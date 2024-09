Όλα Όσα Μαθαίνεις για τη Σχέση σου σε μια Διαδρομή 15.000 Χιλιομέτρων

Οι Marlies Fennema και Diego Yanuar δεν είναι οι πρώτοι άνθρωποι που ονειρεύτηκαν να πάρουν τους δρόμους προς αναζήτηση της περιπέτειας. Σίγουρα, όμως, πήγαν αυτήν ιδέα παραπέρα από τους περισσότερους: Το ζευγάρι –η Marlies είναι από την Ολλανδία, ενώ ο Diego από την Ινδονησία- αποφάσισε να κάνει ποδήλατο, για να καλύψει περισσότερα από 15.000 χιλιόμετρα, από την Ολλανδία μέχρι την Ινδονησία – μια επική περιήγηση που μετά από περίπου οκτώ μήνες τους βρήκε μόλις στα μισά του δρόμου.

Όλο το ταξίδι, όπως μου είπε το ζευγάρι, πιθανότατα θα χρειαστεί άλλον έναν χρόνο, για να ολοκληρωθεί.



«Μπορεί και περισσότερο από έναν χρόνο, αν χρειαστεί», είπε ο Diego σε φωνητικό μήνυμα που μου έστειλε – τον προτιμώμενο τρόπο επικοινωνίας που έχει το ζευγάρι, για να έρχεται σε επαφή με τα ΜΜΕ, όταν βρίσκεται στον δρόμο.

«Το μόνο σταθερό πράγμα που συμβαίνει στον δρόμο είναι ότι τα σχέδιά μας αλλάζουν», εξήγησε η Marlies. «Φοβάμαι πλέον να ανοίξω το αρχείο Excel που είχα φτιάξει για αυτό το ταξίδι, αφού το τωρινό σχέδιό μας δεν έχει καμία σχέση με τα αρχικά πλάνα. Όπως συμβαίνει και με την ίδια τη ζωή, δεν ελέγχουμε αυτά που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, επομένως πρέπει απλώς να είμαστε ευέλικτοι».

Όταν ολοκληρωθεί το ταξίδι τους, το ζευγάρι θα έχει κάνει ποδήλατο από το Ναϊμέχεν της ανατολικής Ολλανδίας μέχρι την Τζακάρτα, την πρωτεύουσα της Ινδονησίας – ένα ταξίδι στο οποίο έχουν ήδη περάσει από τη δυτική Ευρώπη στην ανατολική και έπειτα στην κεντρική Ασία, όπου και ξεκίνησαν οι πραγματικές δυσκολίες του ταξιδιού.

Στα σύνορα του Τατζικιστάν με το Κιργιζιστάν βρέθηκαν σε μια αχανή έκταση 20 χιλιομέτρων, καθώς χιόνιζε ακατάπαυστα για τρεις μέρες. Ήταν εξαντλητικό, όμως μια μέρα, η κόρη ενός αγρότη της περιοχής τούς πρότεινε να τους φιλοξενήσει. Περίμεναν να περάσει η χιονοθύελλα έχοντας την άνεση ενός σπιτιού και συγκινήθηκαν βαθύτατα από την καλοσύνη της οικογένειας. «Σου ανοίγει τα μάτια», είπε ο Diego, αναφερόμενος στην εμπειρία. «Δεν θα συναντούσαμε τέτοιους ανθρώπους σε μια πόλη».

«Η οικογένεια του αγρότη μάς έδωσε να φάμε από τα ελάχιστα τρόφιμα που είχε εν μέσω καταιγίδας», είπε η Marlies. «Δουλεύουν σκληρά καθημερινά, αλλά έχουν ελάχιστα για να ζήσουν, ειδικά σε σύγκριση με την οικογένειά μου πίσω στην Ολλανδία, η οποία έχει ό,τι θέλει – είναι τόσο άδικο».

«Το βουνό είναι ένα σκληρό μέρος για να ζει κανείς, αλλά ίσως έχεις καλύτερη ποιότητα ζωής εκεί. Οι άνθρωποι είναι ικανοποιημένοι με αυτά που έχουν και δίνουν τόση αγάπη. Η μητέρα του σπιτιού δουλεύει όλη μέρα για ψίχουλα, αλλά πάντα το κάνει με το χαμόγελο στα χείλη».

Αυτή η χιονοθύελλα ήταν μόνο μία από τις ατελείωτες κακουχίες που αντιμετώπισε το ζευγάρι από τότε που ξεκίνησε από το Ναϊμέχεν τον Φεβρουάριο. Τους εξαπάτησαν κομπιναδόροι κάνοντάς τους συνάλλαγμα με πλαστά χρήματα, τους έγινε σωματική έρευνα για ναρκωτικά στα σύνορα, τους καθυστέρησαν καταιγίδες και έπαθαν πολλές τροφικές δηλητηριάσεις



Αλλά υπήρχαν και πολλές στιγμές χαράς και θαυμασμού – ιδιαίτερα όταν συναντούσαν φυσικά τοπία που προκαλούν δέος.

«Υπήρχαν στιγμές που ένιωθα ότι δεν άντεχα άλλο, ειδικά όταν αρρώσταινα, αλλά μετά έρχονταν στιγμές που η απίστευτη ομορφιά και η μαγεία της φύσης μου έδινε δύναμη να συνεχίσω», είπε η Marlies.

Αλλά το να βγουν από τη ζώνη ασφάλειάς τους ήταν ένας από τους λόγους που η Marlies και ο Diego αποφάσισαν να κάνουν αυτό το ταξίδι εξ αρχής. Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε μια ομάδα δρομέων στην Τζακάρτα, όταν η Marlies έκανε εθελοντική εργασία. Η κοινή αγάπη του Diego και της Marlies για την περιπέτεια, τη φύση και την άσκηση τους έφερε κοντά και το δέσιμο που είχαν τελικά εξελίχθηκε σε σχέση.

Για μερικά χρόνια είχαν σχέση από απόσταση και ταξίδευαν για να συναντηθούν όποτε μπορούσαν, μέχρι που ο Diego μάζεψε τα πράγματά του και μετακόμισε στην Ολλανδία, για να είναι κοντά στη Marlies. Έπιασε δουλειά σε μια εταιρεία επίπλων, ενώ η Marlies δούλευε ως κειμενογράφος και δασκάλα προσφύγων.

Τελικά, όμως, οι πολιτισμικές διαφορές της ζωής στην Ολλανδία ξεκίνησαν να βαραίνουν τον Diego. Αυτό το άγχος σύντομα μετατράπηκε σε τσακωμούς και τελικά οι δυο κατέληξαν σε ένα απροσδόκητο συμπέρασμα: αφού οι δυσκολίες της ζωής στην Ολλανδία απομάκρυναν τον έναν από τον άλλο, ίσως οι δυσκολίες της ζωής στον δρόμο να μπορούσαν να τους φέρουν και πάλι κοντά. «Περάσαμε πολύ όμορφα μαζί», είπε η Marlies. «Αλλά είναι δύσκολο για τον Diego να ζήσει στην Ολλανδία και εγώ δεν θέλω να ζήσω στην Ινδονησία, επειδή θα είναι δύσκολο για εμένα… αλλά στον δρόμο κανείς από τους δυο μας δεν είναι εξοικειωμένος με το περιβάλλον, οπότε πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, για να αντιμετωπίσουμε μια κοινή πρόκληση».

Ο Diego διέκοψε για να προσθέσει: «Πρέπει να στηριζόμαστε ο ένας στον άλλο για να βρούμε το σωστό μονοπάτι, τόσο στον δρόμο όσο και ως ζευγάρι. Σίγουρα, λοιπόν, το ταξίδι δυνάμωσε το δέσιμό μας».

Ακόμη τσακώνονται βέβαια – για τα κουρέματα του Diego και για το ποιος έχει σειρά να πάει να φέρει πίτσα για φαγητό. Επίσης, το ταξίδι έχει αποδειχθεί –μέχρι στιγμής– πολύ πιο απαιτητικό σωματικά, από ό,τι είχαν φανταστεί. Σιγά-σιγά όμως, χιλιόμετρο το χιλιόμετρο, χτίζουν κάτι πιο δυνατό, ό,τι και αν αποδειχθεί στο τέλος ότι θα είναι αυτό. Ή, όπως τους είπε κάποτε ένας αγρότης που συνάντησαν στο Ιράν, «Ό,τι και αν αποφασίσετε στο μέλλον, είτε παντρευτείτε είτε όχι, είτε μείνετε μαζί είτε όχι, πρέπει να είστε ευγνώμονες που έχετε ο ένας τον άλλο».

Μπορείτε να ακολουθήσετε την περιπέτεια της Marlies και του Diego στο blog Everything In Between ή στο Instagram @allinbetween.journal. Μπορείτε επίσης να δωρίσετε κάποια χρήματα που θα διατεθούν σε τρεις φιλανθρωπικές οργανώσεις στην Ινδονησία στο τέλος του ταξιδιού τους. Ελπίζουν να συγκεντρώσουν 15.000 ευρώ – περίπου ένα ευρώ για κάθε χιλιόμετρο που σκοπεύουν να κάνουν.

