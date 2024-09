Punk, Γυμνές Φωτογραφίσεις και Σπουδές που Έμειναν στη Μέση: Τα Άγνωστα Βήματα της Madonna στα 80s

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Noisey.

Η Universal Pictures πρόσφατα απέκτησε τα δικαιώματα του Blonde Ambition, μιας βιογραφικής ταινίας με θέμα τη ζωή της Madonna στις αρχές του ’80. Εντούτοις, η ίδια η καλλιτέχνης δεν υποστηρίζει το έργο, χρησιμοποιώντας μάλιστα και το Instagram της, για να αποκηρύξει κάποια σημεία του, που σύμφωνα με την ίδια δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μάλιστα, η Madonna στο εν λόγω post –το οποίο έχει πλέον σβηστεί– μιλώντας για τη σεναριογράφο Elyse Hollander σχολιάσει πως, «πρέπει να γράφει για τις φυλλάδες. Οποιοδήποτε άτομο υποστηρίξει αυτήν την ταινία, υποστηρίζει το ψέμα και την εκμετάλλευση».



Το Blonde Ambition βέβαια δεν είναι η μόνη ταινία με θέμα τα κρίσιμα εκείνα χρόνια της Madonna, λίγο προτού το άστρο της ανατείλει για τα καλά. To Emmy and the Breakfast Club –ένα τύπου ντοκιμαντέρ όπου θα πρωταγωνιστεί η Jamie Auld, η οποία μοιάζει εκπληκτικά στη Madonna– βασίζεται στη σχέση της τραγουδίστριας με τον πρώην εραστή και συνεργάτη της Dan Gilroy, ο οποίος σύμφωνα με το Page Six, «έχει παραδώσει πολλές ώρες βίντεο υλικού, γράμματα και φωτογραφίες στον σκηνοθέτη του project Guy Guido».

To στενάχωρο σε όλη αυτήν την ιστορία (πέρα από το γεγονός ότι κάποιοι οπορτουνιστές προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ιστορία μιας θρυλικής τραγουδίστριας) είναι πως κανένα από αυτά τα project δεν έχει τη σφραγίδα της Madonna, κάτι που σημαίνει πως ίσως δεν μάθουμε ποτέ όλη την αλήθεια για μερικές από τις κομβικές στιγμές στα πρώτα βήματά της. Πιστέψτε με, είναι όντως στενάχωρο, επειδή την περίοδο προτού η φήμη της εκτοξευτεί στη Νέα Υόρκη, η οποία διήρκεσε από το 1978 έως το 1983, η Madonna έζησε αρκετά πράγματα, για να γεμίσει πολλές ζωές, παίζοντας με δύο post punk μπάντες με τον δικό τους κιτς, new wave ήχο, περιοδεύοντας την Ευρώπη με μια disco επιτυχία, πρωταγωνιστώντας σε μια φοιτητική ταινία που περιλαμβάνει μια σκηνή σεξ με μια trans γυναίκα και πλαγιάζοντας με τον θρυλικό καλλιτέχνη Jean-Michel Basquiat. Όλα αυτά τα κατάφερε, προτού καν γίνει γνωστή σε όλον τον πλανήτη.

Διαβάστε: Oι 66 Χαμένες Polaroids της Madonna 30 Μέρες Πριν Κατακτήσει τον Κόσμο

Προτού λοιπόν αυτά τα δύο κινηματογραφικά project αμαυρώσουν αυτήν την περίοδο της ζωής της Madonna, εξετάζουμε τις πιο κομβικές στιγμές σε αυτό το πρώτο στάδιο της καριέρας της, πολλές εκ των οποίων ίσως εκπλήξουν και τους πλέον φανατικούς θαυμαστές της.

1978

•Παρατά τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και μετακομίζει στη Νέα Υόρκη •Πιάνει δουλειά στα Dunkin’ Donuts της Τάιμς Σκουέαρ, από όπου λέγεται πως απολύθηκε, επειδή έλουσε έναν πελάτη με ζελέ κατά τη διάρκεια ενός διαπληκτισμού τους •Ποζάρει εντελώς γυμνή για τον φωτογράφο Bill Stone, για μια φωτογράφιση που εν τέλει θα κατέληγε σε ένα τεύχος του περιοδικού Penthouse το 1985.



1979

•Επιλέγεται ως αναπληρωματική χορεύτρια για την ευρωπαϊκή τουρνέ του one-hit-wonder της disco, Patrick Hernandez

•Συνάπτει ερωτική σχέση με τον Dan Gilroy και μετακομίζει σε μια συναγωγή στην Κορόνα του Κουίνς μαζί του

•Γίνεται μέλος του Breakfast Club, της μπάντας του Gilroy, ως ντράμερ και τραγουδίστρια •Πρωταγωνιστεί στο A Certain Sacrifice, μια φοιτητική ταινία, ενσαρκώνοντας μια dominatrix που μαζί με τους σεξουαλικούς της σκλάβους, υποβάλει τον βιαστή της σε μια σατανιστική τελετή

Μπορείτε να δείτε όλο το A Certain Sacrifice εδώ, αλλά θα σας πρότεινα να πάτε κατευθείαν στη σκηνή του οργίου, που ξεκινά στο 8:48 και είναι η λιγότερο προσβλητική στιγμή της ταινίας.



Η πρώτη μουσική προσπάθεια της Madonna είχε τις ρίζες της στο post punk, όπως είναι εμφανές, αν ακούσει κανείς το «Little Boy» και το «Shine a Light» των Breakfast Club. Στο δε «Safe Neighborhood» μπαίνει και σε ska λημέρια.



1980

•Χωρίζει με τον Gilroy και φεύγει από τους Breakfast Club, για να δημιουργήσει τους Emmy and the Emmy’s με τον πατριώτη της από το Μίσιγκαν Stephen Bray

•Κυκλοφορεί 15 τραγούδια ως Emmy με τη βοήθεια της μάνατζερ της Gotham Management, Camille Barboni, η οποία προσπαθεί να τη μεταμορφώσει σε μια καλλιτέχνη τύπου Pat Benatar

•Ξεκινά να παίζει σε μέρη όπως το Max’s Kansas City και το Roxy, για να δουλέψει τις ικανότητές της επί σκηνής.

Ο ήχος της Madonna ξεκινά να κινείται προς έναν πιο new wave ήχο σε κομμάτια όπως το «Hot House Flowers», το «Love for Tender», καθώς και σε μια πρώιμη εκδοχή του «Burning Up».





1981

•Συνεχίζει να κυκλοφορεί υλικό με τους Emmy and the Emmys μέσω του συμβολαίου της στην Gotham Management

•Ακονίζει τις live ικανότητές της παίζοντας οπουδήποτε μπορεί

•Αρχίζει να ψάχνει για καινούργια εκπροσώπηση πίσω από την πλάτη της τότε μάνατζέρ της, θέλοντας να ανεβεί στο επόμενο επίπεδο της καριέρας της.





1982

•Φεύγει από τους Emmy and the Emmys και ξεκινά σόλο καριέρα

•Ηχογραφεί σόλο τραγούδια σε demo και ξεκινάει να ψάχνει για δισκογραφικό συμβόλαιο •Λέγεται πως ξεκινά να δουλεύει στην γκαρνταρόμπα του club Danceteria της Νέας Υόρκης και εν τέλει καταφέρνει να κλείσει μια εμφάνιση στο εβδομαδιαίο καμπαρέ event του κλαμπ, το «No Entiendes» των Howie Montaug και DJ Anita Sarko, που αποτελεί και την πρώτη σόλο εμφάνιση της καριέρας της

•Ξεκινά μια θυελλώδη σχέση με τον σούπερ σταρ της τέχνης Jean-Michel Basquiat •Υπογράφει συμβόλαιο με τη Sire Records και κυκλοφορεί το πρώτο της single, το «Everybody», μέσω της εταιρείας τον Οκτώβριο.

Το 1982, η Madonna και ο Basquiat ξεκίνησαν να βγαίνουν, αλλά οι λεπτομέρειες για το πώς γνωρίστηκαν παραμένουν ασαφείς. Η σχέση αυτή ήταν σημαντική για τη Madonna, μιας και ο Basquiat ήταν ένας σοβαρός και σημαντικός καλλιτέχνης εκείνη την περίοδο, με σημαντικότατες επαφές, ενώ εκείνη ήταν ακόμα μια φιλόδοξη τραγουδίστρια.

Όταν η Madonna ανέβηκε στη σκηνή του Danceteria το 1982, ήταν ήδη μια έμπειρη performer που περιελάμβανε στα show της χορογραφίες εμπνευσμένες από τη σκηνή των underground club της Νέας Υόρκης, χωρίς να κολλάει πουθενά.





1983

•Τα δύο πρώτα της single, το «Everybody» και το «Burning Up» από τη Sire Records, γίνονται hits στα clubs των ΗΠΑ

•Με την επιτυχία των singles ως εφαλτήριο, κυκλοφορεί το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο Madonna στις 27 Ιουλίου του 1983, με τη βοήθεια του παραγωγού της Warner Bros Reggie Lucas και του John «Jellybean» Benitez

•Γνωρίζει τη στιλίστρια Maripol που αρχίζει να μορφοποιεί το χαρακτηριστικό στιλ της Madonna, με τα μαύρα περιβραχιόνια, τα υπερβολικά κοσμήματα, το κατάξανθο μαλλί και τους σταυρούς

•Ξεκινά να περιοδεύει για την προώθηση του άλμπουμ, κάνοντας τηλεοπτικές εμφανίσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη.





Όταν η Madonna έφτασε πια να εμφανιστεί στην εκπομπή American Bandstand στις 14 Ιανουαρίου του 1984, την υποδέχτηκε με ενθουσιασμό ένα νεοϋορκέζικο κοινό που περίμενε ανυπόμονα να τη δει να τραγουδά. Η performance της ήταν σαγηνευτική, αλλά η απάντησή της στην ερώτηση του παρουσιαστή Dick Clark, για το ποια είναι τα μακροπρόθεσμα πλάνα της, ήταν όλα τα λεφτά: «Σκοπεύω να κατακτήσω τον κόσμο». Μέσα στην ίδια χρονιά θα ανακοίνωνε την άφιξή της ως τεράστιο pop icon με την αξέχαστη performance της στα MTV Video Music Awards, όπου και τραγούδησε το «Like A Virgin». Από εκεί και πέρα, τη συνέχεια την ξέρετε.



