Chile despertó

Hace días una ola de ira arrasa con Santiago de Chile. Todo comenzó con la movilización de estudiantes secundarios que decidieron evadir el pago del metro. Esta acción escaló a una serie de manifestaciones nacionales que no se veían desde la época de la dictadura. Las protestas desencadenaron en un estado de emergencia. No fueron 30 pesos de alza en el precio del metro, fueron 30 años de abusos ahogados: desigualdad, bajas pensiones, un acceso precario a la salud. Los bolsillos ya no resisten.



El Gobierno acudió a los militares para restablecer el orden y respondió con una cruel represión. Se impuso un toque de queda que restringe el derecho a manifestarse, a reunirse y a circular libremente en más de diez ciudades del país. Hasta el momento el Instituto Nacional de los Derechos Humanos de Chile reporta más de 2000 personas detenidas, más de 300 heridos y 18 muertos.

Hoy se realizará la marcha más grande en Santiago de Chile. Habrá estudiantes y personas apoyando a la gente herida y a cuidar que los gases no lastimen más a los ciudadanos.