La historia de Harry Potter contada por gente que no ha leído los libros

Como el resto de mi generación millennial, crecí leyendo los libros de ‘Harry Potter’, esperando con ansia cada nueva novela. Os pido que tratéis a las personas que van a hablar a continuación con compasión, a pesar de su idiotez.

Veinte años después de que Harry Potter y la piedra filosofal volara de la imaginación de J. K. Rowling montado en una escoba, la franquicia continúa cautivando a generaciones de consumidores con afición a la magia. Sin embargo, queda una extraña minoría de muggles que nunca han leído los libros de Harry Potter y ni siquiera han visto las películas. En honor al vigésimo aniversario de esta serie de libros, Broadly ha pedido a personas no iniciadas que intenten explicar el mundo mágico de Harry Potter, a pesar de no tener ni idea de la historia.

“Harry Potter nació con un rayo en la frente, lo que significa que es un hechicero especial”, dijo Leila, una mujer de veintipocos años que debería haber leído los libros. Ella y Will, un tío a punto de cumplir los treinta, comprenden que Harry es un personaje principal. De hecho, Will cree que “Harry es como Jesucristo o algo así”.

Kaitlyn, una mujer que roza la treintena, nos ayudó a reconstruir la educación de Harry. Según ella, Harry tuvo una vida trágica y entonces fue “rescatado por un hechicero mágico que finalmente se descubre que en realidad es su padre”, cosa que podría ser cierta a nivel emocional, pero objetivamente es totalmente falsa.

“Estoy bastante segura de que van todos al zoo y uno de los animales se pone a hablar con él. Entonces, por algún motivo, empieza a arrojar sobres y Harry Potter elige uno que contiene una carta que dice que ha sido admitido en no sé qué escuela extraña”, explicó Leila.

“Le envían a una escuela especial donde hay un grupo ecléctico de críos con aspecto de perdedores de los que se hace amigo y una chica con la que quizá acaba saliendo cuando se hace más mayor”, afirmó Will. “Sé que [los libros de la saga] se van volviendo más adultos, pero creo que nunca llegan a ser suficientemente adultos como para que a mí me interese leerlos”, añadió, explicando algo que es cierto: los libros en los que no aparece sexo ni drogas son aburridos. No obstante, Leila está bastante segura de que cuando Harry y Hermione dejan de ser niños, “pierden la virginidad el uno con el otro”.

“Mientras está estudiando en Hogwarts, [Harry Potter] se ve atrapado en un triángulo amoroso con sus dos mejores amigos”, me aseguró Kaitlyn, casi aproximándose a la verdad antes de perderla del todo como una snitch dorada que se aleja revoloteando a pocos centímetros de sus dedos: “Como está celoso de las habilidades mágicas de Harry, el pelirrojo conspira con Severus Snape para matar a Harry”.

Los académicos expertos en Potter como tú y yo comprendemos que el encantamiento Patronus es uno de los hechizos más complicados y poderosos que conocen los que han sido bendecidos con el don de la magia. Este encantamiento invoca a una entidad espiritual exclusiva para el hechicero o la bruja que lo llama y se usa para defender a quien lanza el encantamiento de los seres malignos. No obstante, para los no conocedores, el Patronus significa… muchas cosas diferentes.

“Un Patronus es una varita mágica que se utiliza para hechizos muy intensos, como quizá la que utiliza Harry para maldecir a Snape cuando descubre que mató a sus padres”, dijo Leila. “¿Podría ser un padre hechicero?”. De forma similar, Kaitlyn dijo que creía que un Patronus es un “padrino hechicero” en lugar de la bella expresión mágica de amor que ha salvado incontables vidas de las garras de la magia negra. Un hombre llamado David me dijo que un Patronus lanza rayos e incluso me preguntó si el mismísimo Snape es un Patronus. “Harry Potter y él son los únicos personajes que conozco”, dijo David patéticamente.

“Un horcrux es una situación tipo ménage à trois”

Todas las personas que entrevisté para este artículo parecen confusas acerca de la diferencia entre Severus Snape y Lord Voldemort y a menudo fusionan a estas dos figuras centrales de la saga de Harry Potter tan fáciles de diferenciar. “En la última película se entera de que Snape mató a sus padres, pero como es un brujo les devuelve la vida con su magia y lanza un hechizo a Snape”, dijo Leila muy convencida.

“Voldemort es, supongo, un malhumorado hechicero de mediana edad que va siempre de negro, habla con acento impostado y generalmente aparece iluminado con velas o con una tormenta de truenos”, dijo James, añadiendo como si nada que es muy probable que Voldemort sea cruel con los animales.

“Hay un sombrero que tiene vida y ayuda cuando las cosas van súper mal para Harry”, dijo Danny, un caballero de treinta años con barba que cree que Lord Voldemort es hermano de Harry. Muy triste.

Como personas normales que hemos leído los libros de Harry Potter, también sabemos que Lord Voldemort trató de conseguir la inmortalidad encerrando partes de su alma dentro de objetos llamados horcruxes, que se crean mágicamente asesinando personas. Mis penosos entrevistados tienen otra teoría sobre qué podría ser un horcrux. Por ejemplo, Kaitlyn cree que un horcrux es una varita mágica que consigues cuando te gradúas y David está convencido de que es “algún tipo de animal” con aspecto “algo similar a un caballo”. Una mujer llamada Joy me dijo que “un horcrux es una situación tipo ménage à trois”.

Todos compartían teorías similares sobre el final de la serie: una batalla final entre Potter y su enemigo, Snape/Voldemort. Will sugirió que, “al final, [Harry] se enrolla con la chica y se convierte en el hechicero más molón del mundo”, lo cual no es mentira.

Al final, la gente que no sabe nada de Harry Potter sabe más de lo que yo pensaba, lo que demuestra que incluso aunque no hayas visto las películas ni hayas leído los libros, la saga está tan impregnada en la cultura que todo el mundo conoce el nombre Voldemort, aunque no sepan exactamente a qué o a quién se refiere.

Pero ya sea conociendo algunos pocos nombres aquí y allá o intuyendo las bases románticas de la relación de Harry con Hermione Granger, todo el mundo se ha quedado con algo de la serie que nunca han visto: “Todo lo que sé es que juegan a un extraño juego subidos en escobas”, dijo una joven llamada Beverly. “Y no te extrañe, porque todo lo que sé sobre Crepúsculo es que existe una cosa llamada béisbol de vampiros”.

