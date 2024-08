Πάνω από 40.000 Άνθρωποι Θέλουν να Αντικατασταθεί ο Kevin Spacey από τον Kevin James στο «House of Cards»

To άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE New Zealand.

Η μοίρα της κάποτε ναυαρχίδας του Netfix, House of Cards, είναι στον αέρα μετά τις αυξανόμενες καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση ενάντια στον Kevin Spacey. Η παραγωγή της τελευταίας σεζόν προς το παρόν έχει παγώσει και από την προηγούμενη Παρασκευή, ο Spacey δεν ανήκει πια στο cast της σειράς. Σε μια ανακοίνωση, ο γίγαντας του streaming δήλωσε ότι «δεν θα έχουμε σχέση με περαιτέρω παραγωγή του House of Cards που θα περιλαμβάνει τον Kevin Spacey».



Οι συγγραφείς πιθανώς τρέχουν για να γράψουν ξανά την τελευταία σεζόν, ώστε να δικαιολογήσουν ένα σύμπαν χωρίς Frank Underwood, αλλά ένας εκπληκτικός οπαδός της σειράς έχει βρει μια λύση – απλώς αντικαταστήστε τον Kevin Space με τον πρωταγωνιστή του King of Queens, Kevin James, και όλα μια χαρά.

Ο άνθρωπος μ’ αυτό το σχέδιο, ο Robbie Pyma, σκέφτηκε τη λύση την προηγούμενη εβδομάδα και έφτιαξε ένα ψήφισμα στο Change.org petition με τίτλο «Keep Netflix’s House of Cards running with Kevin James replacing Kevin Spacey» (Να συνεχίσει το House of Cards στο Netflix με τον Kevin James στη θέση του Kevin Spacey).

«Είναι δύσκολο να χάνεις μια εκπληκτική σειρά, ανεξαρτήτως συνθηκών», γράφει ο Pyma στην περιγραφή του ψηφίσματος. «Όμως μέσα από τις δυσκολίες, δημιουργείται η ευκαιρία μια εκπληκτική σειρά να γίνει μια από τις σημαντικότερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών. Νομίζω ότι ο Kevin James μπορεί να μετατρέψει το House of Cards σε ένα franchise που θα χαίρει παγκόσμιας λατρείας, όπως το Game of Thrones, και όλο τον κόσμο να επικεντρωθεί σε μια από τις πιο σημαντικές σειρές Netflix Original που υπάρχουν».

Ο κόσμος απ’ ό,τι φαίνεται συμφωνεί μαζί του, επειδή το ψήφισμα έχει μαζέψει ήδη πάνω από 40.000 υπογραφές τις τελευταίες πέντε μέρες. Ο στόχος ήταν οι υπογραφές να ξεπεράσουν τις 35.000, για να σταλεί μια επιστολή στον CEO του Netflix, Reed Hastings, όπου θα τον παρακαλούν να βάλει τον τύπο από το Hitch να υποδυθεί τον Underwood. Ο στόχος επετεύχθη, ώρα να δούμε τα αποτελέσματα της ιδέας.

Ο James δεν έχει απαντήσει επίσημα στο ψήφισμα, αλλά το λογικό θα είναι να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία – έχει ήδη παίξει τον Πρόεδρο στο Pixels, άλλωστε. Όπως είπε κάποιος που υπέγραψε το ψήφισμα, «είναι απόλυτα λογικό». Μόνο να μην αντικαταστήσει το Neftlix, τη Robin Wright με τη Leah Remini.

