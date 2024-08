Hombres nos cuentan sus trucos para no correrse tan rápido

La eyaculación precoz es algo muy común. De hecho, hay estudios que demuestran que afecta a 1 de cada 5 españoles una cifra considerable y que explica por qué muchos de nosotros tenemos una estrategia para bajar el calentón.

Entonces, ¿en qué piensan los hombres cuando se ponen demasiado cachondos a los 12 segundos de haberse puesto “al tema”? Bueno, en muchas cosas, según las respuestas que nos dieron hombres a los que preguntamos en Melbourne.

Lukey, 34

Lleva un local y organiza conciertos

VICE: Hola, Lukey, ¿en qué piensas cuando estás practicando sexo y quieres que te baje un poco el calentón?

Lukey: Hormigón. Siempre he utilizado la misma técnica. El hecho de pensar en algo neutro y no sexual ayuda, así que pienso en hormigón.

¿Es efectivo pensar en hormigón?

Todo depende de la experiencia, más que nada. Como soy bisexual, cuando de muy joven empecé a mantener relaciones sexuales con mujeres, me ayudaba muchísimo pensar en hormigón. Pero el paso de los años y el hecho de haber ido manteniendo relaciones sexuales con hombres también me ha ayudado. Con el tiempo este problema ha disminuido. La experiencia es lo más importante. Si a los 50 sigo pensando en hormigón, es que soy un degenerado.

«El hecho de pensar en algo neutro y no sexual ayuda, así que pienso en hormigón»

Entonces el hormigón no te parece sexy.

No, claro que no.

¿Hay algún otro elemento natural en el que pienses si el hormigón no funciona? ¿Piedras? ¿Árboles?

Paisajes, quizá. Suelo pensar en pinturas paisajísticas. Crecí en Port Macquarie —ciudad en la costa norte de Nueva Gales del Sur, Australia—, así que me acostumbré a ver pinturas de paisajes marítimos. Recuerdo pasar por tiendas de cuadros y ver solo paisajes de playas. ¿Por qué leches pintarías un cuadro de la playa cuando vives justo al lado?

Michael, 30

Obrero

Michael, cuando estás en plena faena y notas que te vas a correr muy pronto, ¿qué haces?

Paro, la dejo dentro, y le digo que pare de moverse.

¿Alguna vez te has sentido incómodo al pedirle a tu pareja que parara?

La pareja con la que estoy ahora es mi mujer, así que no hay problema. Cuando estás en una relación con tu mujer o con alguien con quien llevas tiempo y con quien tienes esa conexión especial, es fácil comunicarse.



¿Y qué hacías cuando te pasaba antes de estar casado?

Antes, por ejemplo, con los rollos de una noche, mentía. Si tenía un condón puesto y no podía aguantar, me corría. Una vez me corrí en seguida y entonces le dije, “Uf, no deberíamos estar haciendo esto” e hice ver que no me había corrido.

«Aunque intentes pensar en algo, tu pene puede tener un pensamiento completamente distinto»

¿Pensabas en algo concreto para no acabar tan pronto?

No. Nunca he pensado en nada, ni en mi abuela ni en nada del estilo porque no creo que funcione.

¿Por qué piensas eso?

No es tan sencillo. Ya sabes el dicho ese de que los hombres pensamos con el pene. Pues a veces tu pene piensa por sí mismo. Aunque intentes pensar en algo, tu pene puede tener un pensamiento completamente distinto. Si estimulas el miembro mientras intentas pensar en otra cosa, la sensación física es superior a tu mente.

Clay, 39

Barbero

Hola, Clay, ¿qué haces para bajar el calentón?

Todo depende de la comunicación y de centrarme en las necesidades de mi pareja. En algunas ocasiones basta con ir más despacio, hacer algo de manera distinta o intentar cambiar un poco la postura en la que estamos o lo que estamos haciendo para así poder relajarme. La clave es tomártelo con calma.

Entonces, ¿cómo te comunicas con tu pareja? ¿Le dices algo así como, “Uf, para porque me voy a correr”?

[Risas] Lo que suelo decir es, “Para un segundo”. Pero la comunicación también puede producirse a través de la conexión de nuestros cuerpos. Puedo cambiar el ritmo al que me muevo o concentrarme en ella más que en mí. De esa manera tengo un momento de respiro.

«Cuando sé que tengo que pensar en algo para relajarme, me vienen a la cabeza esos estudiantes universitarios que fantasean con sus abuelas desnudas y otras chorradas»

¿Así que todo depende de lo concentrado que estés?

Sí, creo que en esos momentos tenemos que concentrarnos más en la situación. Cuando sé que tengo que pensar en algo para relajarme, me vienen a la cabeza esos estudiantes universitarios que fantasean con sus abuelas desnudas y otras chorradas.

¿Hay alguna razón por la que nunca hayas necesitado pensar en algo?

Bueno, simplemente no me hizo falta de joven. Un gran porcentaje de mis relaciones sexuales han sido con mis parejas o con alguien que conocía, así que ha sido más fácil tener esa comunicación. Cuanto más sexo practicas con la misma persona, mejor conoces su cuerpo, sus reacciones y lo que funciona y lo que no, todo se vuelve mucho más sencillo.

Amre, 26

Estudiante de inglés

Cuando estás manteniendo relaciones sexuales e intentas no correrte, ¿qué haces?

Lo que hago es intentar pensar en cosas muy asquerosas.

¿De qué tipo de asquerosidades estamos hablando?

Cualquier cosa que pueda considerarse asquerosa. Por ejemplo, suelo pensar en que la chica con la que estoy está cagando.

Pues hay gente que se excita con eso. ¿No crees que la caca es sexy?

La verdad es que no. Supongo que sí, que podría llegar a verse sexy a una chica cagando, pero yo no lo veo así. Vamos a ver, ¡que está cagando!

Moudy, 25

Estudiante y viajero

Cuando estás practicando sexo, ¿qué es lo que te calma?

Yo lo que hago es intentar pensar en malas experiencias con chicas. Eso me hace no querer correrme.

¿Cuáles son esas malas experiencias?

Una en la que suelo pensar mucho es en la vez en que se me rompió el condón. Fue horrible. Otro ejemplo es pensar en montármelo con una chica que no está por la labor. Eso también me corta el rollo bastante.

«Yo lo que hago es intentar pensar en malas experiencias con chicas»

¿Te resulta útil pensar en esas cosas para no correrte?

Sí, la verdad es que sí. Funcionan bastante.

