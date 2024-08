Η Tέλεια Selfie και ο Κόσμος του Instagram Απασχολούν Τόσο τους Millenials που Γίνονται Ταινίες

Θυμάμαι τον εαυτό μου στην εφηβεία να βγάζει σπυράκια ακούγοντας τη λέξη ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είχα την άποψη ότι πρόκειται για κάτι βαρετό που δεν με αφορά. Όλα αυτά βέβαια μέχρι τη μέρα που είδα στο σινεμά, το συγκλονιστικόBowling for Columbine, του Michael Moore. Τα επόμενα χρόνια άρχισα να ψάχνομαι με μουσικά και μη ντοκιμαντέρ, μαθαίνοντας ένα σωρό νέες πληροφορίες, στις οποίες ίσως να μην είχα την ευκαιρία να «φτάσω» αλλιώς. Τότε άρχισα να σκέφτομαι ότι θα ήταν ωραίο αν μου είχε δώσει κάποιος νωρίτερα στη ζωή μου μια μικρή ώθηση, φέρνοντάς με σε επαφή με ντοκιμαντέρ που έχουν να κάνουν με πράγματα που απασχολούν τα άτομα της ηλικίας μου.

Σήμερα, αρκετά χρόνια αργότερα, τα παιδιά έχουν αυτήν την ευκαιρία και το οφείλουν σε κάποιες πολύ σημαντικές προσπάθειες που γίνονται ώστε να έρθουν οι νέοι άνθρωποι πιο κοντά στις κινηματογραφικές αίθουσες. Μία από τις πιο σημαντικές είναι το KinderDocs, που διοργανώνεται φέτος για δεύτερη χρονιά από την Kouzi Productions σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη και το Μακεδονικό́ Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Οι διοργανωτές του έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν -με την υποστήριξη του idfa, του μεγαλύτερου φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στον κόσμο, στο Άμστερνταμ, και του doxs!, του παλαιότερου και σημαντικότερου γερμανικού φεστιβάλ ντοκιμαντέρ για παιδιά και νέους- φιλμ που αφορούν άμεσα τους πιτσιρικάδες του σήμερα, αποφεύγοντας τα κλισέ και τις με το ζόρι διδακτικές φανφάρες. Κοιτάζοντας το πρόγραμμα των προβολών βρήκα αρκετές επιλογές που θα ήθελα να παρακολουθήσω μέχρι και εγώ που είμαι τριάντα ετών. Μπορεί δηλαδή το KinderDocs να απευθύνεται κυρίως σε παιδιά και εφήβους, όμως, όλοι μπορούν να βρουν κάτι ενδιαφέρον σε αυτό. Στο παρόν κείμενο λοιπόν -και για να γιορτάσω την επιστροφή αυτού του υπέροχου φεστιβάλ-, έχω συγκεντρώσει τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές από το φετινό του πρόγραμμα.

The Perfect Selfie

Η Olivia είναι μια star του Ιnstragram από τη Φινλανδία. Ακολουθείται από χιλιάδες χρήστες της δημοφιλούς πλατφόρμας και στα 16 της έχει καταφέρει να συντηρεί το δικό της διαμέρισμα και να ζει σαν ρόκσταρ. Το Perfect Selfie ακολουθεί την έφηβη Ιnstagramer για έναν χρόνο, καταγράφοντας τη ζωή της μπροστά και πίσω από την κάμερα του κινητού της. Η ίδια δείχνει απόλυτα συνειδητοποιημένη σχετικά με τους κινδύνους που κρύβουν τα social media αλλά συνεχίζει να τροφοδοτεί τους fans της με υλικό από την ψεύτικη -όπως η ίδια δηλώνει- καθημερινότητά της. Μια ταινία που καταπιάνεται με το σήμερα, δημιουργώντας παράλληλα διλήμματα σχετικά με τον τρόπο που μεγαλώνουν οι νέοι εν έτει 2018. Ίσως η πιο δυνατή ταινία της φετινής διοργάνωσης.

Rocknrollers

Ο Σία, ο Μπας και ο Βινς είναι τρεις έφηβοι από την Ολλανδία που αποτελούν τα μέλη του ροκ συγκροτήματος Morganas Illusion. Μαζί ανακαλύπτουν τον μαγικό κόσμο του rock’n’roll, ακούγοντας δίσκους, προβάροντας και παίζοντας live. Παράλληλα διασχίζουν το δύσκολο μονοπάτι της εφηβείας με τα πρώτα -πραγματικά- προβλήματα της ζωής να κάνουν την εμφάνισή τους. Συγκεκριμένα ο Σία, τραγουδιστής και κιθαρίστας του γκρουπ, παρουσιάζει σημάδια κατάθλιψης και παθαίνει ανορεξία. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στη ψυχολογία των δύο κολλητών του, με το μέλλον της μπάντας να κρέμεται από μία κλωστή. Ο Μπας και ο Βινς στέκονται δίπλα του χρησιμοποιώντας τη φιλία τους ως ασπίδα προστασίας. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί αυτήν την ιστορία ενηλικίωσης προσφέροντας γενναίες δόσεις συγκινητικών στιγμών και δυνατού rock’n’roll.

The Girl of 672k

Τι γίνεται όταν ένα απλό χόμπι εξελίσσεται σε κάτι παραπάνω; Η 15χρονη Ανεγκίν από την Ουτρέχτη έχει περίπου 700.000 follower στο Ιnstagram με αποτέλεσμα να πολιορκείται από διαφημιστικές εταιρίες και πρακτορεία που έχουν ως στόχο να κλείσουν μια συνεργασία μαζί της. Η ίδια προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες συνεχίζοντας τη ζωή της σαν κανονική έφηβη, όμως, το μεγάλο ερώτημα παραμένει: Θα ενδώσει στα χρήματα, τη δόξα και τις απαιτήσεις των θαυμαστών της ή θα συνεχίσει να υπηρετεί την τέχνη της -δηλαδή την επεξεργασία των φωτογραφιών- σαν να μην τρέχει τίποτα; Η απάντηση στο The Girl of 672K.

New

Ο οκτάχρονος Τανάνς κατάγεται απ’ το Κονγκό, αλλά μεγάλωσε σε στρατόπεδο προσφύγων στην Ουγκάντα. Χάρη στη βοήθεια του ΟΗΕ μεταφέρεται μαζί με κάποια συγγενικά του πρόσωπα στην Ολλανδία. Το New ακολουθεί τον μικρό στην προσπάθειά του να προσαρμοστεί στα νέα πολιτισμικά δεδομένα. Πλέον μπορεί να κοιμηθεί σε κανονικό κρεβάτι, ενώ, η πρώτη του επαφή με ένα μαλακτικό ρούχων έχει ως αποτέλεσμα μία από τις πιο συγκινητικά αστείες στιγμές του φιλμ. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο Τανάνς είναι αυτό της γλώσσας. Θα καταφέρει να κάνει νέους φίλους ή θα απομονωθεί για ακόμη μια φορά στη ζωή του; Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ καλύπτει ένα ακόμη σύγχρονο πρόβλημα, αυτό της μετανάστευσης και των προσφυγικών στρατοπέδων. Σίγουρα αποφεύγονται κάποιες πιο σκληρές λεπτομέρειες -μιας και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες-, αλλά σίγουρα θα προβληματίσει, με την καλή πάντα έννοια, μικρούς και μεγάλους. Αξίζει της προσοχής σας.

The Lagoon

Ο σκηνοθέτης Aaron Schock πέρασε 18 μήνες στα τροπικά δάση του Μεξικού ακολουθώντας την καθημερινότητα του 13χρονου Γιουκ και του μικρότερου αδερφού του, Χοσέ. Οι δυο τους ανήκουν στη φυλή των Μάγια και περνούν τις μέρες τους τρώγοντας τορτίγιας, ψαρεύοντας στη λίμνη και εξερευνώντας τη ζούγκλα. Ωστόσο, η σύγχρονη πραγματικότητα επηρεάζει ακόμη και τις φυλές της ζούγκλας κι έτσι ο Γιουκ αναγκάζεται, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η οικογένειά του, να σκεφτεί το ενδεχόμενο της μετακόμισης του στην πόλη -μακριά από τον αγαπημένο του αδερφό- αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον για τον ίδιο και τους δικούς του. Πρόκειται για μια σύγχρονη ιστορία εσωτερικής μετανάστευσης που σίγουρα παρουσιάζει ενδιαφέρον μιας και καλύπτει μια κατάσταση πολύ μακρινή από τα δικά μας δεδομένα.

The World of Kim and Bob

Η Κιμ και ο Μπομπ είναι κολλητοί από μωρά, αλλά ακόμη και σήμερα που είναι 13 ετών συνεχίζουν να περνούν ώρες μαζί φτιάχνοντας εικαστικούς κόσμους -οι οποίοι παρουσιάζονται στην ταινία με κάποια υπέροχα animation. Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, η εφηβεία έρχεται για να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά της παιδικής τους φιλίας. Οι δύο πρωταγωνιστές αρχίζουν να σχηματίζουν χαρακτήρα και να περνάνε σε μια νέα φάση της ζωής τους, με τη σχέση τους να φαντάζει ολοένα και πιο πολύπλοκη. Το The World of Kim and Bob είναι μια ρομαντική ματιά στα πρώτα σκιρτήματα της καρδιάς και το σταυροδρόμι στο οποίο αναπόφευκτα βρίσκονται δύο παιδικοί φίλοι αγγίζοντας την εφηβεία. Αναμένεται να ξυπνήσει μνήμες σε πολλούς από εμάς.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το KinderDocs και τις προβολές εδώ.

