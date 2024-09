Les bâtonnets de glace à la noix de coco

Portions: 10

Ingrédients

1 noix de coco

1 pincée de sel (optionnel)

475 ml d’eau bouillante

700 ml de lait entier

150 grammes de sucre, à ajuster selon les goûts

1 morceau de cannelle de 2,5 cm environ

60 ml de rhum ou de liqueur de coco (optionnel)

Instructions

Ces paletas (le nom mexicain pour les bâtonnets de glace) peuvent paraître super-longues à réaliser, mais la douceur et surtout le goût de la noix de coco fraîche vaut carrément l’effort. Vous pouvez préparer la noix de coco une semaine à l’avance et la conserver au réfrigérateur dans un Tupperware bien fermé. Choisissez une noix de coco qui vous semble lourde pour sa taille et assurez-vous qu’il n’y a aucun liquide près des « yeux », ce qui indiquerait que celle-ci a commencé à pourrir. En général, j’en achète toujours deux au cas où l’une ne serait pas utilisable. Au pire, vous vous retrouvez avec beaucoup trop de noix de coco, mais vous pouvez la conserver au congélateur ou la faire sécher au four à 130°C et en faire de la poudre.

1.Préchauffez le four à 190°C. Placez la noix de coco sur une serviette avec les yeux qui regardent vers le haut. Percez chaque « trou » avec un tournevis ou un pique à glace, puis videz le plus possible d’eau qu’elle contient (vous pouvez la garder pour en faire un autre usage ou la boire directement, c’est rafraîchissant), en retournant le fruit dans tous les sens et en le secouant.

2. Posez la noix de coco sur une plaque de cuisson à rebords et enfournez-la jusqu’à ce qu’elle commence à se craqueler, environ 30 à 40 minutes. Retirez-la alors du four et laissez-la refroidir jusqu’à ce qu’il soit possible de la prendre dans les mains. Remettez la noix de coco sur la serviette et à l’aide du côté non tranchant d’un couteau ou d’un marteau, tapotez dessus pour qu’elle s’ouvre plus facilement. Retirez la coquille extérieure avec vos mains et utilisez un couteau pour enlever la fine membrane marron.

3. Découpez la noix de coco en morceaux puis réduisez-la en miettes en vous aidant d’une râpe ou d’un robot de cuisine. Si vous voulez avoir des rubans de noix de coco dans votre glace, utilisez un économe pour faire quelques pelures fines avant de broyer le fruit. Placez-les dans un bol et saupoudrez-les avec un peu de sel. Mixez la noix de coco avec l’eau chaude pour la rendre aussi onctueuse que possible, puis tamisez cette mixture en vous servant d’une passoire ou d’un tamis doublé d’un coton à fromage. Pressez ce dernier pour extraire le plus de jus possible et jetez les morceaux de noix de coco.

4. Versez le liquide dans une grande casserole et ajoutez le lait, le sucre et la cannelle et portez à ébullition sur feu moyen. Ensuite, baissez le feu et laissez mijoter pendant 15 minutes, en remuant de temps en temps. Ajoutez plus de sucre si vous le souhaitez ; le goût sucré sera moindre une fois que le mélange aura refroidi. Attendez que ça atteigne la température ambiante, puis égouttez à l’aide d’un tamis fin. Versez le rhum.

5. Si vous utilisez des moules classiques, répartissez la mixture entre les différents moules, placez le couvercle et mettez le tout au réfrigérateur pendant au moins cinq heures pour que ça se solidifie. Si vous avez fait des pelures de noix de coco, disposez-les dans les moules avant de verser le liquide. Si vous optez pour des verres ou n’importe quel objet peu classique, mettez au congélateur et quand la glace commence à se solidifier (au bout de une à deux heures), plantez les bâtons et replacez-les dans le congélateur pendant encore quatre à cinq heures. Si vous vous servez, suivez les instructions du manuel.

Reproduit de Paletas: Authentic Recipes for Mexican Ice Pops, Shaved Ice, & Aguas Frescas par Fany Gerson, copyright © 2011. Publié avec l’aimable autorisation de Ten Speed Press, filiale de Random House, Inc.

