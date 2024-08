El planeta Tierra se encuentra en un periodo de ‘aniquilación biológica’

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Si bien los especialistas ya habían acuñado el término Sexta Extinción Masiva para referirse al periodo en el que actualmente está el planeta Tierra, tres científicos descubrieron que es peor de lo que se tenía previsto.

Un estudio elaborado por la Universidad de Standford y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analizó 27.600 especies de vertebrados terrestres, de los cuales están disminuyendo el 32 por ciento.

Además, con datos más detallados de 177 mamíferos, se descubrió que éstos han perdido 30 por ciento de su territorio y más del 40 por ciento ha sufrido disminuciones. Los científicos han denominado a esta situación como un periodo de ‘aniquilación biológica’.

«Encontramos que en promedio la pérdida de población en vertebrados terrestres es extremadamente alta. Un 32 por ciento está disminuyendo; lo han hecho en tamaño de población y rango. De los 177 mamíferos de los que tenemos datos detallados, todos han perdido más de 30 por ciento de su territorio», dice el estudio publicado en la revista de Proceeding of National Academy of Sciences of the United States of America.

Las extinciones no son uniformes, pues en algunas regiones se concentra más el fenómeno que en otras. El mayor número se ubica entre el Trópico de Cáncer y el de Capricornio, donde las especies más afectada son mamíferos y aves.

La investigación consideró 54 especies de África, 14 de Asia, 57 de Australia, 15 de Europa y 35 en el continente americano.

«La Tierra está viviendo un episodio de extinciones los cuales causarán una cascada negativa en el ecosistema y a los servicios vitales para la subsistencia de la civilización», alerta el estudio elaborado por los científicos Gerardo Ceballos, Paul R. Ehrlich y Rodolfo Dirzo.

Al menos 200 especies de vertebrados se han extinguido en los últimos 100 años, es decir, dos cada año. Sin embargo, en las últimas dos décadas se ha incrementado dicho fenómeno. En 2016, únicamente había 7.000 chitas vivos, menos de 5.000 orangutanes de Borneo y Sumatra. Mientras que la población del león africano cayó en un 43 por ciento desde 1993.

En general, el 42 por ciento de 3.623 de las especies invertebradas terrestres y el 25 por ciento de invertebrados marinos están clasificados en peligro de extinción de acuerdo con la Unión de la Conservación de la Naturaleza.

