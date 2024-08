Cinco DJs que usan su música como alabanza a Dios

Desde el soul hasta el house y desde el disco hasta el techno, Dios ha estado presente de una u otra manera. Y la mayor influencia que históricamente ha permitido esto es la influencia del gospel, el género por excelencia de los cultos celebrados en algunas iglesias, y que las comunidades negras se han apropiado tanto.

Si pensamos en el gospel, es como otra clase de rave, otra clase de éxtasis que eleva el espíritu. Y por eso es tan entendible que muchos artistas criados en este contexto musical y religioso hayan decidido extrapolarlo a las escenas que se estaban gestando en ese entonces, mezclando dos cosas que de primerazo parecen opuestas: la presencia de Dios y la cultura dance. Por esto, y aprovechando el marco de semana santa, decidimos hablar de cinco productores que llevaron más allá sus creencias, y decidieron plasmarlas en su carrera musical.

Walter Gibbons

Llamado el DJ de los DJ’s porque sus amigos salían de dónde fuera para verlo tocar. Gibbons fue una influencia tremenda para el inicio de la escena underground disco fijándose siempre más en la percusión que en la melodía, algo que sentó un precedente para el garage y los primeros pasos del house de Chicago, y que lo llevó a ser la inspiración de artistas como Frankie Knuckles y Larry Levan.

El artista, asociado casi toda una vida al famoso sello Salsoul Records, se convirtió al cristianismo en los años 80 pero aún seguía siendo DJ y productor. La única diferencia es que se enfocaba en canciones cuya letra no ofendiera sus creencias. Gibbons murió de Sida a los 40 años, en 1994.

Terrence Parker

Nacido en la fértil tierra de Detroit, musicalmente hablando, Terrence Parker se inspiró en el trabajo de coterráneos como Derrick May, Juan Atkins y Carl Craig, y tomó la batuta de otro género, el de la música house, cuando se mezcla con el gospel. Con tracks como «Love’s Got me High», «The Question» y albums como «Detroit After Dark», el DJ y productor se ha posicionado en países como Inglaterra, Holanda Alemania y Francia. Apodado el Telephone Man porque sus audífonos para escuchar mientras tocaba constaban de un teléfono. «La mayoría de las personas van a los clubes a disfrutar y escapar de la rutina», afirma el artista. «¿Por qué no plantar una semilla musical positiva en todas estas almas?».

Robert Hood

Para el fundador el minimal techno no existe una diferencia entre un rave y una celebración gospel en una iglesia. Por eso es que cuando este artista toca, llega a las más íntimas fibras espirituales de su público. Perteneciente en los noventa al colectivo Underground Resistance, el artista asegura que Dios lo levantó una noche, diciéndole que debía meter el sonido gospel en su música. «Cuando toco ‘We Magnify His Name‘ un domingo en la mañana en Berghain, es una escena que no puedo describirte con palabras», afirmó Robert en una entrevista reciente con THUMP. «Lograr eso en un club industrial de Berlín es como revivir la experiencia de una iglesia en la mañana de un domingo, es acabar, al menos por un momento, con la tristeza que la gente está experimentando en sus vidas».

Este artista se sentía honrado de ser de Chicago, un territorio que, según él, había sido bendecido y escogido por Dios para ser la cuna del house. Tras una larga temporada haciéndose nombre como productor de house, Jackmaster Funk se retiró de la industria y convertirse al cristianismo, solo para volver en 1993 más renovado, y totalmente inspirado por la fuerza de Dios, que desde ese momento en adelante empezó a ser el centro de susfiestas, a las que bautizó Grown & Spiritual. En medio de ellas, era muy normal que el DJ y productor interrumpiera sus sets para empezar a predicar la palabra del señor.

DJ Pierre

«Creo en Dios y no me avergüenzo de eso», dejó en claro muchas veces este productor, que fue uno de los referentes houseros en la época de los ochenta. Hilando su pasión por la música con su fe religiosa, DJ Pierre creó clásicos como «Jesus on my Mind» y «Let the Musi Take you Higher», que sacudieron las pistas de baile en ese entonces y lo siguen haciendo hoy en día. Para Pierre es tan simple como que si Jesús siempre está presente en la mente de muchos fieles, ¿por qué no está presente también en la música dance?