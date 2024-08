Une discussion avec Dario Argento

Cet article, initialement publié en octobre 2009, est rediffusé dans le cadre du festival Smells Like Teen Spirit, qui se tient à partir du samedi 28 octobre au Grand Action, à Paris.



Quand les gens parlent de film d’horreur italien ou de giallo (soit – attention nerd alert – le mot italien pour la couleur jaune, qui désigne le genre du thriller italien ; on l’a associé à la couleur jaune parce que les couvertures des nouvelles et romans sanglants qu’on adaptait au cinéma étaient la plupart du temps de cette couleur. Cette littérature, révélée par les éditions Mondadori, était appelée gialli ou « romans jaunes »), qu’ils le sachent ou non, ils parlent en fait du travail d’un seul et même homme : Dario Argento, Romain de naissance.



Avec ses premiers films, L’Oiseau au plumage de cristal (1970), Le Chat à neuf queues (1971), Quatre Mouches de velours gris (1971) et son chef-d’œuvre Profondo Rosso (1975), les critiques le rattachent immédiatement au style sexy, gore, stylisé, choquant et bizarre des gialli. Ces films ont posé les fondations du gore italien. Plus tard avec Suspiria (1977), Argento se rapproche plus du macabre surnaturel, définissant les bases de ce qu’on appellera le « film d’horreur » au sens strict. Il continuera d’explorer ce genre en réalisant les classiques Inferno (1980), Tenebrae (1982), Phenomena (1985) et enfin Opera (1987), parmi tant d’autres. Il a permis à ce genre de dépasser les frontières du cercle d’initiés nerdy et de se révéler au mainstream. Vous feriez bien de mater tous ses films.



Mais Argento est bien plus qu’un mec qui a incarné deux styles de cinéma cool. Il est vraisemblablement celui qui, après avoir été considéré comme un réalisateur de séries Z, a rendu concevable le fait de parler des slashers comme de vraies performances artistiques. Il est aussi largement responsable (aux côtés de Sergio Leone, avec qui il a écrit le classique du western spaghetti Il était une fois dans l’Ouest en 1968) de la redécouverte du cinéma italien autre que celui, plus aride et intimiste, des Pasolini, Antonioni et autres Visconti. Il a montré que l’Italie était aussi capable de créer des films populaires fantastiques, en allant bien au-delà des limites du genre. Ah, et aussi, Argento a coécrit et produit le meilleur film de zombie de tous les temps, Zombie de George Romero (1978). Et il a été le premier à découvrir Goblin, le génial groupe prog rock de Claudio Simonetti. Pas mal pour un seul homme. On a pris le train pour Rome afin de rencontrer le légendaire réalisateur italien dans son propre magasin-musée. Voilà de quoi on a parlé.

J’ai fait mes trois premiers films avec Ennio Morricone. Évidemment, c’est un grand maître, un grand musicien. C’était merveilleux de travailler avec lui. Mais mon côté rock’n’roll m’a incité à chercher d’autres musiciens pour Profondo Rosso, qui est le premier film pour lequel j’ai collaboré avec Goblin. J’étais allé à Londres pour rencontrer des musiciens, mais pour une raison ou pour une autre, ils étaient tous trop occupés par d’autres affaires. Je suis revenu en Italie assez mécontent. Puis mon responsable musique m’a fait écouter ces gamins, Goblin, qui venaient de terminer leurs études au Conservatoire. Ils avaient une éducation musicale classique et venaient de passer une année en Angleterre pour se faire un nom. Ils galéraient pas mal.

Je les ai beaucoup aimés, et j’ai parié sur eux. Mon père, qui était aussi mon producteur, n’en voulait pas. Il disait : « Pourquoi travailler avec un groupe inconnu ? Demande à quelqu’un qui est déjà connu. » Mais j’avais le pressentiment que les choses allaient bien se passer, ce qui est finalement arrivé. Ça a été une expérience géniale et nous continuons à nous voir encore aujourd’hui.

J’ai toujours très bien travaillé avec mon père. C’était un truc génial que j’ai malheureusement perdu trop vite, quand il a été malade pendant plusieurs années avant de finalement mourir. Il m’a défendu, aidé, et s’il n’avait pas été là, je n’aurais jamais pu faire les choses que j’ai accomplies par la suite. Quant à Asia, ma fille, elle a côtoyé des réalisateurs depuis toute petite. Elle a toujours été très expressive, ce qui lui a permis de jouer dans des films alors qu’elle n’avait que huit ou neuf ans. Au fur et à mesure qu’elle grandissait, ses rôles étaient de plus en plus importants, jusqu’à ce que je lui donne le rôle principal dans The Church, un film que je produisais. Puis elle a eu de très gros rôles un peu partout, et je lui ai demandé de jouer une nouvelle fois pour moi dans Trauma. On a fait beaucoup de films ensemble depuis. C’est très rare, au cinéma, qu’un père et sa fille travaillent ensemble sur autant de films. Très rare. Ça a toujours très bien fonctionné pour moi, et d’une façon très spontanée.

Au début, j’étais considéré comme un réalisateur « commercial ». Après un long moment, les critiques français ont commencé à comprendre que mes films étaient différents de la plupart des autres films de genre, et ils en ont parlé. Puis ça a été au tour des Anglais et des Américains. Les derniers critiques à avoir compris mes films ont finalement été les Italiens, et d’ailleurs la plupart d’entre eux pensent toujours que je suis commercial.

Je ne suis pas satisfait de la perte d’impact de la critique, de sa perte de visibilité aussi, dans les journaux papier et à la télévision. Ça m’attriste. Je parle évidemment de critique constructive et intéressante, qui peut aider les gens à mieux comprendre le film chroniqué. Ça m’attriste vraiment. La critique d’aujourd’hui est dictée par l’industrie du cinéma.

Vous avez parlé de votre côté rock ‘n’roll tout à l’heure. Vous êtes encore dans ce genre de vie hédoniste aujourd’hui ?

Non, non, non, je n’ai jamais vécu un mode de vie rock ‘n’ roll. J’ai toujours été très solitaire. Je vis seul, je voyage seul. La solitude est l’aspect le plus évident de ma vie. Ça a toujours été comme ça, depuis que je suis enfant. Ça n’a rien à voir avec le fait d’être ennuyeux. Je vais à des concerts, je voyage, mais tout seul, autant que faire se peut. J’adore voyager seul.

Il y a eu des moments où l’on ne travaillait qu’avec un simple story-board et d’autres où j’ai préféré me servir d’une liste de plans. Et depuis plus récemment, il m’arrive d’improviser. Tout est clair dans ma tête, mais une fois sur le plateau je me laisse aussi influencer par les acteurs.

Au début, je détestais ça. Je travaillais avec eux en pensant qu’il s’agissait d’une grande perte de temps. Puis j’ai commencé à les apprécier, à aimer ce qu’ils apportaient à l’image – les émotions qu’ils pouvaient transposer à l’écran.

Je pense que le zombie marcheur fait beaucoup plus peur que le ­zombie coureur. Il est lent et indestructible. C’est effrayant.

est un souvenir agréable, à présent. Ça m’a ruiné, et quand on a fini la production, j’ai décidé de partir. Le film est sorti et j’ai tout laissé derrière moi pour aller en Inde et y trouver un peu de spiritualité. J’ai tout oublié du film. Quand j’ai dû rentrer, j’ai décidé de faire l’opposé et d’emménager à Los Angeles. Et le jour où je suis arrivé, un critique anglais de mes amis m’a serré dans ses bras en disant : « Quel film génial tu as fait ! C’est l’un de tes meilleurs ! » Et j’ai pensé : « Oh, c’est peut-être vrai. » Puis, petit à petit, j’ai retrouvé ma vie habituelle. Aujourd’hui, Opera est l’un de mes films que j’aime le plus. Je ne sais pas, en revanche, celui que j’aime le moins. Peut-être Le Chat à neuf queues.

J’en ai fait tellement, franchement… J’y mets beaucoup de moi lorsque je les tourne. On dirait des sortes de grandes fêtes. Mais je ne pourrais pas dire laquelle est ma préférée. Il y en a trop ! Ça serait un manque de respect pour les autres scènes de mise à mort. Je ne peux pas choisir.