Μια Ατζέντα με Όσα Όμορφα Έρχονται τον Σεπτέμβρη (για να Μην Πάθεις Κατάθλιψη)

Το τέλος του καλοκαιριού έφθασε και όπως μας τραγουδά ο Φοίβος Δεληβοριάς, «Κι ύστερα πάλι χειμώνας και χρήμα που μονολογεί», θυμίζοντάς μας όλες τις υποχρεώσεις που πλησιάζουν επικίνδυνα. Βέβαια, συνεχίζει με τον λίγο πιο αισιόδοξο στίχο: «Κι ύστερα πάλι βραδιές με κινέζικο και κομεντί», δίνοντας μέσα στην απελπισία του μια όμορφη εικόνα χαλάρωσης. Σε αυτή τη φάση είμαστε οι περισσότεροι τις τελευταίες μέρες, καθώς βλέπουμε το πρώτο οκτάωρο της σεζόν να πλησιάζει (ή να έχει αρχίσει ήδη) και τους λογαριασμούς του νέου μήνα να κάνουν την εμφάνισή τους μέσω sms -τουλάχιστον παλιότερα είχαν το τακτ να περιμένουν την επιστροφή μας για να μαζέψουμε τους φακέλους που θα είχαν συγκεντρωθεί στην είσοδο του σπιτιού. Όλα αυτά ενώ ετοιμαζόμαστε για τις τελευταίες βουτιές και τον αποχωρισμό μας με το εκάστοτε νησί.

Μπορεί διαβάζοντας όλα τα παραπάνω να πέσατε ψυχολογικά, αλλά δείτε τη θετική πλευρά της ζωής -εντάξει, σταματάω τις pop culture αναφορές- και επικεντρωθείτε στα καλά που πλησιάζουν. Κάντε το εικόνα: είμαστε απλά ένα τρομαγμένο κουτάβι και ο Σεπτέμβρης προσπαθεί να μας καλοπιάσει με λιχουδιές για να μας χαϊδέψει. Και η αλήθεια είναι ότι έχει πολλές από αυτές. Ρίχνοντας μια ματιά στις ταινίες, τις σειρές και τις μουσικές που έρχονται, έπιασα τον εαυτό μου να ανυπομονεί λίγο για την «επιστροφή στα θρανία». Και επειδή είναι πάρα πολλά αυτά που έρχονται, αποφάσισα να φτιάξω μια μικρή λίστα με προτάσεις για δύο πολύ απλούς λόγους: για να αισθανθείτε λίγο καλύτερα επιστρέφοντας και για να μη χαοθείτε στις άπειρες επιλογές που θα έχετε.

Ας δούμε παρέα λοιπόν τι μας φέρνει ο -ίσως- πιο μισητός μήνας της χρονιάς.

Σειρές

Wu-Tang: An American Saga (4 Σεπτεμβρίου, Hulu)



https://www.youtube.com/watch?v=ov0VN0HPiPI

Ακολουθώντας το μονοπάτι που χάραξαν οι NWA με το «Straight Outta Compton», το Hulu μας δίνει φέτος μια σειρά που βασίζεται στην αληθινή ιστορία ενός εξίσου επιδραστικού hip-hop γκρουπ. Ο χρόνος γυρίζει πίσω στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και πιο συγκεκριμένα, στις ζόρικες γειτονιές της Νέας Υόρκης όπου επικρατεί το χάος. Τους δρόμους «τρέχουν» το κρακ και η κοκαΐνη, με τους νέους να βρίσκουν τη λύση στο έγκλημα. Ένας ονειροπόλος καλλιτέχνης, ο RZA, αποφασίζει να φτιάξει μια άλλου είδους συμμορία, μια μουσική κολεκτίβα, η οποία πήρε το όνομα Wu-Tang Clan και εν τέλει κατέκτησε την κορυφή της μουσικής βιομηχανίας. Το τρέιλερ αφήνει πολλές υποσχέσεις, ενώ η συμμετοχή μελών του γκρουπ στη θέση των παραγωγών αποτελεί θετική λεπτομέρεια.

American Horror Story 1984 (18 Σεπτεμβρίου, FX)



https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=6xVR6I9tsXs

Η ένατη σεζόν μιας εκ των καλύτερων horror παραγωγών της τελευταίας δεκαετίας είναι γεγονός και όσο πλησιάζει η πρεμιέρα, βλέπουμε τους ορκισμένους fan να βρίσκονται σε άγρια κατάσταση, προσπαθώντας να προβλέψουν την υπόθεση του νέου κύκλου. Όπως μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς, οι άνθρωποι πίσω από το AMS, έπαθαν Stranger Things και αποφάσισαν μέσω των νέων επεισοδίων να τιμήσουν τα παραδοσιακά slasher movies που μας χάρισε η δεκαετία του ’80. Ένα μάτσο έφηβοι που παραβλέπουν τις προειδοποιήσεις, μια απομονωμένη λίμνη, σκηνές σεξ και ένας δολοφόνος -πρωτοξάδερφος των Jason Voorhees και Michael Myers– που περιμένει τη σειρά του για να «παίξει». Προβλέπεται χαμούλης.

Disenchantment, Part 2 (20 Σεπτεμβρίου, Netflix)

H νέα σειρά κινουμένων σχεδίων του Matt Groening (The Simpsons, Futurama) επιστρέφει. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής online, δεν πρόκειται για νέο κύκλο, αλλά για τη συνέχεια του τελευταίου επεισοδίου – ή κάτι παρεμφερές. Δεν θέλω να σας κάνω spoiler, αλλά όσοι έχετε παρακολουθήσει τη σειρά θα γνωρίζετε ότι έχει σταματήσει σε ένα πολύ καίριο σημείο. Τα καλά νέα είναι πως η δεύτερη σεζόν έχει ήδη συμφωνηθεί και πιθανότατα θα έρθει μέσα στο 2020. Οπότε, κάντε μια επανάληψη στα πρώτα δέκα επεισόδια μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Αξίζει τον κόπο.

Top Boy (Σεπτέμβριος/Οκτώβριος, Netflix)



Ok, κλέβω λίγο εδώ αφού αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι η σειρά θα μεταδοθεί τον Σεπτέμβριο αλλά οι πιθανότητες είναι με το μέρος του Οκτωβρίου. Πρόκειται για το reboot μιας βρετανικής σειράς που μας έδωσε μόλις δύο κύκλους (2011, 2013) και ακολουθεί τη ζωή δύο ανθρώπων που έχουν μπλέξει με το έγκλημα και πιο συγκεκριμένα το εμπόριο ναρκωτικών. Πριν από λίγα χρόνια, ο Drake ανακάλυψε τη σειρά και έπαθε πλάκα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προτείνει στο Netflix, με το οποίο συνεργάζεται, την επαναφορά της. Οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας πήραν στα σοβαρά την πρότασή του και έτσι, το Top Boy θα επανέλθει με το σενάριο να συνεχίζει από εκεί που μας άφησε το τελευταίο επεισόδιο. Νομίζω ότι θα είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και ατμοσφαιρικές επιλογές της χρονιάς.

Ταινίες

It Chapter 2 (5 Σεπτεμβρίου)



Το sequel του Reboot της δημοφιλούς ταινίας που άφησε εποχή έρχεται στις αρχές του μήνα και όλοι ανυπομονούμε να δούμε αν αξίζει τον κόπο. Το πρώτο μέρος άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και υποθέτω ότι το Chapter 2 θα κρατήσει τον πήχη ψηλά. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο σκηνοθέτης της ταινίας είχε αναφέρει ότι η εταιρία παραγωγής της ταινίας είχε κρατήσει στην άκρη ένα μέρος του μπάτζετ με σκοπό να προχωρήσει σε ψηφιακό de-aging των πιτσιρικάδων που πρωταγωνίστησαν στο πρώτο μέρος, με σκοπό να δείχνουν το ίδιο νέοι στα flashbacks που θα παίζουν, μιας και το σενάριο της ταινίας διαδραματίζεται στη σημερινή εποχή με τους χαρακτήρες να ενσαρκώνουν ενήλικες ηθοποιοί. Τρομακτικό, έτσι;

Satanic Panic (6 Σεπτεμβρίου)



Σίγουρα η κατηγορία Horror Comedy δεν είναι για πολλούς, όμως επειδή τυγχάνει να την αγαπάω και να μη μας δίνει πολύ συχνά -όντας δύσκολη πίστα- καλές ταινίες, θα πρέπει να δώσω προτεραιότητα στη συγκεκριμένη που μάλλον πιάνει επίπεδα κλασικών του είδους. Η υπόθεση είναι η εξής: νεαρή κοπέλα δουλεύει ως ντελίβερι σε πιτσαρία και ένα βράδυ καλείται να παραδώσει την τελευταία παραγγελία σε ένα μεγάλο σπίτι οριακά εκτός εμβέλειας που εξυπηρετεί το κατάστημα. Αποφασίζει να την πάει αφού χρειάζεται τα tips και έτσι βρίσκεται εν μέσω μιας τελετής μύησης στον Σατανά. Οι πλούσιοι φίλοι του Εωσφόρου καταλαβαίνουν πως είναι παρθένα, αποφασίζουν να τη θυσιάσουν και κάπου εκεί ξεκινάει η παράνοια. Αν κρίνω από το τρέιλερ μιλάμε για ταινία επιπέδου Idle Hands, αλλά δύσκολα τη βλέπω να φτάνει στις ελληνικές αίθουσες.

Rambo: The Last Blood (19 Σεπτεμβρίου)



Λόγω τίτλου, υποθέτω ότι πρόκειται για την πέμπτη και τελευταία ταινία του συγκεκριμένου franchise, που χάρισε στον Sylvester Stallone τον δεύτερο πιο δημοφιλή ρόλο της καριέρας του. Εδώ βρίσκουμε τον βετεράνο του πολέμου του Βιετνάμ σε μία προσωπική υπόθεση, αφού ταξιδεύει μέχρι το Μεξικό με σκοπό να σώσει την κόρη ενός φίλου την οποία έχει απαγάγει ένα καρτέλ ναρκωτικών. Εντάξει, Rambo είναι. Τι περιμένατε να συμβεί;

Between Two Ferns: The Movie (20 Σεπτεμβρίου)

Η διαδικτυακή εκπομπή του Zach Galιfianakis που όλοι αγαπήσαμε θα γίνει ταινία, αλλά δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα γι’ αυτή. Η υπόθεση θέλει τον πασίγνωστο ηθοποιό να θεωρείται «παρατράγουδο» λόγω της εκπομπής του και να ξεκινάει ένα road trip με τους παραγωγούς του με σκοπό να πάρει συνεντεύξεις από celebrities μέσα στα σπίτια τους και σε διάφορα σημεία της Αμερικής. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω την εντύπωση ότι το αποτέλεσμα θα είναι επικό. Τα υπόλοιπα στις 20 Σεπτεμβρίου στο Netflix.

Άλμπουμ

Frankie Cosmos – Close It Quietly (6 Σεπτεμβρίου)



Κατά πάσα πιθανότητα δεν έχεις ακούσει ποτέ το όνομα Frankie Cosmos, αλλά αν σου αρέσει η indie pop ή καλλιτέχνες όπως ο Kurt Vile και η Courtney Barnet, θα πρέπει να της δώσεις προσοχή. Η 25χρονη Greta Simone Kline έχει επηρεαστεί από ονόματα της underground σκηνής των ’90s όπως οι Beat Happening και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στον ήχο της. Στις 6 Σεπτεμβρίου λοιπόν, κυκλοφορεί ο τέταρτος δίσκος της με τίτλο Close it Quietly. Σε περίπτωση που σου θυμίζει κάτι φυσιογνωμικά, δεν κάνεις λάθος. Πρόκειται για την κόρη της superstar των ’80s εφηβικών ταινιών, Phoebe Cates και του βραβευμένου με Oscar ηθοποιού, Kevin Kline.

Korn – The Nothing (13 Σεπτεμβρίου)



Οι Korn επιστρέφουν σε μεγάλα κέφια. Η μπάντα από την Καλιφόρνια επιμένει στον σκληρό ήχο και μας δίνει την πρώτη της δουλειά έπειτα απ’ τον θάνατο της γυναίκας του τραγουδιστή τους, Jonathan Davis. Ένα γεγονός που κλόνισε τα μέλη του γκρουπ που έχει κατά καιρούς χτυπηθεί από όλα τα κακά της μοίρας. Παρόλααυτά συνεχίζει δυναμικά και στις 13 του μήνα θα κυκλοφορήσει τον 13o δίσκο της, που μαζί με το εκπληκτικό We Are Not Your Kind των Slipknot και το άτιτλο των Rammstein, φέρνουν για ακόμη μια φορά τη γενιά τους στο προσκήνιο.

Blink-182 – NINE (20 Σεπτεμβρίου)



Οι βασιλιάδες του pop punk επιστρέφουν με τον ένατο δίσκο της καριέρας τους, αλλά οι εκατομμύρια οπαδοί τους είναι κάπως μπερδεμένοι. Έπειτα από τους απανωτούς καυγάδες και την αποχώρηση του ιδρυτικού μέλους, Tom Delonge, οι Blink-182, με τον Matt Skiba των Alkaline Trio στα φωνητικά, δεν διανύουν την καλύτερη περίοδο της καριέρας τους. Το California του 2016 ήταν ένας μετριότατος δίσκος που χώρισε τους fan στα δύο. Σε αυτούς που θέλουν πίσω τον Tom, ο οποίος πλέον έχει αφιερώσει τον χρόνο στην έρευνα για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, με έναν πιο progressive ήχο και στους υπόλοιπους που θεωρούν ότι η ζωή είναι καλύτερη με τον Skiba και τα χαλαρά, «εργοστασιακά», pop punk κομματάκια που μας έχουν δώσει τα τελευταία χρόνια. Εγώ, ως πιστός fan που ακολουθεί την μπάντα εδώ και 22 χρόνια, δεν έχω αποφασίσει ακόμα.

Liam Gallagher – Why Me? Why Not. (20 Σεπτεμβρίου)



Ο άσωτος υιός του rock ‘n’ roll επιστρέφει σύντομα με τον δεύτερο προσωπικό του δίσκο, έπειτα απ’ το τίμιο As You Were του 2017. Oι φίλοι των Oasis θα μείνουν ευχαριστημένοι, με τον Liam να παραμένει πιστός σε έναν ήχο που γνωρίζει καλά. Τα δύο πρώτα singles που έχει κυκλοφορήσει αφήνουν ελπίδες ότι το νέο άλμπουμ θα είναι ακόμη καλύτερο απ’ το πρώτο, με το Once να είναι από τις καλύτερες μπαλάντες που έχει βγάλει κάποιο από τα δύο αδέρφια έπειτα από τη διάλυση του συγκροτήματος με το οποίο έγιναν παγκοσμίως γνωστοί.

Συναυλίες

Off the Hook Festival (Τεχνόπολη Αθηνών, 5-6 Σεπτεμβρίου)

Το φθινόπωρο παίρνει τη συναυλιακή σκυτάλη από το καλοκαίρι και η αλήθεια είναι πως συνεχίζει εξίσου δυναμικά αυτή τη ξέφρενη μουσική κούρσα. Τα καλά ξεκινούν από νωρίς, με το νεοσύστατο Off the Hook Festival να ανεβάζει στη σκηνή της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηνών την αφρόκρεμα του εγχώριου hip-hop και όχι μόνο. Ονόματα όπως οι Ocean Wisdom, Lady Leshurr, Λεξ, RNS, R.A. The Rugged Man, Social Wate, Vlospa, Billy Sio και πολλοί άλλοι, αναμένεται να μας χαρίσουν δύο δυνατές βραδιές.

Στίχοιμα – Λόγος Τιμής (Τεχνόπολη Αθηνών, 7 Σεπτεμβρίου)



Μία μέρα μετά το Off the Hook, ο χώρος της Τεχνόπολης θα παραμείνει σε «street» καταστάσεις, αφού δύο πολύ σημαντικά ονόματα της hip-hop θα μοιραστούν τη σκηνή της. Στίχοιμα και Λόγος Τιμής. Μια συνάντηση κορυφής από δύο σπουδαία συγκροτήματα της εγχώριας rap σκηνής, για ένα live show που όπως υπόσχονται και οι ίδιοι, θα γράψει ιστορία.

The Soft Moon (Temple, 12 Σεπτεμβρίου)

Οι φίλοι του σκοτεινού ήχου θα πρέπει να αισθάνονται χαρούμενοι, αφού ένα από τα σημαντικότερα γκρουπ της τελευταίας δεκαετίας πρόκειται να μας επισκεφτεί για ακόμη μια φορά. Ο λόγος για τους The Soft Moon, το μουσικό όχημα του Καλιφορνέζου Luis Vasquez, που πέρσι κυκλοφόρησε το καταπληκτικό τέταρτο του άλμπουμ με τίτλο Criminal. Στο παρελθόν είχα την τύχη να τους δω live και μπορώ με σιγουριά να πω ότι είναι το λιγότερο εκρηκτικοί. Αν γουστάρεις post punk, darkwave και λίγο industrial, θα περάσεις υπέροχα.

While She Sleeps (Gagarin 205, 13 Σεπτεμβρίου)

Αν το 2005 μου έλεγες ότι 14 χρόνια αργότερα θα μιλούσαμε ακόμα για το Metalcore, θα σε περνούσα για τρελό, αφού θεωρούσα τη συγκεκριμένη σκηνή τέρμα περιστασιακή. Τελικά ο χαζός της υπόθεσης ήμουν εγώ, αφού το είδος ζει και βασιλεύει. Μάλιστα, κατά διαστήματα μας επισκέπτονται κάποιες από τις πιο γνωστές μπάντες του είδους. Μία από αυτές είναι οι While She Sleeps – ένα live που δεν χάνεται. Τους δίνω extra respect για τη νέα σειρά merch που έβγαλαν πριν από λίγες μέρες, μέσω της οποίας εξηγούν το πόσο μικρό είναι το revenue που τους δίνουν οι υπηρεσίες streaming.

Video Games

NBA 2K20 (6 Σεπτεμβρίου)

Στις αρχές του μήνα, οι φίλοι του δημοφιλούς παιχνιδιού θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τη νέα εκδοχή του. Τη θέση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο εξώφυλλο παίρνει o Anthony Davis και πολλοί θα παρατηρήσατε ότι ο παίκτης δεν φοράει την μπλούζα των Lakers στο εξώφυλλο. Αυτό συνέβη επειδή την περίοδο της φωτογράφησης, η μεταγραφή του δεν είχε ανακοινωθεί. Στο εξώφυλλο του Legends Edition βρίσκουμε τον Dwyane Wade, ενώ για πρώτη φορά στο παιχνίδι συμπεριλαμβάνονται και όλες οι ομάδες του γυναικείου επαγγελματικού πρωταθλήματος (WNBA).

Πλατφόρμες: PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC

The Legend of Zelda: Link’s Awakening (20 Σεπτεμβρίου)

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία millennials πρέπει να έχυσαν δάκρυα χαράς στο άκουσμα της είδησης ότι το θρυλικό παιχνίδι του GameBoy -που κυκλοφόρησε το 1993- θα αποκτήσει το δικό του remake για χάρη του Nintendo Switch. Το λέω εκ πείρας αυτό. Οι developers του αποφάσισαν να διατηρήσουν το top-down perspective και το Gameplay του αρχικού παιχνιδιού δανειζόμενοι στοιχεία από το Link’s Awakening DX. Τα υπόλοιπα πολύ σύντομα στις οθόνες μας.

Πλατφόρμες: Switch

FIFA 20 (27 Σεπτεμβρίου)

Η 27η έκδοση του παιχνιδιού της ΕΑ SPORTS έρχεται την αντίστοιχη μέρα του μήνα και στο εξώφυλλο θα βρίσκουμε τους: Eden Hazard (Regular Edition), Virgil van Dijk (Champions Edition) και Zinedine Zidane (Ultimate Edition). Αυτό που έχει ενθουσιάσει τους φίλους του FIFA περισσότερο είναι το νέο VOLTA mode, κάτι αντίστοιχο του παλιού, καλού FIFA Street Games. Παράλληλα, η εταιρία παραγωγής ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του παιχνιδιού θα συμπεριληφθούν και γυναίκες προπονήτριες. Αναμένουμε με ανυπομονησία.

Πλατφόρμες: PlayStation 4, Xbox One, PC

Dragon Quest XI (27 Σεπτεμβρίου)

Μια κυκλοφορία που δεν μπορείς να αγνοήσεις, μιας και μιλάμε για ένα από τα κορυφαία JRPG series όλων των εποχών. Οι φίλοι της σειράς θα έχουν για ακόμη μια φορά την ευκαιρία να εξερευνήσουν φανταστικούς κόσμους και να πολεμήσουν ένα σωρό τέρατα από την άνεση του καναπέ τους. Δεν το λες και λίγο.

Πλατφόρμες: Switch

Stand Up Comedy

Αλέξανδρος Τσουβέλας – Θανάσης Παπαγεωργίου – Οδηγός Επιβίωσης (Ιερά Οδός, 14-15 Σεπτεμβρίου)

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ήταν η αποκάλυψη της χρονιάς. Τα βίντεο στα οποία πρωταγωνίστησε για λογαριασμό του Netwix, τον κατέστησαν σε superstar της εγχώριας κωμωδίας και αυτές οι δύο παραστάσεις που πρόκειται να δώσει με τον Θανάση Παπαγεωργίου αποτελούν ένα μεγάλο στοίχημα για τον χώρο. Αυτό το γράφω επειδή μιλάμε για δύο βραδιές όπου το κοινό ίσως να ξεπεράσει συνολικά τους 4.000 θεατές, αριθμός ρεκόρ για Έλληνα stand up κωμικό. Αν θέλετε λοιπόν να γίνετε μάρτυρες αυτής της ιστορικής συγκυρίας και φυσικά να γελάσετε με τη ψυχή σας, κλείστε εισιτήρια όσο το δυνατόν νωρίτερα μιας και η πρώτη μέρα είναι ήδη sold out.

John Cleese – Last Chance to See me Before I Die (Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, 20 Σεπτεμβρίου)

Είναι ένας από τους κορυφαίους κωμικούς όλων των εποχών, μέλος της κολεκτίβας Monty Python, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Dr. Q στα James Bond και ο άνθρωπος πίσω από το χαμένο διαμάντι που ακούει στο όνομα Fawlty Towers. O Jοhn Cleese δεν χρειάζεται συστάσεις και ειδικά όταν στα 79 του επιλέγει να ονομάσει την περιοδεία του Last Chance to See me Before I Die δεν μπορείς παρά να υποκλιθείς στο μεγαλείο του και να βρεθείς στον μαγευτικό χώρο του Ηρωδείου για να δεις από κοντά για πρώτη -και ίσως τελευταία, όπως λέει και το δελτίο Τύπου- φορά στην Ελλάδα αυτό το μεγαθήριο της κωμωδίας.

Αθλητικά γεγονότα

Μουντομπάσκετ 2019 (31 Αυγούστου – 15 Σεπτεμβρίου)

Μπορεί το φετινό καλοκαίρι να ήταν «ξερό», σε ό,τι αφορά τις αθλητικές διοργανώσεις -σε αντίθεση με το περσινό που είχε Μουντιάλ- αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με τον Σεπτέμβριο. Εκτός από τα περισσότερα τοπικά πρωταθλήματα που θα έχουν ήδη ξεκινήσει σχεδόν σε όλα τα σπορ, φέτος θα παρακολουθήσουμε και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Μάλιστα, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι πραγματικά δυνατό και η προετοιμασία έχει ξεκινήσει σε πολύ καλό κλίμα. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ελπίζουμε σε ένα μετάλλιο, αλλά καλύτερα να μην το γρουσουζέψουμε. Αξίζει επίσης να αναφέρω ότι τα αδέρφια Αντετοκούνμπο -Γιάννης, Κώστας, Θανάσης- συμμετέχουν κανονικά μαζί με τους υπόλοιπους αστέρες του καλύτερου, εγχώριου, αθλητικού προϊόντος.

