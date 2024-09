Οκτώ στους Δέκα Έλληνες Μαθητές Θέλουν να Δραπετεύσουν στο Εξωτερικό

Στα χρόνια της κρίσης το μεγαλύτερο εξαγώγιμο προϊόν της Ελλάδας είναι τα μυαλά της χώρας. Σύμφωνα με έρευνες, η διαρροή ταλέντων αφορά σε 350.000-427.000 νέους ανθρώπους, τα τελευταία 7 χρόνια. Αυτό, είναι το λεγόμενο brain drain. Και απ’ ότι φαίνεται, θα συνεχιστεί.

Ήδη από το Λύκειο οι μαθητές σκέφτονται σοβαρά να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό. Αυτό προκύπτει τουλάχιστον από την επιστημονική έρευνα «Outward migration from Greece during the crisis» των καθηγητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Λόη Λαμπριανίδη και Θεοδόση Σύκα που δημοσιεύτηκε στην αγγλόφωνη επιστημονική επιθεώρηση International Migration & Integration τον Οκτώβριο του 2015. Αν και η έρευνα αφορά μαθητές στην Θεσσαλονίκη, είναι ενδεικτική για την τάση της νεολαία σήμερα.



Το 76% των ερωτηθέντων στα 3 απο τα 4 πειραματικά Λύκεια της Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν στην έρευνα, που φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα η Εφημερίδα των Συντακτών, απάντησαν ότι σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να σπουδάσει στο εξωτερικό.

Στην έρευνα απάντησαν 373 μαθητές ηλικίας 15-18 ετών από συνοικίες με μέτριο, μεσαίο και χαμηλό εισόδημα, από μαθητές με υψηλές αλλά και με μέτριες βαθμολογικές επιδόσεις.

Ένα 43,3% δήλωσε ότι έχει ισχυρή έως πολύ ισχυρή πρόθεση να μεταναστεύσει στο εξωτερικό για σπουδές, ένα 33% ότι έχει μέτρια πρόθεση και μόλις ένα 23,7% το επιθυμεί λιγότερο ή απαντά αρνητικά.

