Las Stories de Albiol son lo mejor que le ha pasado a Instagram

Desde que Instagram lanzó las stories la gente es más feliz. Así, en general. Lo es no solamente porque puede introducirse en la vida de los demás como nunca antes lo había hecho, sino también porque de ella misma depende todo ese bienestar: los usuarios son espectadores y actores a la vez de este festival audiovisual de lo privado, una suerte de intercambio de piezas en las que el creador es también consumidor. Reconozcamos, entonces, que las stories de Instagram son de lo mejorcito que le ha pasado a este siglo XXI.

El 5 de enero mi amiga Irene nos comentaba en un grupo de WhatsApp que, aunque era un poco feo, no había podido evitar seguir las stories que estaba mirando la señora de al lado en el ferrocarril. Estas eran, ni más ni menos, las de la cuenta personal de Xavier García Albiol. Saltaba la liebre. Albiol hace stories, y no unas cualquiera. Albiol nos muestra sus día a día parapetándose en lo que todo humano mejor sabe hacer: mimetizarse.

Videos by VICE

Porque solo así se puede entender ese uso de la cursiva para formular preguntas tan costumbristas como trascendentales. Quien haya hecho y todavía haga stories sabe perfectamente que por las cursivas siempre se pasa, sobre todo cuando uno anda todavía en pos de su verdadero estilo narrativo.



MIRA:

Porque las stories son (sobre todo) narración, la que uno hace de si mismo o de lo que está pasando o viviendo en determinado instante, o simple narración de algo que nos quiere contar, explicar. A mi, personalmente, la parte ficticia de las redes sociales me da absolutamente igual.

Yo he venido aquí a creérmelo todo. I WANT TO BELIEVE. Si partimos de la premisa que el mundo y nuestra puesta en escena es todo una representación, ¿de verdad tenemos que empezar a ponernos quisquillosos con cuánto hay de verdad y/o de mentira en lo que nos enseña la gente en redes? Por favor.

Esta foto la subió entre el 4 y el 5 de enero, ¿año nuevo, vida nueva?

Mirad, pasa una cosa: a la gente le dan un objeto y lo primero que se pregunta es ¿para qué sirve? ¿qué hago yo con esto? Exacto, ¿qué hago yo ahora con esta función de esta red social? Esto me recuerda la anécdota aquella en la que estaban unos exploradores con sus cámaras modernas de grabación y quisieron que los indígenas grabaran su propia sesión de pesca, la de los indígenas, un poco a modo de experimento. Les enseñaron un poco por encima las posibilidades del objeto y les indicaron qué botón debían apretar.



Así que estas personas pusieron su cebo o lo que fuera que utilizaran para pescar y se sentaron mientras la cámara (posiblemente en plano fijo) grababa la larga y apacible espera. En el momento en que notaron que algo había picado uno de los indígenas se levantó y apretó el botón del stop. Fin. Ya está. El pez, moribundo, no quedó registrado. La celebración por el triunfo de lo pescado no se grabó. Nada más se contó la espera. Eso es lo que querían mostrar. Eso es a lo que le veían sentido ser explicado. Pues lo mismo pasa con Albiol. Bueno, con Albiol y con todos y cada uno de nosotros a los que nos ha sido de algún modo obsequiada dicha función de Instagram.

¿No os parece maravilloso que Xavier decida hacerse una foto de y en este preciso instante, antes de salir del coche, todavía con el cinturón puesto?

Así pues, ¿qué busca la gente al exponerse en las redes y, más concretamente, en las stories de IG? Lo que se pretende, resumiendo, es mostrar normalidad. En el caso de Albiol, al tratarse de una figura pública, concretamente del tipo político, hablar de esto es todavía más pertinente, si cabe. De entrada la bio del perfil de Xavier nos indica y resume que es padre, hace deporte y, por último pero no menos importante, se considera español y catalán. Esa es su normalidad, la que nos quiere transmitir. La presentación de Xavier García Albiol en la vida cotidiana, que nos diría Erving Goffman. Porque de eso trata todo, de presentarse como una persona capaz, como alguien pertinente en este mundo.



El Instagram de Albiol (y concretamente sus stories) está muy pero que muy por encima de la media del resto de políticos en lo que a particular/personal se refiere. Aquí no hay un CM aconsejando, aquí no hay censura. Es cine de autor. Él es el guionista, director y, por supuesto, actor.

A veces tira de un cámara que le ayudará en sus paseos por las calles y mercados de Badalona, pero generalmente se nota su mano y estilo detrás de todas y cada una de las tomas, fotos y diálogos que no hacen otra cosa que acercar la figura de Albiol al cinéma vérité, teniendo éste como máximo exponente, y no de manera casual, a un antropólogo, Jean Rouch. Pero es que ¡esto son las stories, amigas! Esto es lo que intento explicar cuando digo que son de lo mejor que le ha pasado últimamente al mundo. Y si hay un político que es consciente que la línea entre lo privado y lo público, entre lo espontáneo y lo instaurado, debe ser, a ojos del espectador, cada vez más fina, ese es Xavier García Albiol.

ESPECIFICIDADES DEL USUARIO ALBIOL

Como bien sabéis, las stories duran 24 horas. Pero no se borran para siempre y caen en el olvido ya que el usuario puede, mediante títulos, fijarlas en su perfil. El usuario Albiol propone fijar cinco compendios de stories, de los cuales podemos extraer tres categorías. A saber: a) Trabajo, b) Vida Sana y c) Ocio.

Los límites de estas categorías son difusos, y uno rápidamente conviene de la dificultad en la que se encuentra él mismo a la hora de discernir dónde ubicar cada actividad. Es por ello que nos encontramos con casos (como el vídeo en el que escribe “primera salida marina del año”) que decide incluirlos en dos categorías (en este caso en “Ocio” y “Vida Sana”), lo cual se trata de una decisión muy plausible, sin duda.

Este no es el vídeo de la primera salida marina pero para el caso que nos ocupa nos sirve sobradamente.

De la misma manera, aquellas stories recopiladas bajo el título de “Vecinos” podrían también denominarse “Vecinos que me saludan cuando salgo a pasear por Badalona con una cámara” y al final uno podría pensar que es ocio, o incluso vida sana (por lo del paseo) en lugar de lo que claramente parece ser: trabajo.

Esta foto está categorizada en Ocio. Alusión al sentimiento de culpa, en este caso expiado en forma de premio merecido

La narrativa de la categoría B (Vida Sana) se sustenta en dos líneas de pensamiento claras como son deporte y dieta. En dieta encontramos, y contra pronóstico, uno de los grandes highlights de sus stories que no es otra cosa que la-única-comida-que-es-capaz-de-comer-Xavier-García-Albiol-después-de-hacer-deporte.

Esto es ensalada Florette con atún diría que no de marca blanca, tomates cherrys y un huevo duro, condimentada con una vinagreta que evoluciona en posts posteriores hasta convertirse en una vinagreta de mostaza de grano. De ahora en adelante nos referiremos a ella como Ensalada Albiol. Nada desdeñable sería el vídeo en el que lo vemos indeciso probando dos tipos de cerezas distintas en una parada del mercado.

Los vídeos con los vecinos comen aparte, y cumplen lo que prometen. En ellos vemos a un hombre siempre con un polo o jersey o corbata azul paseando por su apreciada Badalona y acabando los encajes de manos y saludos varios con un extraño y repetitivo “Con vuestro apoyo”, que suena cuanto menos curioso. Como un “Blessed the fruit”. Especial mención para el vídeo del hombre que le espeta, con cariño sincero, “¡pero qué guapo estás!”. O el de la señora que le comenta que está “con la pata un poco chunga”.

Este vídeo es importante porque parece mostrarnos a un Albiol con el piloto automático, como con la función fáctica un tanto descuajeringada. Si os fijáis, la señora ya está saludando a otra persona y él la sigue interpelando con una pregunta corta un poco sin sentido. Muy a destiempo. Y cómo olvidar ese fragmento incrustado ahí en “Vecinos”, donde de repente y a modo de twist aparece dando un brevísimo paseo por Blanes. O aquella hermosa charla que da en un centro cívico o residencia en la que el que graba no puede encontrar mejor sitio y toma el vídeo desde el jardín casi.

Las stories fijadas en el perfil de Albiol constituyen el trabajo de todo un año de ir grabando, posteando, desechando fotos, fragmentos. No es un usuario que te vaya a colgar cada día siete u ocho stories. Habrá días que no posteará nada. Tened paciencia. Es ahora, con la perspectiva que nos da el poder ver todas estas piezas agrupadas y con solución de continuidad que podemos realmente apreciar sus filias, sus rutinas, sus ligerezas de un modo casi exclusivo.

Mientras escribo esto, o mejor dicho, mientras acababa de repasar esta parte final del texto el usuario Albiol ha colgado en sus stories una foto de su almuerzo; que misteriosamente ha borrado minutos después, no sin antes yo realizar una captura de pantalla.

Sigue a Jordi en @beltran_gimeno

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.