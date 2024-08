Ce que votre « dick pic » dit de vous

Scroller une application de rencontre nécessite souvent de porter des jugements expéditifs sur des gens en n’ayant vu que leur tête. Cette personne a-t-elle l’air sympa ou totalement névrosée ? Deux professeurs en psychologie sont récemment allés un peu plus loin en demandant aux participants d’une étude de porter le même genre de jugements tout en remplaçant le visage des gens par des photos de leur bite.

L’étude, menée par Thomas Brooks, de l’université New Mexico Highlands, et Stephen Reysen, de l’université A&M du Texas, a été publiée ce mois-ci dans la revue Sexuality & Culture. Brooks et Reysen ont montré à 106 participants (pour la plupart des femmes hétérosexuelles) 24 photos de pénis d’inconnus provenant de forums Reddit publics et leur ont demandé d’évaluer les verges en termes d’attractivité, de fréquence des rapports sexuels ou de performance au lit.

Les participants devaient aussi donner un nombre approximatif de partenaires que le propriétaire de l’appendice avait pu avoir, le placer sur l’échelle des « cinq grands traits de personnalité » (ouverture, conscienciosité, extraversion, agréabilité et neuroticisme) puis définir si le pénis était « prototypique » ou plutôt à ranger dans la catégorie des pénis moyens.

Les deux chercheurs avaient d’abord émis plusieurs hypothèses sur ce que les participants pourraient voir dans ces bites. Ils ont supposé que des pénis longs et larges seraient considérés comme plus « prototypique » que des pénis courts et minces et que les premiers donneraient une image positive de leur proprio. Ils ont également supposé que des pubis taillés donneraient une impression de conscienciosité.

Des suppositions qui se sont avérées plutôt pertinentes. « Les pénis qui étaient plus larges, plus longs et modérément poilus étaient perçus plus positivement en termes de personnalité et d’attrait sexuel », soutiennent Brooks et Reysen. « Les pénis plus courts et plus étroits étaient perçus comme plus névrosés ».

« Cette étude montre que l’apparence génitale peut contribuer à l’élaboration de théories implicites socialement partagées sur les personnes, que ces impressions reflètent ou non leur véritable personnalité. »

Les bites les plus longues de l’échantillon étaient considérées comme appartenant à des personnes supposées extraverties, consciencieuses et ouvertes aux nouvelles expériences. Les participants ont aussi accordé pas mal de crédits aux mecs qui entretiennent leur teub : les pénis entourés de longs poils pubiens sont associés à une extraversion et à une agréabilité moindres, ainsi qu’à un nombre de partenaires sexuels inférieur.

« Cette étude montre que l’apparence génitale peut contribuer à l’élaboration de théories implicites socialement partagées sur les personnes, que ces impressions reflètent ou non la véritable personnalité de la personne évaluée », concluent les deux chercheurs. Ils suggèrent qu’à la manière des gens qui disent pouvoir détecter les traits de personnalité de la « triade sombre » (psychopathie, narcissisme et machiavélisme) sur le visage des autres (assertion contestée depuis), les gens pourraient être tentés de faire de même avec les photos de bites.

« Bien qu’aucune comparaison n’ait été faite entre les impressions partagées par les participants et les caractéristiques réelles de la personnalité des personnes dont les pénis ont été utilisés comme stimuli, on peut raisonnablement en déduire qu’un processus similaire de formation d’impressions est engagé entre les visages et les pénis », soulignent Brooks et Reysen.

Cette étude, bien sûr, est une question de perception, et la perception est influencée par les normes et les attentes sociales. Le fait d’avoir une grosse bite bien taillée ne fait pas de vous une personne agréable ou chiante. L’étude ne tient pas compte non plus de ce que la réception d’une tof de bite non sollicitée révèle de la personne qui se trouve derrière l’appareil photo.

Les deux chercheurs notent toutefois que, dans la plupart des cas de rencontres en ligne, quand les deux interlocuteurs sont consentants avant d’échanger un selfie pris dans la salle de bains, la bite n’est qu’une petite partie de l’impression globale que l’on a d’une personne – numérique ou non.

