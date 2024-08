Estas son nuestras recomendaciones para el Primavera Sound 2019

Un poco de tranquilidad, que a tres semanas del Primavera Sound ya nos estamos todos poniendo un poco nerviosos imaginando esos días en los que nos apartamos de la realidad y nos situamos en una esfera existencial en la que no existe ni el trabajo ni las resacas ni el tedio general de una vida en la que todo parece ir en contra nuestra. Se está acercando y ya tenemos ganas de estar por ahí deambulando cerveza en mano por todo el recinto y saludando a conocidos y a gente que no conocemos de una mierda pero que nos saluda y viendo conciertos desde esa enorme escalera que hay yendo hacia el escenario Pitchfork y Adidas.

Hoy han salido los horarios y ya empieza a ser hora de hacer la ruta del festival hemos decidido compartir los artistas y grupos que más nos gustan este año. Esta es la base sobre la que construiremos nuestra experiencia en el Primavera Sound.

Bakar

Empiezo fuerte, lo sé y no voy a disculparme por ello, pero Bakar es, para mí, el que debería ser cabeza de cartel absoluto de la jornada del jueves. El inglés apareció de la nada en Londres hace tan solo un año y todavía no lo ha petado, a pesar de haber tocado ya en la pasada edición del Primavera Club. En serio, no lo entiendo. ¿Habéis escuchado “Bad Kid” de verdad? No debería estar hablando de esto porque hace ya un año que salió su disco, que incluye hits como “Handful”, “One Way” o “BADlands”, aunque mi favorita siempre será “Ctrl Alt Del”. Lejos de cualquier sello, este tío, que no llega a decir su edad, pero joder, no tendrá más de veinticinco años (o eso quiero creer), ha autoeditado sus trabajos haciendo cosas que quedan muy lejos de lo que pueden llegar a aspirar otros grupos en grandes discográficas. Un género que no se llega a situar en ningún lado de la balanza de las etiquetas, pero que desde el Primavera denominan como “Rock’n’swag”.

Bakar estará tocando el jueves 30 de mayo en el escenario Lotus



— Cristina Pérez

Guided Voices

Para mí el Primavera Sound de este año podría limitarse a este grupo. Sería una buena estrategia emborracharme durante toda la semana y solo estar sobrio y consciente durante la actuación de los creadores de “Echos Myron”. Quizás sea una decisión extraña esta de no emborracharme durante un concierto de Guided By Voices (con lo que se ha bebido Pollard) pero ver en directo a este animal dotado con una incapacidad innata de no poder parar de crear canciones de pop chatarrero, patoso y brillante es algo que no quiero olvidar en mi vida. Pero bueno, quién sabe. Uno se anima y luego pasa lo que pasa.



Guided By Voices estará tocando el jueves 30 de mayo en el escenario Primavera.

— Pol Rodellar

Ivy Queen

Abre Google > teclea Ivy Queen + Quiero bailar > pulsa “Enter” > haz clic en el link de YouTube > haz clic al botón de “play”. Con esto ya tendría que valer, pero como hay que justificar un cierto sueldo y unas horas de trabajo, también diré que hace 16 años, cuando nadie ponía el grito en el cielo por actitudes machistas de mierda, cuando estaba socialmente aceptado decir que si una tía iba a casa de un tío por la noche tenía que ser sí o sí para follar y los discursos feministas estaban circunscritos a círculos muy concretos de la academia y las instituciones gobernadas por partidos progresistas, Ivy Queen se marcó un tema (el tema al que os animaba a dar clic un poco más arriba) en el que habla de todos esos temas sobre los que ahora no dejan de publicarse libros (consentimiento, empoderamiento, sexualidad libre, etc.) sin necesidad de un vocabulario oscurantista e hiperbólico, tratándolo con la normalidad con la que esto tendría que tratarse siempre.

Ivy Queen abrió el camino para todas las artistas que ahora están en la primera línea del reggaetón mundial, así que eso, “vamos a rociarlos”.

Ivy Queen estará tocando el viernes 31 de mayo en el escenario Lotus.

— Gonzalo Herrera

FKA Twigs

Bailarina, cantante y además una de las tías más creativas que nos ha dado esto de la música. Lo de que a FKA Twigs “el mundo se le quedó pequeño muy pronto” es totalmente verídico, no hay más que echarle un vistazo a su último videoclip para darse cuenta de que realmente no la merecemos. Es posible que haya llorado varias veces escuchando “Two Weeks”, no lo negaré, y aunque solo conozcamos un álbum de la británica Tahliah Debrett Barnett, siempre será un referente en la música contemporánea. Todo un acierto en el cartel de 2019 para equilibrar la música urbana que impregnará los escenarios del Fórum.

FKA Twigs tocará el jueves 30 de mayo en el escenario Ray-Ban.

— Cristina Pérez

The Beths

No sabéis lo que me jodió haberme perdido a The Beths cuando vinieron el verano pasado y tocaron en ese local tan querido llamado Hi Jauh USB? Me perdí la oportunidad de verlos en un local pequeñísimo justo en el momento en el que su primer disco Future Me Hates Me empezaba a ser apreciado en todo el mundo. Como tocarán el domingo intuyo que los podremos ver en el CCCB o en el Apolo, o sea que los escenarios gigantes quedarán lejos y podremos . The Beths se mueven por el indie noventero pero acelerándolo con un toque preciso y sutil de powerpop, haciendo que su disco de 10 canciones (como no, el número mágico de los discos redondos) no flaquee en ningún momento. El aparato ha sido reeditado varias veces porque, bueno, The Beths son de Nueva Zelanda (Chris Knox, The Chills, The Clean…) y por eso lo que hacen es lo mejor del mundo.

The Beths estará tocando el domingo 2 de junio en la Sala Apolo.

— Pol Rodellar

Jawbreaker

Cuando era un adolescente versado en el punk y el hardcore que se acaba de cortar su larga melena de fan del sonido de Seattle en un ya lejanísimo 2008, leía un webcomic que se llamaba Nothing Nice To Say en el que dos colgados fans de Jawbreaker montaban un grupo y vivían algunas desventuras. Me pasaba horas leyendo esas viñetas escuchando a Void, Last Rights y escuchando en bucle el 24 hours revenge therapy de Jawbreaker. De hecho, me gustaba tanto que no escuché ningún otro disco de ellos hasta que en una de las viñetas hablaron del Unfun o de algún otro que ahora no recuerdo y sentí la necesidad imperiosa de darle una escucha.



El caso es que a día de hoy aún me sé las letras de memoria aunque haga literalmente años que no escucho ni uno solo de sus temas. Lo sé querido lector, ahora estás pensando, “me importa una mierda lo que este tipo escuchase cuando tenía 16 años”. Tienes razón, así que vamos a ponernos serios: Jawbreaker son la hostia y no tienen ni un solo disco malo. NI UNO SOLO. NI. UNO. SOLO.

Si te gustan las voces rasgadas, si tienes eso que los seres humanos llaman sentimientos, si eres un poco emo pero vistes con la sobriedad propia que debería caracterizar a toda persona adulta, la reunión de Jawbreaker en el Primavera Sound es lo más importante que va a pasar en todo el festival. Para mi al menos es (un poco) así.

Jawbreaker tocará el viernes 31 de mayo en el escenario Primavera.

— Gonzalo Herrera

Little Simz

Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo, alías Little Simz, es una de las mejores tías haciendo rap ahora mismo. Y eso es algo que no se puede negar desde que sacó “Dead Body” en 2015, ha estado reventando todas las críticas musicales dándole el visto bueno hasta Kendrick Lamar. Si queréis empezar con ella, escuchad esa canción, que os va a reventar la cabeza. Ahora ha publicado su tercer álbum Grey Area que, sinceramente, sigue siendo una puta pasada. Ya actuó en la pasada edición del Sónar en Barcelona dejando una muy buena impresión en el país, aunque todavía no se valora lo suficiente su paso de actuar en Colors a girar por todo el mundo. Empatizo totalmente con ese comentario que alguien dejó en su actuación del festival subida a Youtube: “she deserves a better crowd ”, decían. Así que ya sabéis, luego no os quejéis de que el cartel no es paritario y apostad por esta mujer.

Little Simz tocará el sábado 1 de junio en el escenario Seat Village.

— Cristina Pérez

Amyl and the Snifffers

Esta peña de Australia son los mejores. Su mezcla de punk KBD setentero aliñado con los riffs de AC/DC no tiene rival alguno. En directo es imposible no enamorarse de Amy Taylor, lo he intentado pero os juro que es imposible. Tocaron hace poco en Barcelona y la sala estalló, a la gente le empezó a importar una mierda perder todos los dientes durante el concierto. No sé, podéis ir a ver a Miley Cyrus o Nathy Peluso pero estaréis perdiendo el tiempo. No sé cómo estará el tema merch pero la idea es pillarme todo lo que traigan.

Amyl and the Sniffers tocará el viernes 31 de mayo en el Adidas Originals y el domingo 2 de junio en la Sala Apolo.

— Pol Rodellar

Soccer Mommy

Hace unos meses publicamos un artículo de Lauren O’Neil en el que hablaba de dejar ya de lado el término “mujeres en el rock” y, consecuentemente, de agrupar a todas las mujeres que hacen música con guitarras en una etiqueta sexista que no dice nada ni de ellas ni de la música que hacen. En él entrevistaba a Sophie Allison de Soccer Mommy, si queréis leer lo que decía podéis leerlo aquí. El caso es que a raíz de ese artículo descubrí a su grupo y me pareció una pasada. Escuché “Your Dog” como tres mil veces seguidas, luego “Cool”, dos temas de Clean, su último disco —sí, soy de esas personas que escuchan música en YouTube y que priorizan los singles con vídeo antes que la “experiencia completa del disco”— antes de escuchármelo entero. El caso es que ese pop suave un poco indie y un poco folk me ha hecho volver a darle una oportunidad a la música lenta y eso está bien.



Soccer Mommy tocará el jueves 30 de mayo en el escenario Ray-Ban.

— Gonzalo Herrera

Kokoshca plays Las Grecas

https://www.youtube.com/watch?v=qfCqsWJ5o8c

Aunque elegiría a muchos nombres nacionales como Goa o Albany, que un grupo se ponga a tocar las canciones de Las Grecas en el Primavera Sound siempre ha sido un sueño. Y si ese grupo es Kokoshca, definitivamente lo compro. Después de sacar tres (grandes) discos de la música indie española, los ritmos que escuchábamos en “Mi Consentido” o “No Mires Hacia Atrás” ahora los debemos trasladar en nuestra cabeza a unos ritmillos más flamencos que seguro que harán bastante justicia a lo que fueron, son, y siempre serán Las Grecas en nuestro país. Tengo ganas de ver el momento en el que el público se acerque a ver a los de Pamplona versionar “Te estoy amando locamente”. Podría ser algo así. Un momento bastante adecuado para sacar a relucir el armario de cuando vuestras madres eran jóvenes. Aunque espero que cierren cantando eso de “así que creo que esta noche tendré que cerrar el antro otra vez”. Gracias Primavera por tanto.

Kokoshca tocará el viernes 31 de mayo en el Your Heineken Stage.



— Cristina Pérez

Midori Takada

No sé cuántas veces habré escuchado el Through The Looking Glass de Midori Takada en YouTube, probablemente más de las 32.923 visitas que actualmente tiene el último vídeo que subieron con el disco completo. La relación entre el creciente interés hacia la música ambient japonesa y las reproducciones automáticas de YouTube es un tema digno de estudio y gracias a ello sellos como Light in the Attic Records están reeditando maravillas de los años ochenta que hasta ahora eran imposibles de conseguir. Supongo que esto es carne de “auditori del Fòrum” así que habrá que correr para poder acceder al recinto. Puede que no sea la música más animada para un festival pero no todo va a ser fuego, luces y movimientos de culo. Sin duda es una buena opción para relajarse y salir de este cuerpo cansado y hecho polvo que ya tendremos el viernes por la tarde.

Midori Takada tocará el viernes 31 de mayo en el Auditori Rockdelux.

— Pol Rodellar

Snail Mail

Snail Mail se coló en mi Instagram unas cuantas veces antes de saber quién era. Varias personas sin relación entre ellas compartieron “Pristine” y como soy curioso quise saber de qué iba un poco la movida. De hecho, de primeras pensaba que se trataría de algún grupo nuevo de Run For Cover porque “Pristine” me hizo pensar en el revival del rock alternativo de los 90 antes que las bandas de Matador, pero yo qué sé. El caso es que Snail Mail suena a las bandas de indie de los 90 que hacían con las guitarras afiladas pero no mucho, y —¡por suerte!— nunca suena como un refrito, lo cual, joder, está muy bien.



Snail Mail tocará el viernes 31 de mayo en el escenario Primavera.

— Gonzalo Herrera

