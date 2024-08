Los veganos agresivos sólo hacen que la gente quiera comer carne, según estudio

Todo el mundo tiene ese amigo que lo único que tiene que hacer es informarte cuán maravillosas son tus decisiones de vida. Sabes exactamente cuántas veces fueron al gimnasio en la semana (todas las mañanas a las 6 AM, incluyendo los fines de semana) y que utilizan su licuadora para hacer smoothies de espinaca y germen de trigo, no para hacer malteadas azucaradas y pasteles. Y cuando decidieron hacerse veganos, seguro que también te enteraste.

En primer lugar, dio el discurso «soy más puro que tú» en la sobremesa, donde abordó el tema del cambio climático y luego la publicidad del grupo en WhatsApp donde intercambian fotos de pequeños cerditos adorables. Pero hasta el momento, nadie les ha respondido a sus links de «101 razones para volverte vegano» con un emoji de puño.

Videos by VICE

Una nueva investigación sugiere que tu testarudo amigo quizá está empujando la conversión de los carnívoros hacia la dirección contraria.

Según una encuesta sobre la actitud de 2.363 carnívoros británicos, la razón más popular para no ser vegetariano o vegano es que les gusta demasiado el sabor de la carne. No me sorprende, los trocitos de tocino son irresistibles. Pero para la cuarta parte de los encuestados, la razón de un consumo continuo de carne no tiene relación con los alimentos. Aseguran no ser veganos, debido «la actitud pesada de ciertos vegetarianos/veganos».

LEE MÁS: Cómo mantener la paz cuando eres vegano y sales con un carnívoro



La investigación, llevada a cabo por Voucher Codes Pro (la siempre respetable fuente sobre comportamiento vegetariano que proporciona datos interesantes como que «Un tercio de los vegetarianos comen carne cuando están borrachos«), sondeó el tipo de ~malas vibras~ que algunos vegetarianos emanan. Treinta y siete por ciento de los carnívoros encuestados afirmaron que los veganos y vegetarianos son «bastante agresivos» hacia quienes comen carne y el 25 por ciento dicen que han sido sermoneados por sus dietas. Los participantes también dicen que quienes siguen una dieta a base de vegetales consideran que «su forma de comer es la única».

MUNCHIES contactó a la Vegan Society para preguntar qué pensaban de estas acusaciones. La vocera Dominika Piasecka nos dijo: «Muchos se apasionan por el veganismo, ansiosos por compartir la información con todos sobre sus beneficios con todos y abrir los ojos hacia el maltrato animal. Esto podría significar que a veces la ira y el malestar que sentimos dentro de nosotros se perciben como una agresión hacia quienes no siguen el estilo de vida vegano, pero no pueden estar más alejados de la verdad».

Piasecka continuó: «La mayoría de nosotros no hemos sido veganos desde el nacimiento y sabemos las razones por las cuales la gente consume y usa animales; simplemente queremos hacerlos conscientes del resultado de estas acciones. La mayoría de los veganos son personas compasivas que quieren inspirar a otros a vivir su vida más éticamente y es injusto ignorar esta pasión llamando a los veganos ‘sermoneadores’ o ‘prejuiciosos’».

Sólo no nos hables de los smoothies verdes.