Diez preguntas que siempre has querido hacer a alguien que nunca ha pisado la nieve

La mayoría de los seres humanos urbanitas nos volvemos gilipollas cuando nieva. El simple hecho de que copos de nieve caigan del cielo puede provocar un estado de excitación tan grande que somos capaces de salir a la intemperie sin abrigo alguno con el único objetivo de mirar al cielo con las manos abiertas y ver caer la precipitación encima de nuestro cuerpo. Hay quienes incluso abren la boca para probarla, pero este ya es otro estadio de gilipollez.

En otros lugares del mundo, como en, qué se yo, Laponia, si alguien hiciera lo que algunos españoles cuando ven la nieve, quizás les encerrarían de por vida. Pero aquí se da por entendido que el día que nieva fuerte no habrá clases, habrá problemas de movilidad sea cual sea el medio de transporte que utilices, y que la vida social se convertirá en algo similar a la casa de Gran Hermano y en el que el único objetivo será regresar a casa para continuar haciendo lo mismo que se hacía en el trabajo pero con una bata puesta y unas zapatillas, que siempre apetece más.

Pero hay personas que nunca han podido experimentar esa sensación por una razón u otra. Hablamos con Kike García, un español que jamás ha pisado la nieve.

VICE: ¿Por qué nunca has ido a la nieve?

Kike: Por mí mismo no he podido ir nunca porque no tengo carné de conducir y, en general, no me gusta salir de casa ni estar fuera de Barcelona. Aunque creo que la nieve debe de ser agradable y divertida, pienso que el esfuerzo que me supone salir de casa no me compensa.

¿Dónde estabas las pocas veces que nevó en Barcelona? ¿No tuviste la necesidad de salir a la calle y tocarla?

Estaba trabajando de guionista en un programa de televisión (que no llegó a emitirse). Como cualquier persona sabe, los programas de televisión se producen en polígonos en las afueras de la ciudad, por lo que cuando empezó a nevar vimos la posibilidad de quedarnos atrapados durante la noche en el polígono y todos los guionistas entramos en pánico. Una expedición de tres valientes salió a comprar unas cadenas para el coche. Luego nos metimos seis personas en un coche. Al cabo de un rato vimos que las cadenas no eran necesarias y las intentamos quitar. Tardamos como 30 segundos en enredar las cadenas en el eje. Pasamos dos horas encerrados en el interior del coche esperando que viniera la grúa. Liegué a casa pasada medianoche. Al día siguiente nos despidieron a todos por causas no relacionadas con la nieve.

¿Qué tacto crees que tiene la nieve? ¿Qué sensaciones crees que provoca? ¿Para ti pisar nieve es como pisar barro? ¿Algo sucio, algo que se debe evitar?

Me gusta imaginarme la nieve como un merengue que puedes comerte si quieres o como un granizado de color blanco y sabor ligeramente avainillado. O como mermelada marca La vieja fábrica.

Pisar nieve no parece algo muy seguro, así que prefiero mirar fotos de stock. Me gustan mucho las fotos de stock porque todo el mundo parece violentamente feliz.

¿No te has planteado pisar unos cubitos de hielo para decir que, finalmente, “ya has pisado la nieve”?

No quiero pisar la nieve. Lo que quiero es usar un trineo, pero ya soy demasiado mayor para usar un trineo. Así que, por ahora, mis planes son mantenerme alejado de cualquier paisaje nevado durante lo que me queda de vida (2 o 3 años, calculo).

Siempre he querido hacer eso de mear en la nieve. ¿Tienes el mismo sueño?

No estoy a favor de orinar al aire libre, por lo que en caso de verme obligado a arrojar orina a una superficie nevada, primero llenaría un tarro de mermelada La vieja fábrica en el cuarto de baño. Cualquier cosa que suponga exponer genitales al aire me parece mal. Es importante que sea un tarro de mermelada La vieja fábrica porque tienen mucha base y son difíciles de volcar. Confío mucho en esa marca en todo lo que a orina se refiere.

¿Por qué crees que llaman “nieve” a la coca? ¿Por ser blanca? ¿Por proporcionar experiencias maravillosas?



Creo que es porque en Colombia nieva todo el tiempo.

¿Qué densidad crees que tienen las bolas de nieve que se tiran los niños? ¿Cuántos gramos crees que pueden llegar a pesar?

Yo imagino que son como piedras y que solo los niños más forzudos pueden levantarlas del suelo.

¿Cuántos segundos crees que podrías aguantar descalzo sobre la nieve?

Apenas puedo aguantar tres segundos descalzo sobre el suelo de mi casa. Lo que diferencia a los hombres de los animales son las zapatillas.

¿Qué piensas de la gente que se gasta 700 pavos por un forfait de temporada?

No sé lo que es un forfait, suena a juego online de adolescentes. En todo caso, soy extremadamente tacaño y me parece mal gastar dinero.

Imagínate que ahora mismo estás bajando por una pista negra haciendo snowboard. ¿Cómo acabaría la bajada?

En el tanatorio.

