γίνει συνταγογραφούμενο φάρμακο και μπορεί να προκαλέσει ταχυκαρδίες κτλ. Αν αποκτήσεις προβλήματα υγείας ως πορνοστάρ, μπορείς να κάνεις μήνυση, οπότε η βιομηχανία ξεκίνησε να φοβάται και θέλοντας να αποποιηθεί την ευθύνη, σταμάτησε να τα παρέχει.

Το να κουβαλάω Viagra είναι το ίδιο με το να έχω Xanax στην τσάντα μου ή EpiPen. Ξέρω ότι βρίσκεται εκεί. Είναι σαν μια ασφαλιστική δικλίδα και αν κάτι πάει στραβά, μπορώ να το διορθώσω.

Δείτε: O «25ποντος» Πορνοστάρ Rocco Siffredi Μιλά για τη Ζωή του

Στην τελευταία σκηνή που γύρισα, δεν πήρα φάρμακα για τη στύση και ήμουν με μια γυναίκα την οποία δεν έβρισκα ελκυστική. Ήταν μια αντικαταστάτρια της τελευταίας της στιγμής και ήταν φριχτό. Έκλασε στο στόμα μου. Όλη αυτή η φάση με έκανε να θέλω να κάνω ένα διάλειμμα για λίγο.

Με τι πρότζεκτ ασχολείσαι τώρα;

Εξακολουθώ να έχω την ιστοσελίδα και την εταιρεία μου και τις λατρεύω. Κατά βάση δουλεύω ατομικά, δεν γυρίζω σκηνές.

Αυτό σε κάνει να νιώθεις όμορφα, επειδή έχεις τον έλεγχο;

Ναι, αυτό σε χαλαρώνει τελείως. Νιώθεις ότι είναι κάτι δικό σου, είναι το μωρό σου και ο κόσμος εξακολουθεί να πληρώνει γι’ αυτό. Το κάνει πολύ πιο αποκλειστικό όλο αυτό. Το κοινό με αναζητά και εγώ αποκομίζω τα κέρδη, χωρίς να μεσολαβούν τρεις και τέσσερις εταιρείες. Δεν νιώθω υποχρεωμένη σε κανέναν και αυτό είναι υπέροχο. Μου επιτρέπει να παράγω υλικό που πραγματικά θέλω και μπορώ να βάζω με υπερηφάνεια το όνομά μου σε ό,τι κάνω.

Περισσότερα από το VICE

Άνθρωποι που Κέρδισαν στο Ξυστό Εξηγούν τι Ακολούθησε

«H Ζωή Είναι Ωραία» Ακόμα κι Όταν Παλεύεις με τον Καρκίνο

«Κάποιοι Κοιτούν Παράξενα, Μετά το Ξεπερνούν» – Ο Ανδρέας και η Βασιλική Eίναι Zευγάρι, Καλλιτέχνες και Άνθρωποι με Αναπηρία

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.