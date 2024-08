Limao Putasso es la cuenta de memes de humor negro más negro de España

Entre todos la avalancha de cuentas de memes es fácil perderse, pero desde hace un tiempo destaca entre ellos Limao Putasso, un limón que odia con la misma intensidad a los comunistas que a las fursonas o a Santiago Abascal y resplandece gracias a su amarillo cítrico, su falta de escrúpulos y, muchas veces, también de total sentido.

Los memes son así, los hay para todos los públicos —un saludo para todos esos padres que comparten el de la procesión de botellines cada Semana Santa— y para todos los gustos, y el éxito de Limao quizás debería entenderse como algo muy propio de nuestra generación. Al fin y al cabo hay varias maneras de tomarle el pulso a una época, algunas tan mundanas como el humor. Si hace 20 años en España nos descojonabamos con los chistes machistas de Arévalo y hace diez Dani Rovira aún nos provocaba una ligera sonrisilla, hoy son los memes, representaciones efímeras, fácilmente reproducibles, seriadas y de consumo rápido la unidad mínima de medida del humor.

Videos by VICE

Antonio S., un chaval de 20 años con “conocimientos básicos de Photoshop y ganas de pasarlo bien en Internet” es el creador de Limao. Estudia Ingeniería Mecánica en su ciudad, Córdoba y creó este “limón antropomorfo que habla portugués y se dedica a meterse con todo y todos” inspirándose en el meme brasileño del Laranjo. Según dice, el humor negro empezó a enraizar en la cuenta poco a poco, como todas las cosas que marcan a uno. Como el amor o las ETS.



VICE: ¿Qué hay, Antonio? Si Limao fuera una persona en lugar de un limón antropomorfo y existiera más allá de las redes, ¿a qué personaje, vivo a muerto, real o de ficción se parecería?

Antonio: Sería una persona con la cara de Pepe Viyuela y la sociopatía de Charles Manson. Lo mismo te vendería una chapata que induciría a tu familia al suicidio.

¿Cómo definirías el humor de los memes de Limao? A mí me parece como si la peña de La Hora Chanante hubiera tenido Instagram y a Ignatius Farray en plantilla.

Es una mezcla entre lo negro y lo absurdo. Unas veces Limao se presenta como un ser inteligente, calculador, oscuro, pero otras lo hace de una forma tan surrealista y random que hace gracia por sí solo.

Supongo que habrá gente que se ofenda con ellos.

Sí. Y lo entiendo. Entiendo que a ciertas personas le sienten mal algunos post porque cada cual tiene unos valores y es más o menos sensible a ciertos temas, sobre todo si le ha tocado vivirlos de cerca. Pero también entiendo que uno puede expresar su malestar u ofensa sin llegar a amenazar a nadie de manera personal. Una vez llegaron a mi cuenta personal y me insultaron —bastante fuerte— para que borrara algunos memes que esa persona no consideraba oportunos. Por suerte para mí son casos aislados.

¿Qué crees que dice de nosotros, de nuestra generación, nuestra cosmovisión y el momento que estamos viviendo que nos flipe un limón un poco homófobo, un poco racista y un poco aliado feminista mal?

El humor que ha traído internet es algo que no lograremos poder explicarle a nuestros hijos. Es algo tan complejo y diferente al humor de tiempos pasados que solo puede ser asimilado por la generación que lo está viviendo ahora mismo. En la actualidad impera el humor sin sentido, oscuro a veces y sarcástico hasta los extremos. Sinceramente no sabría explicar por qué un limón con peluca que come sopa de macaco y se mete con los inmigrantes es algo gracioso, pero para muchos de nosotros lo es. Sin más. Supongo que es algo que dará para mucho en el estudio de la historia del humor, y me alegro de haber sido partícipe de ello.

Algunas de tus piezas tienen como objeto la derecha española, especialmente a VOX y especialmente a su líder, Santiago Abascal. Pero ellos, por su parte, también son bastante maestros del meme. ¿Por qué crees que a la alt right se le dan tan bien? Ya sabes, la Rana Pepe, el Virgin y el Chad y todas esas vainas.

Yo hago memes de VOX y su líder porque son uno de los temas de moda con los que la gente entra más al trapo. A la gente les gusta verlos por mi cuenta y a mí también me entretiene ver cómo la gente comenta y comparte de forma tan activa ese contenido. Respecto a por qué a la derecha se le da bien hacer memes aquí es porque otra cosa no, pero en España nos sobra talento. Por la derecha, por la izquierda, por el Norte y por el Sur.

Oye, ¿qué la pasa a Limao con los furrys?

A la gente le moló el tema antifurros y desde entonces se repite mucho la máxima “Fora Furros”. Es una coña entre las muchas que hay en la cuenta tipo “sopa do macaco”. Son cosas que en el fondo hacen que tenga rasgos únicos que la diferencien ante otras, y eso es algo que une a los seguidores y les hace sentir parte de ésta.

¿Cuál es tu meme favorito de todos los de Limao y por qué? El mío es este.

Tengo muchísimos favoritos, así que escogeré dos al azar. Este:

Y este:

¿Le has explicado a tus padres o a tus abuelos quién este limón?

No, la verdad es que intento mantener esto entre amigos. Dudo mucho que mis padres, y mucho menos mis abuelos, pudieran entender el tipo de humor que ha nacido a raíz de las redes sociales estos últimos años. Es un humor sin mucho sentido e incluso cruel para ellos.

¿Por qué tienes la cuenta privada?

Por dos motivos. El primero y más básico es que una cuenta de memes pequeña como la mía no ganaría si no muchos seguidores. Si la gente quiere ver mis memes deben seguirme primero, de lo contrario los verían y se irían sin seguirme. Es una estrategia muy extendida desde hace mucho. El segundo es que hay cierto contenido, como los memes de humor negro, que no puedo permitir que se haga demasiado viral porque la gente vendría a mi cuenta solo a reportarme.

¿Qué se te pasa por la cabeza justo antes de subir los memes más oscuros?

Ha habido veces en las que he estado a punto de subir cosas bastante duras con tal de buscar la reacción y el feedback de la gente, pero pensándolo dos veces me he contenido y he preferido hacer memes más inteligentes y que no vayan a solo a buscar la polémica. Pero no creo en líneas rojas, lo cierto es que mis seguidores me apoyan bastante y no suelo tener muchos problemas. Cada vez hay más gente que entiende y abraza el humor negro y eso es algo que hace que me sienta más seguro y libre a la hora de crear y subir el contenido que yo crea oportuno.

Si te murieras y pudieras elegir en qué cuerpo reencarnarte, ¿elegirías hacerlo en Limao?

No, en Cabronazi. Por la pasta, no por otra cosa.

¿Cómo te gustaría que fuera recordada tu obra?

Me gustaría que quedara en el olvido entre todos esos cientos de miles de memes que en su momento nos hicieron gracia y pasaron de moda a la semana siguiente. Me gustaría que Limao fuera un reflejo de nuestra actividad en las redes, un meme más de usar y tirar, una pequeña anécdota entre las millones que hay en internet a cada instante y en cada lugar.

Sigue a Ana Iris Simón en @anairissimon.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.