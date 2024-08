Η Ιστορία του Επιζώντα της Απόβασης στην Κούβα, που Έγινε Ένας Σκληρός Μαφιόζος της Αμερικής

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE US.

Τον Απρίλιο του 1961, περίπου 1.500 Κουβανοί εξόριστοι εκπαιδεύτηκαν και υποστηρίχθηκαν από τη CIA, με σκοπό να εισβάλλουν στη χώρα τους και να ανατρέψουν το καθεστώς του Fidel Castro. Η διαβόητη επιχείρηση του Κόλπου των Χοίρων, όπως έχει μείνει γνωστή, ήταν, φυσικά, μια ολοκληρωτική καταστροφή – οι εξόριστοι που δεν σκοτώθηκαν από τις καλά προετοιμασμένες δυνάμεις του Castro, στοιβάχτηκαν στη φυλακή, μέχρι που η κυβέρνηση Kennedy κατάφερε να διαπραγματευτεί την απελευθέρωσή τους. Το φιάσκο όχι μόνο έθεσε τα θεμέλια για την Κρίση των Πυραύλων στην Κούβα το 1962, αλλά γενικά δημιούργησε μια άθλια εικόνα για τις ΗΠΑ.

Το χάος της επιχείρησης της CIA είχε μακροπρόθεσμες συνέπειες και για το οργανωμένο έγκλημα πίσω στις ΗΠΑ. Ανάμεσα στα μέλη της Ταξιαρχίας 2506 –οι επίδοξοι «απελευθερωτές» της Κούβας– που επιστράφηκαν στην Αμερική το 1962, ήταν ο José Miguel Battle, Sr., πρώην αστυνομικός της Αβάνας, ο οποίος αργότερα μετονομάστηκε σε «El Padrino» στις ΗΠΑ και ήταν ο «νονός» της κουβανοαμερικανικής Μαφίας. Χάρη, εν μέρει, στις διασυνδέσεις του, τόσο με θρυλικούς Ιταλούς μαφιόζους όσο και με τον υπόκοσμο της Αβάνας, έγινε κάτι σαν βασιλιάς των παράνομων λοταριών στην περιοχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ. Με τα εγκληματικά συμφέροντα να εκτείνονται κατά μήκος της ανατολικής ακτής, η κυριαρχία του Battle συνεχίστηκε και στην εποχή του George Bush του νεότερου, μέχρι που τελικά συνελήφθη μαζί με τον γιο του το 2004. Λοταρίες, φόνοι και ναρκωτικά – ο El Padrino φαινόταν να ξεπερνά την ίδια την πολιτική στον αγώνα για δύναμη και πλούτη.

Στο νέο του βιβλίο, The Corporation: An Epic Story of the Cuban American Underworld (εκδ. HarperCollins – Η Εταιρεία: Μια Επική Ιστορία του Κουβανοαμερικανικού Υποκόσμου), το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, ο μετρ του πραγματικού εγκλήματος TJ English εξερευνά τη ζωή του Kουβανού αφεντικού, ο οποίος, όπως κατέληξε ο συγγραφέας, επεδίωκε πολύ συνειδητά να μοιάζει με τον χαρακτήρα του Marlon Brando στον Νονό, Vito Corleone, όσο μεγάλωνε. Το VICE μίλησε με τον English για το νέο του βιβλίο και για τη θέση που κατέχει ο El Padrino στην ιστορία των γκάνγκστερ. Να τι μας είπε.

VICE: Τι πιστεύεις ότι έμαθε ο José Miguel Battle ως αστυνομικός στην Αβάνα, το οποίο μπορεί να τον βοήθησε να ηγηθεί στο οργανωμένο έγκλημα στις ΗΠΑ;

TJ English: Έμαθε πώς λειτουργεί η διαφθορά και ο κόσμος. Πώς το οργανωμένο έγκλημα γίνεται ένας αγωγός που συνδέει τον ανώτερο κόσμο (την επιχειρηματική και την πολιτική τάξη) και τον υπόκοσμο (τους εγκληματίες και τους γκάνγκστερ). Ο Battle λειτουργούσε ως μεσάζοντας ανάμεσα στα καζίνο και το προεδρικό παλάτι. Ήταν ο διαμεσολαβητής μεταξύ του Meyer Lanksy και του Προέδρου Fulgencio Batista και της κυβέρνησής του. Ο Battle κατανοούσε ότι έπρεπε να φροντίζεις τους ανθρώπους του συστήματος. Οι πληρωμές γίνονταν σε όποιον χρειαζόταν.

Όταν έφτασε στις ΗΠΑ και σκέφτηκε να χτίσει μια αυτοκρατορία με βάση τον τζόγο και τα τυχερά παιχνίδια -αυτό που οι Λατίνοι αποκαλούσαν «bolita»-, ήξερε ότι αν την οργάνωνε σωστά, θα μπορούσε να γίνει χρυσορυχείο. Μέρος της οργάνωσης αυτής, ήταν να φροντίσει να πάρει το ΟΚ για την αυτοκρατορία του από τις βασικές φιγούρες της Μαφίας στις ΗΠΑ. Οργάνωσε συναντήσεις, μέσω του Santo Trafficante, με όλους τους ανθρώπους-κλειδιά της Μαφίας στη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ και έστησε την επιχείρηση bolita, η οποία ήταν τεράστια και κερδοφόρα, σε πολλά επίπεδα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η αποτυχημένη εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων φάνηκε να συσπειρώνει τελικά τους άνδρες που έμελλαν να αποτελέσουν την κουβανική Μαφία της Αμερικής. Αλλά δεδομένου του τρόπου με τον οποίο γινόταν τα πράγματα στην Κούβα του Batista, δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι και τόσο σοκαριστικό αυτό, έτσι;

Πολλοί επικεφαλής της Μαφίας και Κουβανοί που εκτοπίστηκαν μετά την επανάσταση είχαν οργιστεί. Είχαν χάσει τα χρήματα και τις περιουσίες τους, είχαν εκδιωχθεί από τη χώρα και ήθελαν να πάρουν πίσω την Κούβα. Υπήρχε ένα αμοιβαίο συμφέρον με τη CIA και την αμερικανική κυβέρνηση, οι οποίες έβλεπαν την κομμουνιστική κυβέρνηση του Fidel Castro ως απειλή και ήθελαν να την ανατρέψουν. Όλα αυτά τα στοιχεία –η Μαφία, η CIA και οι Κουβανοί εξόριστοι– σχημάτισαν έναν συνασπισμό και ήταν αποφασισμένοι να σκοτώσουν τον Castro και να πάρουν πίσω την Κούβα. Η μεγαλύτερη πρωτοβουλία σε αυτήν την προσπάθεια ήταν η Εισβολή του Κόλπου των Χοίρων. Οι άνδρες που συμμετείχαν σε αυτήν την αποτυχημένη εισβολή, συμπεριλαμβανομένου του Battle, αποτέλεσαν τη βάση της Εταιρείας.

Σε μεγάλο βαθμό, σημείο αναφοράς των Κουβανών γκάνγκστερ εξακολουθεί να είναι η ταινία Ο Σημαδεμένος του Brian De Palma, η οποία εστιάζει στη φυγή των Κουβανών προς τη Φλόριντα. Ποια είναι η σχέση του Tony Montana, τον οποίο υποδύεται ο Al Pacino, με τον πραγματικό άνδρα που ονομάστηκε El Padrino;

Ο José Miguel Battle ήταν περισσότερο μια συστημική φιγούρα, ένας άνδρας με πολλές υψηλές διασυνδέσεις. Ο Tony Montana ήταν πρόσφυγας, ένας άνδρας που δεν είχε τίποτα, ο οποίος προερχόταν από τα χαμηλότερα στρώματα της κοινωνίας και αναδύθηκε. Ο El Padrino ήταν πολύ περισσότερο ένα αφεντικό παλαιάς κοπής, λόγω των γνώσεών του γύρω από τη λειτουργία του συστήματος. Ωστόσο, η φυγή των Κουβανών αντικαθεστωτικών στις ΗΠΑ είχε επίπτωση πάνω στην Εταιρεία. Όταν έφτασαν στο Νιου Τζέρσεϊ και το Μαϊάμι, αφομοιώθηκαν κατευθείαν από τον υπόκοσμο και ήταν οι τύποι που εκτελούσαν τις εγκληματικές αποστολές που κανείς άλλος δεν ήταν διατεθειμένος να αναλάβει. Φόνοι και κάθε είδους σκληρή εγκληματική ενέργεια. Κάποιες από τις βιαιότερες εγκληματικές πράξεις έγιναν από τους «Marielitos», όπως τους αποκαλούσαν.

Όπως πολλές πραγματικές και φανταστικές φιγούρες της Μαφίας, ο El Padrino δεν ανεχόταν την προδοσία. Όμως το περιστατικό με τον άλλοτε προστατευόμενό του, Ernesto Torres –για τον οποίο λέγεται ότι έδωσε διαταγή να σκοτωθεί– ήταν το πιο μεγάλο φλερτ του με τη φυλακή, προτού συλληφθεί το 2014, σωστά;



Ο Ernesto Torres ήταν γνωστός στην Εταιρεία ως El Hijo Prodigo, ο άσωτος υιός. Ήταν ένας 19χρονος πιτσιρικάς, ο οποίος είχε ταλέντο ως γκάνγκστερ και δολοφόνος. Ξεκίνησε ως πληρωμένος δολοφόνος: Μια από τις πρώτες του αποστολές του ήταν η εκδίκηση για τον φόνο του αδερφού του Battle. Ο Battle τον έβλεπε ως κάποιον που μπορούσε να διδάξει και να διαμορφώσει, κάποιον που ίσως να μπορούσε να αναλάβει αργότερα την Εταιρεία. Άλλοι στην Εταιρεία δεν το κατανοούσαν, μιας και ο Torres δεν ήταν ιδιαίτερα έξυπνος και δεν έμοιαζε με κάποιον που θα γινόταν καλός ηγέτης. Ο Ernesto ήταν πάντα άφραγκος. Ξεκίνησε να απαγάγει άλλους τραπεζίτες του οργανωμένου εγκλήματος και να ζητάει λύτρα.

Τελικά, ο Torres έκανε το αδιανόητο. Πυροβόλησε έναν από τους απαχθέντες τραπεζίτες. Τελικά εκείνος επέζησε, όμως ο Torres παραλίγο να τον σκοτώσει. Οι υπόλοιποι τραπεζίτες είπαν στον Battle ότι έπρεπε να κάνει κάτι για αυτό, μιας και ο Torres ήταν ανεξέλεγκτος.

[Μετά τον θάνατο του Torres] ο Battle κάθισε στο εδώλιο με την κατηγορία της συνωμοσίας και κρίθηκε ένοχος για μία από τις κατηγορίες. Όπως όλα έδειχναν, θα βρισκόταν πίσω από τα σίδερα για πολύ καιρό – η βασιλεία του είχε φτάσει στο τέλος της. Η κοπέλα του Torres είχε καταθέσει εναντίον του, όμως ο Battle απέφυγε αυτήν την κατηγορία, χρησιμοποιώντας ένα παραθυράκι του νόμου. Η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν ελαφρύτερη. Όταν ξεκίνησαν να υπάρχουν πιθανότητες να δικαστεί και πάλι, με την κοπέλα ως μάρτυρα, η Εταιρεία τακτοποίησε το πρόβλημα δολοφονώντας την, προτού προλάβει να διεξαχθεί η δίκη.

Ο El Padrino οδηγήθηκε στη φυλακή μετά από την εμμονική καταδίωξή του από έναν αστυνομικό -τον David Shanks-, στον οποίο είχες πρόσβαση. Γιατί πιστεύεις ότι έβαλε ως στόχο της καριέρας του τη σύλληψη αυτού του μαφιόζου;

Ο David Shanks ήταν απλώς ένας μπάτσος από το Μαϊάμι που μπλέχτηκε στην ιστορία της Εταιρείας αρκετά αργά. Όταν ξεκίνησε να ασχολείται, ο Battle είχε μετακομίσει από το Νιου Τζέρσεϊ στο Μαϊάμι και η Εταιρεία που λειτουργούσε για τουλάχιστον 15-20 χρόνια στη Νέα Υόρκη, είχε μεταφέρει πλέον τη δραστηριότητά της. Ο David Shanks ήταν ένας τύπος που είχε ασχοληθεί με το οργανωμένο έγκλημα και συγκεκριμένα με τον τζόγο και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Είναι ένας από τους ανθρώπους που αντιλήφθηκαν για πρώτη φορά, νομίζω, τη συνολική εικόνα της δραστηριότητας της Εταιρείας. Αυτό το κατάφερε κυρίως παρακολουθώντας την κίνηση των χρημάτων και βλέποντας πώς ξεπλενόταν όλο αυτό το χρήμα, μέσω μιας κομπίνας που συμπεριλάμβανε ένα σύστημα εξαργύρωσης. Τελικά, κατάφερε να συνδέσει όλο αυτό το σύστημα που ξέπλενε χρήματα, με την ίδια την οργάνωση. Έκανε έρευνες για 20 χρόνια.

Πόσο αντικατοπτρίζουν τη σημερινή εικόνα που επικρατεί στη χώρα οι ιστορίες που εκτυλίσσονται σε μια γκρίζα περιοχή μεταξύ πολιτικής και εγκλήματος, όπως αυτές που σου αρέσει να γράφεις;



Αν δεν κατανοήσεις την ιστορία και τον τρόπο λειτουργίας του οργανωμένου εγκλήματος στην Αμερική, δεν θα μπορέσεις να καταλάβεις την Αμερική. Τόσο συνυφασμένα είναι αυτά τα δύο. Πάντα έτσι ήταν τα πράγματα και έτσι θα παραμείνουν. Μιλάμε συχνά για το πόση δύναμη έχει χάσει η Μαφία, πράγμα που φυσικά ισχύει. Όμως δεν νομίζω ότι η διαφθορά που έχει δημιουργήσει το οργανωμένο έγκλημα έχει μειωθεί καθόλου. Απλώς παίρνει διαρκώς νέες μορφές, ανάλογα με τις κομπίνες που επικρατούν την κάθε δεδομένη εποχή. Κάποτε ήταν το παράνομο αλκοόλ. Αργότερα ήταν οι κομπίνες με την εργασία και στη συνέχεια με τα ναρκωτικά. Διάφορα πράγματα. Η διαφθορά στην πολιτική και την Αστυνομία πηγαίνει πάντα πακέτο με τις δυνάμεις που κινούν τα νήματα. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει αλλάξει πολύ.

