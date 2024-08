Olvídate de Barb: que te jodan Nancy

Este artículo apareció originalmente en VICE UK.

AVISO: este artículo contiene spoilers.

Sin ninguna duda, lo peor de las secuelas —el segundo álbum, la segunda temporada, la primera de una serie en los que creías que el asesino había muerto pero que luego resulta que su hermano gemelo empieza a imitar sus asesinatos— es que te arruinarán el original. El pedestal sobre el que has colocado tu objeto de culto se hará añicos por culpa de brechas en la trama, actores que sustituyen a otros, las baladas horribles y el mal desarrollo de los personajes. Acabarás odiando todo aquello que adorabas: es lo que tienen las segundas partes. Eso es lo que te pasará con Nancy en la segunda temporada de Stranger Things.

En serio, que le den a Nancy.

Después de nueve horas de resaca clavada en el sofá este fin de semana, cubierta de migas de galleta, puedo decir que, sin lugar a dudas, odio a Nancy Wheeler. Es horrible, tanto que cuando se pasa varios días fuera de Hawkins —el pueblo donde los niños desaparecen y terminan en un vórtice aterrador lleno de criaturas infernales—, no le importa ni a su madre ni a su padre.

Cuando Dustin va a casa de la familia Wheeler, el señor Wheeler simplemente se encoge de hombros y dice, «nuestros hijos ya no viven aquí». Tal vez son padres transigentes, pero aun así, les importa una mierda. Para ellos, Nancy no tiene la menor importancia.

Nancy es horrible, tanto que cuando se pasa varios días fuera de Hawkins no le importa ni a su madre ni a su padre

Odiar a Nancy parece algo subversivo. No es justo, no se la debería odiar. No se la debería odiar porque Nancy Wheeler es una luchadora, empoderada, que mata monstruos, se corta el pelo, se acuesta con quien quiere y cuando quiere, bebe y se enfrenta al gobierno de los EUA. Por todas esas razones, debería gustarnos.

Dicho esto, en solo dos temporadas cortas, Stranger Things se ha ganado la reputación de subvertir nuestras expectativas sobre los tópicos de las películas de los años 80 (Steve Harrington es un buen ejemplo), así que tal vez tenga sentido que Nancy Wheeler, nuestro ángel de la Indiana rural, no se convirtiera en la heroína cuyos pasos nos gustaría seguir.

Por eso, cuando finalmente inicia una relación con el sombrío Jonathan —quien, de existir en la vida real, en 2017 llevaría Vans Old Skool, escucharía a Joy Division, leería a Bukowski en público y no te haría caso como estrategia para llamar tu atención—, da la sensación de ser algo falso. ¡Este era el amor que esperabas! ¡Así es como se supone que debía ser! ¿Por qué no te gusta? Porque Nancy es un asco. Y porque, para llegar a ese punto, tuvimos que ver la destrucción del sorprende chico bueno de la serie, Steve Harrington.

Steve se merece algo mejor que tú, una mujer que se ríe de sus exámenes de acceso a la universidad y que le grita en los baños de las casas en las fiestas

Steve es un buen tipo, aunque no siempre lo fue. Pero ahora es un chico bueno y amable que sacrificó su tiempo por ayudar a los niños de Hawkins a vencer el mal. Ni siquiera lo hizo para impresionarte, Nancy. Además, no estuviste ahí para verlo. Lo hizo porque se preocupaba de verdad.

Steve se merece algo mejor que tú, una mujer que se ríe de sus solicitudes de acceso a la universidad y que le grita en las fiestas. Y sí, por supuesto que tienes derecho a decidir con quién te acuestas. Pero, ¿sabes qué?, Steve nunca te hizo fotos mientras te lo montabas con alguien.

Es cierto que Nancy es buena en algunos momentos. Sigue habiendo esperanza para ella. El momento en el que encuentra a Dustin, angustiado y llorando porque otras chicas le han rechazado para acompañarle al baile de invierno y ella acepta ir con él, es un verdadero drama. Pero lo que nos hace llorar no es que la chica que le cerró la puerta en la cara en la primera temporada le dé, por fin, un respiro a Dustin.

Lloramos porque ¿quién es Dustin —con ese peinado al estilo Farrah Fawcett, esos ojos tristes y afectuosos, esa negatividad sobre sus experiencias con las mujeres— si no un Steve Harrington más pequeño y más joven, a quien ahora todo el mundo ama?

Es cierto que Nancy es buena en algunos momentos. Sigue habiendo esperanza para ella

Es fácil desestimar la crueldad de Nancy porque: a) realmente no quiere a Steve; b) tiene una historia previa con Jonathan; c) está en todo el derecho de decidir sobre su propia vida amorosa y sexual, es una mujer adulta. Por Dios, ¡dejadla respirar! Pero Nancy no es la salvadora feminista de Stranger Things solo porque dejó a Steve (esa es Eleven, obviamente, o tal vez Joyce, o Max, o Erica, o Kali, o cualquier otra mujer de la serie). Incluso cuando intenta llevar a cabo una buena acción, como bailar con Dustin, no puede evitar hacer algo malo.

«Las chicas a esta edad son estúpidas», dice, totalmente ajena a: a) su misoginia latente; b) la indiferente estupidez con la que se deshizo de Steve; y c) el hecho de que ese complejo de superioridad y esa actitud de «no soy como las otras chicas» es justo lo que mató a la estúpida e igualmente detestable de su amiga, Barb, hace apenas un año.

Se supone que debemos sorprendernos cuando otros personajes, como Rob Lowe, llaman a Nancy «princesa», pasando por alto su verdadero carácter oculto y su faceta de exterminadora de monstruos. Pero es que Nancy realmente cree ser una princesa y pensó que era demasiado buena para Barb. También se consideró demasiado buena para Jonathan, Steve y Dustin. Cree que es mejor que otras chicas. Y no lo es. Hay pruebas de que es mucho peor.

No estoy diciendo que no tenga esperanzas en la tercera temporada. Podría pasar que el personaje de Nancy cambie, pero esto es lo que preveo que pasará.

Nancy realmente cree ser una princesa y pensó que era demasiado buena para Barb. También se consideró demasiado buena para Jonathan, Steve y Dustin. Cree que es mejor que otras chicas

La primera escena empieza en un exterior oscuro, con partículas de ceniza flotando en el aire: el mundo del revés. Silencio. Luego, a lo lejos, un grito espeluznante. Nancy Wheeler aparece en escena corriendo a toda velocidad, intentando desesperadamente escapar de ese horrendo lugar. Grita pidiendo ayuda pero nadie acude a socorrerla.

Está condenada a flotar en allí para siempre, enfrentándose a la insensibilidad de su comportamiento de los años anteriores. Su único acompañante será el cadáver en descomposición de su desagradable amiga Barb. Al otro lado, la vida sigue con normalidad. Steve Harrington —ahora jefe de policía a sus 21 años, debido a que Hopper se retira para criar a Eleven, Will y Jonathan con su nueva esposa, Joyce Byers— sonríe al salir del trabajo, con el cabello agitándosele suavemente con la brisa. Es libre.

Así que, sinceramente, que se joda Nancy.

@rosielanners