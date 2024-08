Mira antes que nadie el nuevo video de ARON

¿Te suena el nombre de Arón Piper? Mmm… no lo sé, ¿tal vez por darle vida a Ander, uno de los personajes más importantes de la exitosísima serie llamada Élite? ¿O quizás por su actuación como Iago Nogueira en otra famosa serie de nombre El desorden que dejas? Como actor, el también músico y modelo alemán de origen español, ha llamado mucho la atención.

Antes de formar parte de los elencos de estas celebradas series, Piper debutó en 2011 en la película Maktub, y en 2012 estuvo en otros proyectos como Fracaso escolar de Gracia Querejeta y Only When I Have Nothing to Eat; sin embargo, fue hasta 2013 gracias a su participación en 15 años y un día —también de Gracia Querejeta—, que comenzó a recibir más miradas. Entre las razones, además de su evidente talento actoral, destacó el rap que compuso e interpretó para la banda sonora de la película, por lo que fue nominado en la XXVIII edición de los Premios Goya a Mejor canción original.

Por lo mismo, y dada la clara pasión que tiene por la música, no es de sorprender que en 2020 Arón haya anunciado su incursión en este rubro a través de la publicación de su primer sencillo, “Sigo”. Ese mismo año colaboró con lxs artistas Soleá Morente y Maximiliano Calvo en “Prendiendo Fuego”, y publicó sus canciones “Mal”, “Rosé”, “Todo”, “Friends” y “Diamantes”. Finalmente, el pasado 12 de marzo vimos materializarse a su primer trabajo discográfico de corta duración: Nieve.

De dicho EP se desprende el sencillo homónimo: “Nieve”, los temas “Cielo Morao” con Polimá Westcoast y TWEAK, “Stars :(“ con Miqui Brightside, “Mufasa” con iseekarlo, y “Plastilina (Una chica de verdad)” con Jesse Baez. Todos los tracks cuentan con la participación del productor MYGAL, y andan entre los espectros del rap/trap latino, mostrando una emocionante faceta en la carrera del artista con casi 13 millones de seguidores en Insta.

Para cerrar, vienen las buenas noticias: en VICE y Noisey en Español tenemos la premiere exclusiva del video de “Plastilina (Una chica de verdad)”, cuya dirección corrió a cargo de Martín Rietti y Félix Bollain, con la productora The Movement detrás del clip filmado entre Madrid y México. Sin mayor preámbulo, te invitamos a que lo veas y respondas: ¿cuáles son tus últimas reflexiones sobre el amor?

