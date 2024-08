The Killers responde a supuesta “rivalidad” con The Strokes

Todo comenzó con una confesión hecha en el libro que anda revolcando la escena Indie norteamericana. Meet Me in the Bathroom: Rebirth and Rock and Roll in New York City, 2001–2011 de Elizabeth Goodman habla del resurgimiento del rocanrol con bandas como The Yeah Yeah Yeahs, LCD Soundsystem, Interpol y Vampire Weekend, además de varias historias detrás de ellas. En él se hace mención a un comentario del tipo: «Tuvimos conversaciones que decían algo como ´Gosh, pienso que nuestras canciones son mejores que ´Mr. Brightside` de The Killers, ¿Cómo es posible que sea algo que todo mundo esté escuchando ahora?», hecho por Nick Valensi, guitarrista de The Strokes.

Al respecto The Killers, se pronunció el pasado 25 de julio en entrevista con la revista NME, diciendo que consideran que los rumores de The Strokes son ante todo una forma de halagarlos y que siendo esta una banda que está por encima de ellos, hace que cosas así sean sorpresivas, según aseguró el baterista Ronnie Vannucci.

De igual manera todo esto surgió a raíz de las declaraciones de The Killers, hechas por el vocalista Brandon Flowers quien admitió que el álbum debut de Strokes Is This It es mejor que su propio disco Hot Fuss. Al menos así lo aseguró para el portal NME.

