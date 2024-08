Έφηβοι μας Λένε Ποιο Ήταν Τελικά το Τραγούδι του Καλοκαιριού

To άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Noisey .

Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά ο ουρανός έξω δεν έχει το ίδιο χρώμα με εκείνο που είχε στις φωτογραφίες των διακοπών σας. Το καλοκαίρι τελείωσε, παιδιά. Τώρα, ξανά, το 2018. Δεν με νοιάζει αν έχεις κανονίσει να πας τριημεράκι κάπου ή αν ακόμη κάνεις βόλτες με τζιν σορτσάκι, παρ’ όλο που αναρριγείς από το κρύο. Η γη γυρίζει, ο χρόνος κυλάει και ο αέρας κατεβαίνει κρύος από τον Βορρά.

Videos by VICE

Τι άφησε, λοιπόν, αυτή η εποχή; Συχνά μιλάμε για το άπιαστο «τραγούδι του καλοκαιριού» και φέτος υπήρχαν πολλά υποψήφια για τον τίτλο, που ακούγονταν από τα κατεβασμένα παράθυρα των αυτοκινήτων και ταξίδευαν στο σύμπαν από τα ηχεία των beach bar. Από το «Rake It Up» του Yo Gotti και της Nicki Minaj, μέχρι το «Wild Thoughts» των DJ Khaled, Rihanna & Bryson Tiller, μέχρι το «Despacito» ή το δικό μου αγαπημένο, «Bodak Yellow» της Cardi B, όλα αξίζουν. Όμως, καθώς αυτό το καλοκαίρι είναι η πρώτη φορά που το κοινό δεν είχε ύμνο του Drake, δεν μπορούμε να στραφούμε σ’ αυτόν.

Διαβάστε ακόμη: Μεταφράσαμε το «Despacito» στα Ελληνικά και Δεν Είναι Τόσο Αθώο Όσο Ακούγεται στα Ισπανικά

Αν το καλοσκεφτείς, οι έφηβοι είναι οι μόνοι που μπορούν με σιγουριά να χρίσουν ένα τραγούδι ως «το τραγούδι του καλοκαιριού». Απολαμβάνουν όλους τους μήνες της εποχής κανονικά, επειδή δεν χρειάζεται να δουλεύουν σε γραφεία με λαμπτήρες φθορισμού. Καταναλώνουν την περισσότερη καινούρια μουσική, επειδή είναι πολύ μικροί για να νοσταλγούν οτιδήποτε κυκλοφόρησε πέρσι. Καθιερώνουν τη μουσική κουλτούρα, απλώς επειδή είναι διαρκώς σε επαφή μαζί της. Έτσι, επειδή οι συντάκτες του Noisey είναι πολύ μεγάλοι, μου ζήτησαν να ρωτήσω τους επίσης έφηβους φίλους μου, για να μάθω ποιο ήταν για εκείνους το τραγούδι του καλοκαιριού και γιατί.

«Unsigned» – Hardy Caprio & One Acen

Jummy, 19 ετών





O One Acen σου θυμίζει Ja Rule;

Προφανώς όχι η φωνή, αλλά οι στίχοι. Για παράδειγμα, όταν λέει «you know a real nigga always on time», μου θυμίζει το «Always On Time» του Ja Rule.

«Scene» – Chip featuring Jammer, D Double E, JME and Miraa May

Dyon, 19 ετών





Γιατί διάλεξες αυτό το τραγούδι;

Νομίζω πως η ιστορία στο βίντεο και η αρχή με τον old school Wiley συνοψίζει τέλεια τη διαδρομή του grime και πού βρίσκεται τώρα.

Δηλαδή, κυρίως η εικόνα του το έχει κάνει καλοκαιρινό τραγούδι για σένα;

Κατά μία έννοια, ναι. Δείχνει ότι κάποιος σαν τον Chip μπορεί να ανακαλυφθεί από τον Wiley στο θρυλικό υπόγειο Jammer, όπου έχουν γίνει μερικές από τις πιο σημαντικές συναντήσεις. Δείχνει πώς μπορείς να διαπρέψεις, αν προσπαθήσεις πραγματικά. Τα είδωλά σου να γίνουν συνάδελφοί σου. Αλλά το ρεφρέν που λέει πώς μετέτρεψαν τη σκηνή σε κάτι που ακούει τόσος κόσμος και στο οποίο αφιερώνουν τη ζωή τους σήμερα, πιάνει ακριβώς το γιατί λατρεύω το grime.

«Catch Me Outside» – Ski Mask the Slump God

Manveer, 19 ετών





Δεν θα πω ψέματα, ήταν και για μένα σχεδόν το νούμερο ένα. Αλλά γιατί το διάλεξες για τραγούδι του καλοκαιριού ;

Είναι ανεβαστικό. Σε κάνει να θες να σηκωθείς και να κάνεις πράγματα. Να τρέξεις, να ζωγραφίσεις, να δεις τους φίλους σου. Να ζήσεις τη ζωή, επειδή η ζωή είναι απόλαυση. Σίγουρα σου φτιάχνει τη διάθεση.

Πιστεύεις ότι είναι αντάξιο της Missy Elliott;

Σίγουρα. Οι στίχοι δεν είναι καν τόσο trash.

«Bodak Yellow» – Cardi B

Josiah, 19 ετών





Δεν εκπλήσσομαι από την επιλογή. Είναι καταπληκτικό τραγούδι.

Ναι, δεν μπορώ να πω ψέματα, είναι γαμάτο κομμάτι. Κυκλοφόρησε αργά το καλοκαίρι, αλλά το έλιωσα. Είναι από αυτά τα τραγούδια, που θες να φωνάζεις. Παρ’ όλο που δεν φοράω Louboutin, THESE IS BLOODY SHOES.

Νιώθεις ότι τα τραγούδια που πρέπει να φωνάζεις είναι τα καλύτερα;

Ναι, οπωσδήποτε. Για παράδειγμα το «If» του Davido, πρέπει να φωνάξεις «thirty billion for the account oh!!».

«Bodak Yellow» – Cardi B

Camilla, 18 ετών





Είναι η δεύτερη φορά που κάποιος λέει το «Bodak Yellow».

Σίγουρα. Όταν το έβγαλε, ήμουν σε φάση «ναι!». Δεν σκέφτηκα ότι θα γινόταν τόσο μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν εξεπλάγην, όταν έγινε.

Γιατί;

Ως πιστή fan της Cardi B, πιστεύω ότι το ήξερε από την αρχή. Δηλαδή, εμπνέει τις γυναίκες να γίνουν ό,τι θέλουν, να είναι περήφανες γι’ αυτό που είναι και για την καταγωγή τους. Νομίζω ότι το «Bodak Yellow» περικλείει ό,τι είναι μια γαμάτη γυναίκα και ό,τι θέλει να γίνει μια γυναίκα.

Πώς νιώθεις, όταν το ακούς;

Δεν νιώθω απαραίτητα καλοκαιρινά vibes, αλλά έχει ένα vibe που λέει «είμαι αυτή η γκόμενα, παρόλο που είμαι ήδη ΑΥΤΗ η γκόμενα» – με κάνει να το νιώθω ακόμη πιο πολύ. Είναι τραγούδι που ακούς, όταν νιώθεις γαμάτη και θέλεις να το ξέρουν όλοι.

«Wild Thoughts» – DJ Khaled, Rihanna and Bryson Tiller

Laura, 17 ετών





Το «Wild Thoughts», ε; Δεν νομίζεις ότι το hype έχει τελειώσει;

Καθόλου. Τελείως καλοκαιρινά vibes. Με έκανε να νιώθω κάπως όλο το καλοκαίρι και μου φτιάχνει τη διάθεση πάντα.

Λόγω του τραγουδιού ή και της εικόνας;

Σίγουρα παίζει ρόλο και το βίντεο κλιπ. Τα χρώματα και η ενέργεια με έκαναν να ονειρεύομαι καλοκαίρι. Φαντάστηκα το καλοκαίρι μου, ακριβώς όπως το βίντεο. Το ότι συνεργάστηκαν η Rihanna και ο Bryson το κάνει ακόμη πιο φοβερό.

«Best Part» – Daniel Caesar

Bowa, 19 ετών





Ο Daniel είναι ανερχόμενος. Εξήγησέ μου γιατί;

Απλώς κάνει το να είσαι ερωτευμένος να φαίνεται καταπληκτικό. Είναι ωραίος τρόπος να δεις τη ζωή.

Νιώθεις ότι σου έφτιαξε το καλοκαίρι; Σου το άλλαξε προς το καλύτερο;

Όχι όπως θα φανταζόσουν, αλλά κάθε φορά που το ακούω σκέφτομαι κάποιον και μου φτιάχνει τη διάθεση. Το τραγούδι κυκλοφόρησε τη σωστή στιγμή, οπότε βελτίωσε τις ατελείωτες καλοκαιρινές μέρες μου.

Περισσότερα από το VICE

Το Gentrification Έφτασε στο Μεταξουργείο Δίπλα στους Οίκους Ανοχής και σε Διαμερίσματα με Singles

Μέσα στο Ναυάγιο των Αντικυθήρων, Έναν Θησαυρό Κρυμμένο στο Απέραντο Γαλάζιο

«Η Ιδέα Ήταν της Πεθεράς»: Μιλήσαμε με τον Φωτογράφο της πιο Σέξι Λήψης Γάμου Ever

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.