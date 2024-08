Hablamos con Ca7riel sobre la muerte y la efimeridad del éxito

Catriel Guerreiro, más conocido como Ca7riel, nació en Buenos Aires hace 25 años y desde el 2018 triunfa por todo el país, agotando entradas en salas de las ciudades porteñas y convirtiéndose en uno de los artistas revelación argentinos del año. Aunque de hecho Ca7riel ya era conocido para muchos ya que anteriormente formaba parte de ASTOR y Burócratas del Fogón, dos bandas de que mezclaban sonidos de rock y metal, acudiendo a las guitarras como elemento principal. De hecho, Ca7riel, que ahora hace trap, era guitarrista y se sigue describiendo como “metalero de alma”.

Quizás por eso, cuando no hace ni dos años comenzó a hacer música urbana, se centró en crear trap desde otro punto de vista. Ampliando el concepto de música urbana en los directos acompañado por una banda en la que las baterías tienen el protagonismo y las melodías salen directamente de las guitarras. En este tiempo Ca7riel ha llegado a compartir escenario con artistas como Nathy Peluso o Neo Pistea. Sus proyectos son ambiciosos y junto a Paco Amoroso crean un dúo que renueva el sonido de la música latina.

Videos by VICE

Hablamos con Ca7riel con motivo de su primer show en Europa, que tendrá lugar en Sónar Barcelona.

VICE: ¿A qué suena Ca7riel?

Ca7riel: A música del tercer mundo del futuro.

Pero antes venías de bandas que no se parecen en absoluto a lo que haces ahora. ASTOR y Burócratas del Fogón tienen sonidos de Argentina y de la riqueza musical de Latinoamérica. ¿Cómo surge Ca7riel entre estas influencias y llega a conseguir tener un sonido más “internacional”?

La música argentina me nutrió. El rock, el folklore, la cumbia y el trap me enseñaron a hablar (y tocar) el lenguaje latinoamericano. CA7RIEL siempre estuvo ahí, mutando de sonido y de mensaje, globalizándose, mirando YouTube y consumiendo todas las mierdas que suenan hoy en día. Consumir mierda internacional te internacionaliza (risas).

¿La vía fácil para triunfar reside en hacer trap o música urbana, que son sonidos que, en general, se han internacionalizado? En esta línea, decías que “no te queda mal la moda del trap ”. ¿Es algo que te habías planteado al decidir cambiar de estilo, seguir la moda o llevarlo al extremo del triunfo?

Si triunfar es ganar dinero, es mas fácil llegar sin gastar ($). Es mas inspirador. Para hacer trap o “música urbana” te bajas una base de YouTube, haces un tema de amor y drogas, la grabas con un mic y pruebas suerte apretando enter y subiéndola a internet. Para mí triunfar es tener un público gigante que me banque a muerte, y el trap apareció en mi vida para que eso suceda.

Antes con Paquito gastábamos dinero en ensayar con nuestra banda, llevábamos la batería en el tren, nos rompíamos la espalda solo por la experiencia y las historias increíbles en lugares inhóspitos. ¿Qué es triunfar?

MIRA:

En la misma entrevista también confesaste que creías que tu muerte está lejos, ¿crees que ver la muerte como algo lejano tiene algo que ver en la forma en la que nuestra generación hace y consume música, centrándonos en el presente fugaz sin preocuparnos demasiado por el futuro? En esa entrevista seguro estaba drogado. La muerte siempre está cerca y se hace ver, solo hay que tenerle respeto. Y en cuanto a la pregunta yo creo que SÍ.

¿Cómo puede influir esto en la forma de trabajos de los artistas más jóvenes? Suponiendo que en tu caso en concreto influya, claro. Los artistas mas jóvenes son jóvenes y punto, les vale verga la muerte pues son cachorros llenos de vida. Para que una obra sea exitosa tiene que llamar la atención en los primeros 5 segundos y durar 3 minutos máximo, yo aprendí eso después de hacer canciones de media hora de rock progresivo. Los mas jóvenes nacen con ese aprendizaje y nacieron con estadísticas personales en su celular. El ego se deforma viendo números.

“Para que una obra sea exitosa tiene que llamar la atención en los primeros 5 segundos y durar 3 minutos máximo, yo aprendí eso después de hacer canciones de media hora de rock progresivo”

Autoproduces tu música y trabajas solo la mayoría del tiempo, ¿qué es lo que te llama la atención de seguir trabajando con una banda en directo?

Tocar con banda o producir música solo, es como elegir hacer el amor con otro o masturbarse. Prefiero la tracción humana al beat de compu. Yo prefiero compartir con otres, otras veces sólo prefiero pajearme.

¿Podrías actuar sin banda, mano a mano con Paco Amoroso y, en vez de un sonido de batería en directo, unos beats de fondo? También tocas la guitarra en algunos momentos del show, ¿no te quieres desvincular del todo de tus inicios?

Con Paquito tocamos mucho mano a mano solo con los beats, cuando vamos a lugares donde no hay dinero pa’ la banda o la banda no puede. Tocamos mucho con el MAL FLA TRVP SET con Fran Alduncin nuestro baterista del infierno, en modo trío. Y no me PUEDO desvincular de mis raíces.

En 2018 has publicado POVRE y LIVRE , dos EP que reflejan los cambios que la nueva etapa de experimentación han supuesto para ti. El primero de ellos se acerca más al trap y el segundo es más melódico, ¿en qué momento te planteaste mostrar estas dos caras de Car7ier?

POVRE y LIVRE eran del mismo disco, pero eran tantos temas que en esta era estresada nadie escucharía mas de cuatro temas. ¡Así que lo dividí en dos cómodas cuotas! Aunque, de ninguna forma fueron planeadas las facetas del disco; CA7RIEL es blanco y negro.

Fuera de casa, encontraste en Paco Amoroso un hermano, y un compañero creativo. Los dos veníais del mismo grupo, ¿cómo surgió esta transición de vuestra banda a crear contenido por separado para después ser uña y carne?

Con Paquito nos conocemos desde los 6 años, tocábamos en la misma banda, tenemos mil escenarios juntos. Yo empece a hacer mis temas en vivo y él me hizo la segunda, por que daba pena yo solo, así que a partir de ahí somos culo y calzón.

“Tocar con banda o producir música solo, es como elegir hacer el amor con otro o masturbarse. Prefiero la tracción humana al beat de compu”

¿Tienes ganas de actuar en España? ¿qué supondrá para ti este primer show en Europa? ¿Por qué el público debería irte a ver?

Jamas crucé el charco. Soy un aventurero del mundo muy nuevo. No hay expectativas pues no tengo idea de qué mierda pasa de este lado del mundo, solo sé que me va a cambiar la vida, según dicen todos mis compañeritos latinos. Soy malísimo vendiéndome, pero puedo decir que la entrada va a estar mucho más cara la próxima vez :P

¿A qué artistas del cartel de Sónar no te perderás esta edición? ¿Alguna banda española?

Soy fanático de Bad Bunny, A$ap Rocky y Kaytranada, quiero ver a Catnapp, Cecilio G y Dano. Estoy preparado para bailar electronica all day-all night.

Ca7riel estará actuando junto a Paco Amoroso el sábado 20 de julio en Sónar de Día.

Sigue a Cristina en @cristinaprz.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.