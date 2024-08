Nos borramos ya el Facebook o qué

El 2018 será recordado como el año en que Facebook se hundió en la mierda. Ahora la plataforma es básicamente el vertedero para las fotos borrosas del perro de tu madre, el anuncio de boda de la amiga de tu amiga, la que te añadió después de una noche de juerga en 2011, y para las peroratas políticas de 800 palabras de ese tío de la universidad que vestía como si fuera un camarada soviético. Además, en un futuro no muy lejano, Facebook no será más que un cementerio digital gigantesco, lleno de gente muerta.

Visto lo visto, quizá lo mejor sería borrarlo, ¿no? Lo curioso es que llevas ya tres años pensando hacerlo y aquí sigues, muy probablemente leyendo este artículo a través de Facebook. ¡Anda! Pero si es que además llevas toda la hora de la comida dándole que te pego al dedito, curioseando páginas como si te fuera la vida en ello.

Sí, definitivamente, tienes que quitarte Facebook… ¿no? Sí, seguro. ¿Verdad? Probablemente, sí. Pero ¿en serio? Vale, a ver, vamos a sopesar los pros y los contras y decidimos.

VENTAJA: ES UNA FORMA SUPERCÓMODA DE EVITAR OBLIGACIONES SOCIALES

Te ha escrito esa chica del instituto con la que te llevabas más o menos hasta que se puso a estudiar arte dramático y se volvió insoportable. Resulta que estará por la ciudad la semana que viene para unas audiciones, le acaban de cancelar la reserva de Airbnb y no encuentra otro alojamiento. ¡Menos mal que seguís en contacto gracias al milagro de las redes sociales! Pero tranquila, “solo” tendrás que alojarla durante cuatro noches.

DESVENTAJA: DE REPENTE YA NO TIENES AMIGOS. SORRY!

Por mucho que intentes encontrar sustitutos para estar enterada de todas las movidas de tu ciudad, reconócelo: Facebook es la forma más útil de ponerte al día de los eventos a los que de verdad quieres ir, y si lo borras, te pasarás el resto de tu juventud viendo publicaciones de fiestas caseras que YA SE HAN CELEBRADO sin ti.

Y es que no eres tan importante como para nadie se dé cuenta de que tu nombre ya no aparezca en la lista de invitados. No negarás lo que echas de menos darle a “Me interesa” a toda esa cantidad de conciertos, eventos, mercadillos de segunda mano y vermús pese a no tener la menor intención de acudir a ninguno, solo porque así parece que tienes amigos de verdad con los que haces cosas de vez en cuando.

VENTAJA: YA NO HA PELIGRO DE QUE ALGUIEN RECUPERE FOTOS TUYAS DE HACE AÑOS Y TE HAGA PASAR UNA VERGÜENZA HORRIBLE

Un domingo de resaca, tu amiga se aburría y se puso a dar “Me gusta” a las fotos de vuestro primer día de carrera, gracias a lo cual toooodo el mundo se echó unas buenas risas a tu costa, viendo ese flequillo rollo emo que llevabas.

DESVENTAJA: PERDERÁS LA OPORTUNIDAD DE AVERGONZAR A LOS DEMÁS RESCATANDO SUS FOTOS

Por la misma regla de tres, quitarte de Facebook significa renunciar al placer de rebuscar en las publicaciones de junio de 2007 de tus amigos, sacar a relucir alguna que los ponga bien en ridículo y comentarla cada media hora hasta que consiga 200 “Me gusta”.

VENTAJA: FACEBOOK TIENE ALGO DE PERVERSO

No quiero parecer tu tía la pesada, pero creo que todos estamos de acuerdo en que Facebook ha hecho muchas cosas malas, desde destruir la democracia y difundir discursos que incitan al odio hasta retransmitir agresiones en directo.

DESVENTAJA: LA GENTE TE VA A VER COMO A LA RARITA

En estos momentos, borrarte el perfil de Facebook es el equivalente digital de ser intolerante al gluten antes de que este se inventara, allá por 2012: todo el mundo va a pensar que eres una rarita de mucho cuidado. Por mucho que ya nadie de menos de 45 años publique en Facebook y la plataforma se haya convertido en el dominio de gente que hace y comparte test del tipo “¡Averigua cuál es tu nivel de inglés!”, las únicas personas que no tienen perfil en esta red social en 2018 son los activistas en defensa de los derechos del hombre, los asesinos en masa y tu padre. Quizá sea buena idea esperar unos años más para abandonar sin cantar demasiado.

VENTAJA: ¡VAS A TENER MUCHO TIEMPO PARA DEDICARLO A OTRAS ACTIVIDADES DIVERTIDAS!

¿Te acuerdas de los libros y de la tele? ¿Y de irte a la cama antes de las doce? A veces he estado mirando cosas en el portátil y de repente me doy cuenta de llevo más de media hora sin mirar Facebook y me entra una minicrisis de ansiedad que me obliga a dejar lo que esté haciendo y ponerme a curiosear la red social un ratito. Solo para morirme de envidia viendo las fotos de esa chica repelente que no hace más que viajar. La adicción a Facebook es tan mala que incluso sus creadores quieren que le dediques menos tiempo. No he leído ni una palabra de Dientes blancos, de Zadie Smith. No he tenido tiempo de ponerme en serio a escuchar a los Beatles. No he visto El paciente inglés. Y si no he hecho nada de eso es porque seguramente me paso cuatro horas al día viendo chorradas en Facebook. A lo mejor resulta que me encanta El paciente inglés.

DESVENTAJA: VAS A TENER DEMASIADO TIEMPO PARA LAS RELACIONES HUMANAS Y LA AUTORREFLEXIÓN

Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer con todo ese tiempo libre que tienes? ¿Hablar con gente? ¿Vas a charlar con tu compañero de trabajo mientras estás en la cola para calentarte la comida en el microondas? ¿O con la señora mayor con la que coincides a veces en el tren? ¿O vas a dedicar algo de tiempo a reflexionar sobre tus emociones y sobre tus objetivos futuros? Pues claro que no. La verdad es que lo veo muy mala idea. Mejor quédate con tu cuenta de Facebook. Quedémonos todos con nuestra cuenta de Facebook.

