Un breve repaso por el satanismo en la música moderna

Este artículo se publicó originalmente en Creators.



Durante las primeras apariciones del hombre se utilizaban los ritmos con un fin devocional, en rituales y ceremonias para adorar a los dioses. Sabiendo que la música tiene el poder de transformar las conciencias, se ha utilizado como influencia sobre la vida del hombre. Ya lo decía Jimi Hendrix: «Tú puedes utilizar la música para llevar a los jóvenes hasta un estado de éxtasis y entonces puedes predicarles lo que quieras».

Varios iconos del rock de la segunda mitad del siglo XX se obsesionaron con una particular figura, Aleister Crowley, conocido como «La Gran Bestia» o «666», miembro de la secta masónica «Orden Hermética de la Aurora Dorada», y fundador de una orden mágica conocida como la Astrum Argentium.

Crowley es famoso por haber escrito El libro de la ley, el cual tiene como filosofía la frase «haz lo que quieras». Esto se tomó como modus operandi de la rebeldía juvenil. También escribió Magick, en donde nace la «antítesis», una de las técnicas del ocultismo en donde se debe aprender a leer y escribir mensajes al revés.

Durante los años 50 se hizo muy famoso el proceso de «backward masking process», simplificado a «backmasking», la práctica de los mensajes subliminales. Se dice que Led Zeppelin utilizó esta técnica en su canción ‘Stairway to Heaven’. Si reproduces una parte de la canción a la inversa, supuestamente puede escucharse «Oh here’s my sweet Satan. The one whose little path would make me sad, whose power is Satan. He’ll give those with him 666, there was a little toolshed where he made us suffer, sad satan«. Robert Plant, el vocalista, niega las acusaciones.

Hacia la década de los setenta comienzan a surgir subgéneros del rock como el hard rock, heavy metal y el black metal que llegó como parte de la «Dark Wave», un género gótico originario de Inglaterra y Estados Unidos. A este género pertenece el grupo de rock Black Sabbath, de donde se separó Ozzy Osbourne para seguir su carrera como solista. Él, fiel seguidor de la ideología de Crowley, grabó discos como The Ultimate Sin y Blizzard of Oz, en donde aparece en la portada como si se tratase de una posesión demoniaca, incluso se pueden observar elementos de un ritual como los cuernos y el cráneo, junto con el crucifijo que él sostiene en su mano. Dentro de las canciones de este álbum se encuentra ‘Mr. Crowley’, canción dedicada al ocultista.

Otra banda que se sirvió de la temática satánica dentro de la historia del rock fue la banda de heavy metal Iron Maiden, la cual encabezaría la conocida Nueva Ola del Heavy Metal Británico con el disco titulado The Number of the Beast, el cual incluía el tema del mismo título, un corte que se convertiría en su canción más emblemática, y que hace referencia al número designado al demonio según la Biblia cristiana, el 666. Incluso Bruce Dickinson, vocalista de la banda, hizo una película en honor a Crawley que se llamó Chemical Wedding, dirigida por Julian Doyle.

En 1985, Tipper Gore, activista y esposa del ex vicepresidente Al Gore, creó el PMRC, Parents Music Resource Center, una comunidad que tenía por objetivo la regularización de temáticas y actitudes en el mundo del rock. Esto facilitó el crecimiento de rumores propagados por grupos conservadores y evangélicos fundamentalistas. La banda KISS fue señalada con el significado de sus siglas «Knights in Satan Service«, porque el diseño de las dos últimas letras se asemejan a dos rayos, símbolos que utilizan los satánicos para hacer referencia a la caída de Luzbel del cielo.

Alice Cooper, quien en realidad se llama Vincent Fuernier, es un importante icono del rock que influyó en el heavy metal, el hard rock y el rock gótico. En torno a su agrupación ha surgido una leyenda urbana sobre la elección del nombre de la banda. Se dice que fue elegido en una sesión de ouija, un instrumento de magia negra, cuando se manifestó ante los integrantes el espíritu de una bruja, quien prometió fama a cambio de la adopción de su nombre, Alice Cooper. Fuernier siempre sostuvo que eso era pura habladuría, sin embargo nunca dijo cuál era el verdadero origen del nombre.

El grupo Slayer tiene un álbum titulado God hates us all. Al respecto, Tom Araya, quien se dice católico, confesó que «Dios no nos odia a todos, pero al momento de ponerle un título al álbum pensé que era una frase excelente, pues haría enojar a muchos». Por el contrario Kerry King, guitarrista, se denomina ateo, y asegura que lo que busca su música es reflejar el mal del hombre que está en todas partes y dentro de él mismo.

A mediados de los años noventa Marilyn Manson, líder de la banda de metal industrial del mismo nombre, se convirtió en miembro de la Iglesia de Satanás, fundada en 1966 por Anton Szandor LaVey, quien se denomina «El Papa Negro» y es autor de la Biblia Satánica. En la portada de su disco Antichrist Superstar se puede ver la persignación satánica que reza corazón, mente, complacencia y malicia. En la parte superior hay un círculo rojo que representa a pi, en este caso Satanás. Se hace al revés de la persignación cristiana. Sólo hay que seguir los números empezando por el 1.

Otro grupo de death metal con tintes satánicos es Slipknot. En la portada del disco Hell Knight aparece una estrella de 9 picos, cada uno numerado, que representa a los integrantes de la banda. Hay una serie de 666 a los lados de la estrella. El baterista, Joey Jordinson, se burla de la figura de Jesucristo y se hace llamar «el Mesías de la música».

Y la lista continúa. Muchos piensan que esto es mero espectáculo, una estrategia de mercadotecnia para vender más discos bajo la bandera de rebeldía. En lo que lo descubrimos, hablamos con un sacerdote para constatar si estos músicos realmente son satánicos.

Luis Fernando Valdés es Doctor en Teología y Licenciado en Filosofía. «El satanismo existe, es la invocación del demonio, una criatura con mucho poder, pero delimitado, porque no es Dios, que se dedica a hacer el mal. Se utilizan símbolos cristianos invertidos como los crucifijos porque es una revelación contra Dios y lo que enseña la Iglesia. Desgraciadamente el tema se trata con cierto fanatismo.»

«En la cosmovisión cristiana existe la música en el reino celestial desde la creación, y los encargados de ejecutarla, junto con los cantos son los ángeles. Uno de los ángeles de Dios, Luzbel, se reveló y comenzó a atacar y destruir la vida del hombre (aquí entra la manzana), la creación máxima de Dios. En la música terrenal encontramos a los rebeldes, los soñadores, los que están deseosos de novedad y los que son explícitos en sus letras hablando del demonio.»

«Cuando yo era joven, la música se escuchaba en LP’s, discos de acetato, y comenzó a surgir esta superstición de que si escuchabas el disco al revés sonaban distinto las palabras y eso era cosa del diablo. Pasan algunas cosas, se hace una ligación mental entre teorías de conspiración, fin del mundo, Iluminatis, Papa Apócrifo, satanismo. Es todo un mundo de desinformación, de argumentos sin fundamento.»

«No todo es satánico en la música. Hay faltas de respeto a los símbolos cristianos, como usarlos de manera inapropiada en una portada de CD o vestirse como sacerdote, es triste, pero no pasa a una invocación.»

