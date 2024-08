5 preguntas para los padres que le han puesto de nombre a su hijo Google

A ver. Que resulta que en India a unos padres se les ha ocurrido llamar a su hijo Google. Esperan y desean que su retoño sea una persona útil y que ayude a mucha gente, así que, tras barajar otros nombres como Windows, iPhone, Microsoft o iOS decidieron llamarle como el motor de búsqueda más usado del mundo. Una decisión para nada inteligente, porque si hubieran elegido iPhone o Microsoft igual se llevaban un móvil grátis por los “jajas”, ¿no?

Supongo que la decisión parte de una idea bastante asentada en el imaginario común, sobre todo en los últimos años: que nuestros nombres condicionan nuestra personalidad, quizá a través de cómo somos percibidos por el resto por culpa/ a causa de ellos.

O quizá la explicación más certera sea la menos retorcida a la par que la más cruda y ridícula: que nos flipa sentirnos especiales, creativos y únicos, también como padres y electores de los nombres de nuestros hijos, tendencia que se ha acrecentado en los últimos años. Haz la prueba y ve a un cumpleaños infantil: los niños ahora se llaman o bien como señoras y señores de la España de la posguerra —Mencía, Simón, Casilda…— o bien con nombres inventados y rabiosamente modernos que envejecerán mal, como Jennifer o Christian en los 90.



Pero Google… joder, ¿en serio Google? Si querías que el niño ayudara a mucha peña o su nombre fuera sinónimo de ello podrías haberle puesto Padre Ángel o Plan Quinquenal en la URSS o Pornhub. ¿Pero Google? No sé a vosotros pero joder, a mí me surgen unas cuantas preguntas para esos padres.

¿Y si resulta que el chaval es un inútil?

Poner nombres con significado o metafóricos tiene sus cosas. Y la mayor cosa que tiene es que las connotaciones de dicho nombre no encajen con la persona que lo lleva. A ver, imagínate que le pones Alegría a tu chiquilla y resulta ser un jodido muermo de persona, alguien con la gestual de Miguel Noguera pero sin un ápice de ironía. Pues eso. Como el pequeño Google resulte ser un asesino en serie o simplemente un patán, a ver qué.

¿Qué pasa si tu hijo se pierde en una muchedumbre?

¿Le vas a ir preguntando a la peña “has visto a Google” desesperadamente? Porque todo Dios te va a decir que sí pero no lo van a haber visto.

¿El acoso escolar qué?

Durante años pensé en llamar a mi hija —que no la tengo aún y casi que menos mal— Maga. Y la peña me decía siempre: “joder, ¿y has pensado en el bullying?”, a lo que yo respondía que ya la educaría yo para saber defenderse de él. Ni idea de cómo lo iba a hacer, pero yo decía eso. Joder, los niños son muy malos, es un puto cliché de frase que podría salir en el vídeo del Padre de Pantomina Full pero los niños son muy malos. Eso lo sabe todo aquel que haya sido niño. Y como los niños son muy malos, el pobre Google habrá de sufrir, casi con total seguridad, escarnios y mofas relativas a su nombre durante años.

¿Qué pasa si Google hace algo malísimo, como Daenerys?

En España hay 86 Daenerys, con una media de 2,3 años de edad. Y claro, tras el final de Juego de Tronos, se quedaron un poco con el culo torcío. Nadie se olía la tostada de cómo iba a evolucionar el personaje de la Madre de Dragones y para muchos de esos padres, con el capítulo final vinieron los lloros. Pues con Google igual. ¿Qué pasaría si Google empezara a robar información, a violar nuestra privacidad, a espiar nuestros pasos para vender nuestros datos? Hostia no, que todo eso ya lo hace. ¿Qué pasaría si fuera más allá y se convirtiera, yo que sé, en un aliado de los malos en la Tercera Guerra Mundial, o en algo parecido a la jodida casa malvada de Los Simpson?

¿Qué pasará cuando Google quede obsoleto?

El chaval se llamará entonces como si un muchacho ahora se llamase Gramófono o Fax o Internetporcable o Vargasllosa.

